«Хочу тут жити»

Таку назву має перше в Кропивницькому реаліті-шоу, що стартує незабаром на телеканалі «Вітер» і ютуб-каналі проєкту. Мета шоу – створити нову легенду міста Кропивницький, заохотити мешканців жити саме тут, а не виїжджати в пошуках кращої долі в інші міста або ж за кордон. Головний приз, який отримають переможці, – однокімнатна квартира в новобудові в Кропивницькому.

Про те, як стати учасником шоу, якими навичками та знаннями необхідно володіти, аби виграти квартиру, та за чиєї підтримки реалізовується проєкт, розповіли його ініціатори під час прес-конференції 22 вересня.

Організатори та ідейні натхненники реаліті-шоу: Катерина Колтунова – ведуча проєкту, співзасновниця Gоробці production studio, координаторка громадського простору Krop:hub, Олена Горобець – продюсер проєкту, співзасновниця Gоробці production studio, Женя Жердій – ведучий, керівник SMM-напрямку, креативний директор проєкту та Алла Зленко – представник його генерального спонсора.

– Власне проєкт почався з моєї ідеї. Ми хотіли створити програму про наше місто, його історію, культуру, людей, якими воно може пишатися. Хотілося зробити щось таке, що буде дійсно цікаве нашим глядачам і варте докладених нами зусиль. Тому ми вигадали динамічне реаліті-шоу з елементами квесту, а для того, щоб додати ще більше інтриги та уваги глядачів, ми вирішили встановити такий серйозний приз, як квартира. Наша головна амбіція – поконкурувати з усталеним стереотипом про те, «що тут ловити та як швидше виїхати з цього міста?». Ми розуміємо, що одним цим проєктом не зруйнуємо всі стереотипи та не вирішимо всі проблеми, які змушують людей виїжджати з цього міста, але принаймні хочемо додати позитиву та приводу для гордощів. Ми зібрали команду, яка працює над цим проєктом, і дуже щасливі, що нам вдалося зацікавити нашого головного партнера – «Файно маркет». Це не лише спонсор, який надає нам гроші для того, щоб зняти це шоу, ми ще й разом працюємо над багатьма творчими процесами, – розповідає Олена Горобець.

– Наш проєкт є соціальним, тобто абсолютно аполітичним. Він спрямований на те, щоб розвивати в людях патріотизм і любов до свого міста, розуміння, чому я тут живу і працюю та чому я хочу тут залишатись. Тож, наші партнери – це наші однодумці, люди, які створюють тут успішні бізнеси, показують, що Кропивницький – це дійсно перлина степового краю, в якій можна творити та розвиватись. Тому в нашій команді зібралися справжні суперзірки нашого міста. Окрім головного партнеру – «Файно маркету» – нам допомагають міський голова Кропивницького та спонсори: видавництво «Імекс ЛТД», які друкуватимуть усю нашу продукцію, «Корпорація ХХІ століття», яка надає нам локацію та фінансову підтримку, племінне фермерське господарство «Лісова коза», «Епіцентр», який надає призи для наших учасників, «Грузинська випічка», «Кропивницький клуб рестораторів», «Книгарня Є» та інші заклади, а головні медіа-партнери проекту – телеканал «Вітер» і CBN, – зазначає Катерина Колтунова.

Аби взяти участь у проєкті, потрібно було заповнити до 25 вересня анкету та прикріпити до неї мотиваційне відео тривалістю до двох хвилин про те, чому ви хочете жити в Кропивницькому, в якій сфері тут працюєте та що робите для розвитку міста. Відбір учасників відбуватиметься SMS-голосуванням. У команді має бути по 2 учасники, усього команд – 8. Випусків проєкту буде 7: чотири відбіркові гри, два півфінали та один фінал. Участь у ньому можуть брати всі кропивничани віком від 18 років (або ж від 14-ти за умови, що другий учасник – старша особа, наприклад, хтось із батьків). Але головною умовою є те, щоб на учасниках не було зареєстровано ніякого житла.

Навички, що знадобляться учасникам, аби здобути перемогу в реаліті-шоу, – це кмітливість, спритність та знання історії міста.

Для мешканців міста, які не беруть участь в проєкті, теж буде можливість спробувати власні сили та виграти призи від партнерів шоу. У соціальних мережах (і не тільки) містяни отримуватимуть невеликі завдання, схожі на ті, що проходитимуть учасники шоу, і матимуть змогу взяти участь у конкурсі. Окрім можливості виграти призи від партнерів, участь у подібних вікторинах допоможе підготуватися до наступних сезонів шоу, яких, за словами організаторів, буде не один.

Щодо квартири – то поки організатори тримають інтригу. Кажуть: «Вона, звісно, існує, і вона буде. Партнери знають всю ситуацію, а для громади ми даватимемо інформацію поступово. До початку шоу ми будемо узгоджувати з учасниками чимало юридичних моментів і тільки після цього зможемо розповісти про все більш конкретно».