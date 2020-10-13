50 олександрійців надали Фонду Кузьменка свої ідеї перевтілення міських просторів

Пів сотні містян узяли участь у конкурсі ідей «Олександрії – новий рівень!» від Благодійного фонду Сергія Кузьменка «Турбота». Місяць тому організатори запропонували олександрійцям стати архітекторами свого майбутнього й подумати над тим, як можна змінити місто на краще.

Пропозиції можна було надсилати у текстовому форматі або ж додати візуалізацію.

Призи за участь отримали усі. Переможців визначили трьох за допомогою онлайн-голосування. Їхні проєкти стануть основою майбутніх реконструкцій.

Перше місце – Олег Воробченко. Він запропонував концепцію перевтілення парку на Садовій – із амфітеатром, сучасним дитячим майданчиком, відкритим фонтаном, фестивальною площею, спортивним майданчиком і галявинами для відпочинку.

Друге місце – Дмитро Стеблина. Він надав 3D-модель мосту закоханих у парку імені Шевченка.

«Основні побажання: розширити та дещо підняти міст, розмістити велодоріжку, забезпечити світлодіодну підсвітку мосту, перил і території та створити невелику набережну з місцями для відпочинку й фотозоною. Як один із варіантів фотозони – можна виготовити серце», – сказав автор.

Третє місце розділив Дмитро Гузік у співавторстві з Олегом Воробченком. Вони зобразили оглядовий майданчик із Користівського мосту. Раніше цей майданчик мав високу популярність і навіть після зруйнування продовжує бути улюбленим місцем багатьох олександрійців.

Близько двох десятків ідей надійшло на облаштування контактного фонтану в парку Шевченка. Втім без авторської візуалізації. Учасники наголошували, що він має бути плоским, інтерактивним, функціональним, зручним, мати підсвітку та різну висоту струменів.

Як зазначив засновник благодійного фонду «Турбота» Сергій Кузьменко, монтаж фонтану – це наступний етап після реконструкції центральної алеї та облаштування пляжу. Але за його ініціативи архітектори та дизайнери вже узагальнили пропозиції містян і зобразили, яким може бути майбутній фонтан.

«Я хотів почути вас. Ви дали стільки ідей на оновлення міських локацій, що, щоб їх реалізувати, треба не один рік. Ваша активність була колосальною – сотні коментарів, листів на пошту та на сторінку у «Фейсбук». Незважаючи на те, що переможців лише троє, ми всі ідеї взяли до уваги. Давайте рухатися далі разом і будувати місто нового рівня. Дякую вам за пропозиції і активність», – наголосив Сергій Кузьменко.

Олена Сідорова, CBN.