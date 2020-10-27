Не выборы! Определитесь и проголосуйте

Наконец-то не о выборах. Вы еще успеете проголосовать за лучшую общественную инициативу, рекомендованную к реализации за счет средств городского бюджета. Времени осталось не так много – до 1 ноября, но ваш голос может быть решающим.

Уже пятый год активные жители Кропивницкого разрабатывают проекты, которые, по их мнению, улучшат инфраструктуру города. Они рассматриваются на комиссии, а затем выставляются на открытой платформе на голосование. К участию в конкурсе «Общественный бюджет – 2021» было подано 60 проектов, к голосованию были допущены 55, отвечающие требованиям.

Проекты разделены на категории: «малый» и «социальный». Всю информацию о правилах голосования можно найти на официальном сайте Городского совета города Кропивницкого. Отметим, что один человек может проголосовать за два проекта из разных категорий.

Максимальная стоимость проектов в этом году, независимо от категории, составила 300 тысяч гривен. Проекты направлены на благоустройство микрорайонов, организацию спортивных мероприятий, повышение образовательной базы, обустройство детских, спортивных площадок.

«Пробежимся» по категориям. «Малые» проекты. Традиционно – забота о детях. Среди предложений – обустройство игровых и спортивных площадок, которых в перечне преимущественное большинство. Их предлагают соорудить как на придомовых территориях, так и на пустырях возле домов. Но есть и другие идеи. Например, оборудование спальных комнат и групп для улучшения качества сна и обучения в яслях-садике комбинированного типа «Светлячок». Или установка солнечных батарей в приюте для животных «Счастливый пес».

Для учеников 35-й школы за средства общественного бюджета хотят создать современную лабораторию по физике. А во дворе Музея искусств оборудовать кинозал под открытым небом, где будут проходить лекции в формате уличного университета. Есть даже идея проведения всеукраинского велоралли протяженностью 10 километров «Казацкая сотня».

Отдельно хочется выделить проект, который называется «Это нужно не мертвым – это нужно живым». Он предполагает благоустройство территории около памятника евреям – жертвам нацизма, который находится на перекрестке Волкова и Тельнова (на фото). Этот памятник незаслуженно «занедбаний» сначала во времена Союза, когда рядом построили кинотеатр. И недавно, когда в пустующем помещении разместился супермаркет. А мемориал шести с половиной тысячам невинных жертв (!!!) предполагает возложение цветов, зажигание свечей, тишину, мысли… Может, грамотное ограждение и озеленение территории позволит придать этому месту камерности и философии.

«Социальные» проекты. Надо отдать должное инициаторам – проекты действительно социальные. Судите сами: закупка 2690 упаковок тест-полосок к глюкометрам для инсулинозависимых больных. Обустройство соляной комнаты для лечения и профилактики заболеваний дыхательных путей, аллергий и психоэмоциональных расстройств в Центре комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Или обустройство сенсорной комнаты для детей с особенными образовательными потребностями…

Словом, определитесь и проголосуйте. Это ж не деньги сдавать, а просто отдать голос. Какой бы проект вы ни выбрали – поможете городу и горожанам. Воплощение в жизнь проектов-победителей состоится в следующем году.