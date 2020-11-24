«Мені немає що сказати Олені Хріненко»

Хід розгляду в суді одного з найбільш резонансних злочинів в Україні початку ХХІ століття – йдеться про звіряче вбивство 16-річної мешканки села Суботці Знам’янського району Діани Хріненко – несподівано прокоментував в соціальній мережі «Фейсбук» колишній перший заступник керівника Національної поліції, а нині ректор Одеського державного університета внутрішніх справ В’ячеслав Аброськін. Нагадаємо, що саме після його активного втручання в хід слідства й були отримані результати, що дозволили знайти вбивцю.

«Учора мав розмову з мамою вбитої неповнолітньої Діани Хріненко, яка зникла не доходячи до свого будинку якісь там декілька сот метрів 24 серпня 2018 року. З мамою дівчинки ми познайомилися майже в перши дні пошукових заходів.

Розшукові заходи з розшуку дівчинки ми не призупиняли більше року, поки не затримали саме ту особу, що дійсно зґвалтувала та вбила дівчинку.

Було відпрацьовано багато різніх версій, перевірена на причетність до вбивства велика кількість різніх осіб. Тіло дівчинки було знайдено тільки в березні 2019 року, під час роботи були й помилки, але ми встановили цього покидька та зібрали впливову доказову базу щодо його причетності до цього жахливого злочину.

До речі, після скоєння злочину він покинув країну, і тількі за допомоги поліції Польщі було встановлено його місцезнаходження.

Розкриття цього злочину я тримав на постійному контролі з перших днів, при першій зустрічі з мамою дівчинки я пообіцяв, що зробимо більше ніж можливо, але злочинця встановимо й затримаємо, і нам це вдалося.

Весь час ми постійно з нею підтримуємо зв’язок, не дивлячись на те, що пройшло вже два роки і я не займаю в поліції будь-яку посаду, але притягнення до кримінальної відповідальності цього покидька – це вже зона моєї особистої відповідальності.

І якщо цей покидьок не понесе відповідальності, це означає, що я особисто й ті, хто входив до складу слідчо-оперативної групи, повин­ні нести відповідальність перед законом і перед батьками вбитої дитини.

І мені немає що сказати Олені Хріненко на її слова, що вже майже рік, як справа розглядається в суді, але кінця ще не відно, такі, на жаль, у нас суди».