Хтось рахує, а хтось друкує…

Усі вже достатньо налякані новим форматом бюлетенів для голосування на місцевих виборах, в яких не завжди дадуть собі раду й продвинуті виборці. Та головне, щоб ці бюлетені хоча б встигли надрукувати, адже до виборів залишилося всього нічого, а деякі ТВК ще й не запустили процес друку.

Нам надійшла інформація, що міська ТВК Кропивницього району Кіровоградської області провела процес визначення друкарні не прозоро, тобто не взяла до уваги всі надані варіанти. Довідково: вартість друку бюлетеня коливається в діапазоні від 2 до майже 5 гривень за штуку, у залежності від форми та розміру, а кількість виборців на окрузі в нашій області перебуває в межах від 30 до 65 тисяч, плюс резерв в кількості 0,5% від кількості виборців на кожній дільниці. Тобто замовлення для будь-якої друкарні досить серйозне. Взагалі, виборчі бюлетені – це документ суворої звітності, і якщо мова йде про президентські вибори, то там бюлетені виготовляються на папері з кількома рівнями захисту, аж до водяних знаків, тому їх друкують на поліграфічних комбінатах. На місцевих виборах вимоги скромніші, але це аж ніяк не означає, що бюлетені може виготовити будь-яка друкарня, хоча якщо комусь конче потрібно, то чому б і ні?

Колись в Кіровограді виникла проблема з бюлетенями, так їх оперативно виготовила й доставила в місто одна політична сила, але куди ці папери ділися потім – невідомо. Процес друку бюлетенів для місцевих виборів суворо регламентований, але навіть закон вказує, що підприємство для виготовлення бюлетенів, тобто друкарню, визначає територіальна виборча комісія, виходячи з виробничих, технологічних та організаційних можливостей. Оскільки інформація надійшла, ми зателефонували Тетяні Буземській, голові міської ТВК Кропивницького району:

– Ми лише починаємо процес друку. Ми замовили виготовлення через «Прозоро», розмістили оголошення, у нас є уповноважена особа по проведенню тендерних процедур. Ми розглянули всі пропозиції, які надійшли до 3 жовтня, та й то, це був останній термін, бо інформація про виробника повинна знаходитися на сайті «Прозоро» 10 днів, і тільки після цього ми маємо право підписати договір і почати друк. Переможця визначає не ТВК, а «Прозоро». Найдешевша пропозиція в нас була від центральної друкарні, це біля зупинки «Друкарня». Це міська друкарня «С-Прінт 2012», але по місту інших пропозицій і не було, лише вони, і в телефонному режимі зробила пропозицію київська друкарня «Зоря», але там дорого. Ще у вересні, здається, приходила якась жінка з іншої друкарні, ми все пояснили, але її начебто не задовольнив тираж, обіцяла подумати, але так більше і не зверталася. Зараз один бюлетень обійшовся нам в 2 гривні 95 копійок, але друк ще не розпочався, бо лише вчора (08.10), відбувся Апеляційний суд. Ми спочатку повинні підписати договір, а потім починається друк, але без цього рішення ми нічого не могли. Судова справа стосувалася реєстрації партій на виборах, і якби суд скасував реєстрацію політсили, то довелося б змінювати текст бюлетенів. Зараз ми чекаємо ухвалу суду, щоб укласти договір. Обмежень на вибір друкарні в нас немає, але ж є Закон України «Про закупівлі», де визначено, що якщо послуга вартує більше 500 тисяч гривень, то торги відбуваються через систему «Прозоро». Таким чином, ми друкуємо виборчі бюлетні в друкарні «С-Прінт». Здається, і Подільська, і Фортечна комісії теж там друкують, а район – у себе в районі.

На сайті «ДОЗОРО» є інформація, що пропозиція ПП «С-Прінт» була оприлюднена 5 жовтня, о 17.45. Мова йде про друк 181 795 бюлетенів на вибори депутатів міської ради та стільки ж бюлетенів для голосування на виборах міського голови, а також 2880 протоколів дільничих виборчих комісій, на загальну суму більше 1 мільйона 100 тисяч гривень. Інших пропозицій не виявлено.

ПП «С-Прінт 2012» з уставним капіталом 1 тисяча гривень зареєстроване в Новомиргороді, на вулиці М. Зерова. На наш дзвінок відповіла керівник підприємства Світлана Дорошенко, вона розповіла, що бюлетені друкуватимуться дійсно в місті Кропивницький, але зареєстроване їхнє підприємство в Новомиргороді. Щодо уставного капіталу в 1 тисячу гривень, то на момент реєстрації в 2012 році це було нормально. Директорка розповіла, що оголошення про торги вона побачила на сайті ЦВК, тому й подала заявку на участь у торгах, які успішно й виграла, отже, все по закону. Дуже дивує, що за таке пристойне замовлення не було боротьби чи конкуренції з боку інших підприємств міста, які надають поліграфічні послуги. Цілком може статися, що й за цим стоїть якась серйозна особа, яка якимось чином може впливати на ринок поліграфічних послуг.

Колись була розповсюджена практика реєстрації підприємств, як кажуть, з печаткою та стільцем, але це дозволяло максимально знижувати вартість запропонованих робіт чи послуг, у порівнянні з великими, особливо державними підприємствами, які мають виробничу базу й великий штат працівників, що обумовлює вартість послуги. Окрім того, фірми-печатки достатньо мобільні в сенсі оренди обладнання та побажань справжніх власників, можливо, тому в Україні трапляються випадки понаднормового виготовлення тих же виборчих бюлетенів, хоча після виконання замовлення всі зіпсовані бюлетені та кліше повинні негайно знищуватися в присутності комісії ТВК. Але насправді буває по-різному, і за потреби друкарні легко можуть продовжити друк. І яким чином можна використати цей ресурс, знає лише Господь Бог.