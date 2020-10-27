Слушай, читай, но проверяй!

Если бы слово можно было только осязать или обонять, на него реагировало бы очень мало людей. Кто-то плохо видит или вообще не видит. У кого-то аллергия или неприятие запахов… Но слово, которое видишь и слышишь, доступно большинству. Это прекрасно, и это опасно.

Ответственности журналистов за свои слова был посвящен тренинг, который организовал для представителей СМИ Кировоградщины «Украинский кризисный медиа-центр». Два дня увлекательной, познавательной, полезной работы, общения с опытными тренерами и коллегами. И, конечно, выводы и рекомендации, которыми хочется поделиться.

Общая тема тренинга звучала так: «Современные вызовы профессии журналиста – как не переступить черту?». Каждый блок – отдельная тема для раздумий, дискуссий и обучения. Артур Аукон, исполняющий обязанности главного редактора Raadio 4 из Эстонии в режиме онлайн, основываясь на собственном опыте и исследованиях, рассказал о новых вызовах в современной журналистике. Тренер обратил внимание на большое количество фейков (фальшивых новостей). Их причинами могут быть как спешка, некомпетентность журналистов, так и сознательное повышение рейтинга средства массовой информации. И еще, как ни странно, люди охотно верят фейкам. И чем ужаснее новость, тем больше верят и активнее распространяют.

В Украине 40 процентов людей предпочитают узнавать новости из соцсетей. А там нет никаких стандартов, никакой ответственности. Более того, встречаются фейки «по приколу». Артур Аукон рекомендует тщательно проверять каждую новость: кто автор, какое СМИ, на какие источники есть ссылка, реальны ли фото и видео. Проще говоря, фильтруйте то, что читаете или слышите.

И информация к размышлению: в Вашингтоне два года назад из всех тренажерных залов убрали телевизоры, на которых непрерывно транслировались новости. Мотив такой: «Комбинация кардио­тренировок и просмотр новостей не сочетаются с понятием “здоровый образ жизни”»…

Ирина Эйгельсон, кандидат психологических наук, социальный психолог-конфликтолог, с помощью увлекательных заданий для нескольких групп показала, что такое «свой – чужой» в медиа, с помощью каких словесных инструментов это достигается, рассказала о стереотипном мышлении и о том, как дезинформация и манипуляции в СМИ поляризируют общество.

Безусловно, есть журналистская этика, профессиональная солидарность, но, когда та или иная публикация явно нацелена на то, чтобы разделить общество, с этим нельзя мириться. А ведь часто коллеги используют штампы, ярлыки, недопустимые эпитеты, чтоб унизить героя своего репортажа. Все знают эти приемы, но, к счастью, не все ими пользуются.

Нам показали короткометражный фильм без слов, в котором действующими лицами были израильтянин, араб и группа скинхедов. Все пересеклись в вагоне вечернего метро. Красноречивая «короткометражка», со смыслом и серьезным посылом зрителю. Нам, разделенным на группы, предложили написать заметку об инциденте для идеологически разных СМИ. И мы тоже использовали штампы и ярлыки…

Старший аналитик Группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Александра Цехановская вынуждена ежедневно смотреть российские новости и политические ток-шоу. Все это с целью анализировать. Александра продемонстрировала несколько новостных блоков российского телевидения, в которых события в Европе и Украине преподносились, мягко говоря, искаженно.

У автора этих строк нет российского телевидения. Но теперь понятно, почему родственники и друзья, живущие в РФ, о нас очень переживают, предлагают помочь вплоть до переезда к ним. Российские СМИ используют так называемые нарративы. Это когда в новость смысл привносится субъективный. Смотреть и слушать было даже забавно. Например, мы же точно знаем, что в Украине не призывают в армию с 16-ти лет. А в новостях северного соседа даже был продемонстрирован некий документ, это подтверждающий…

Правозащитник, координатор проекта «Без кордонів» Максим Буткевич – опытнейший журналист. Невольно подумалось: такого бы учителя истории в школе… Он преподнес аудитории курс «языка вражды» и привел примеры разжигания гражданского конфликта.

Конечно, многие знают о геноциде в Руанде. Это когда в 1994 году меньше чем за четыре месяца было убито около 800 тысяч человек, 70 процентов которых составили тутси. Это энциклопедические знания, поверхностные. Но немногие знают, что огромную, чуть ли не решающую, роль в этом ужасе сыграли… журналисты. «Десять заповедей хуту», манифест, содержащий призывы к разжиганию вражды между тутси и хуту, был опубликован в декабре 1990 года в газете «Кангура». Публикация повлияла на обострение ситуации в стране. А ведущие радиостанции «Радио тысячи холмов» методично, вперемешку с современной музыкой, призывали радиослушателей бороться с «тараканами», то есть тутси, освобождать от них страну. Международный трибунал осудил соучредителей радио и редактора газеты за участие в геноциде, подстрекательство к геноциду и преступления против человечества. Это был первый приговор сотрудникам СМИ на международном уровне за такие преступления после 1946 года…

Можно отмахнуться от этой истории, сказать, что это было в Африке, в далеких девяностых… Но Максим Буткевич привел сравнительно свежий, причем украинский, пример журналистских манипуляций. В Википедии есть статья под названием «Марганецкий погром»: межэтнический конфликт в украинском городе Марганец, спровоцированный дракой между украинцами и армянами в кафе «Скорпион» 28 июня 2009 года, в ходе которой был убит милиционер.

Многие СМИ тогда подавали материал так, что не было никаких сомнений в погроме. Использовались такие словосочетания, как «армянские погромы», «отряды самообороны», «вооруженные толпы» и так далее и тому подобное. А надо было просто выехать на место событий, как это сделал Буткевич, и разобраться. Оказалось, что погромов не было – одно случайно разбитое стекло. Межэтнического конфликта тоже – кроме убитого милиционера-украинца, был ранен армянин. Максим даже обратился в Википедию с опровержением опубликованного там материала. Статью сначала сняли, но потом вернули…

Обычно после получения определенной дозы информации говорят, что вопросов появилось больше, чем было услышано ответов. Но не в этот раз. Спасибо за науку, многие вопросы просто закрылись. Коллегам хочется напомнить о социальной и профессиональной ответственности. А читателям/зрителям/слушателям – об ответственности потребителя информации. Да-да, вы тоже ответственны за то, каким источникам доверяете…