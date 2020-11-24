Великий піст у пандемію

У зв’язку з коронавірусною пандемією в Україні встановлено деякі обмеження, що стосуються масових заходів. Але церкви теж проводять заходи, де збираються багато людей. Про те, як реагує на такі виклики церква, а також про тонкощі цьогорічного Великого посту, що наближається, нам розповів священник храму Благовіщення Пресвятої Богородиці в Кропивницькому отець Іван Верескун.

– Як тільки було оголошено карантин, ми одразу прийняли норми безпеки, тобто обмеження людей в храмі в кількості, соціальна дистанція, обов’язкові маски. Ми звернулися до вірян із закликом, якщо хтось хворіє або тільки перехворів, без особливої потреби храм не відвідувати. Усі ці обмеження збереглися по сьогоднішній день, і за ці кілька місяців віряни вже звикли до них. Тобто для нас друга хвиля не стала чимось особливим.

Ми чітко випрацювали всі обмеження, і тепер, наприклад, вже стало нормою передавати на молитву імена померлих телефоном і навіть через соціальні мережі. Є й другий важливий момент: ми будемо активніше запускати онлайн-транслювання богослужінь, як це було в березні – травні. Ми зараз переглядаємо правила звершень таїнств хрещення, які відбуваються у вихідні, – буде запроваджено обмеження осіб, які можуть бути присутніми в храмі.

Минулих вихідних ми для себе відмітили, що багато людей самі, без наших закликів, не прийшли в храм, тобто діють свідомо. Люди з розумінням відносяться до необхідності берегти своє й чуже здоров’я.

– Наближається Великий піст. В останні роки побільшало людей, які вирішують постувати. Тобто це стало своєрідною модою. Але тримання посту – це зміна свого раціону, а під час пандемії, коли в багатьох організм втратив свій імунітет через хворобу, це може бути небезпечно. Що каже церква про постування під час пандемії?

– Якщо взяти до уваги той момент, що дотримуватись великих постів і при цьому не постувати в середу та п’ятницю, стало модою, я цілком згоден. Піст – це таке явище, яке повинно перебувати в житті людини на постійній основі. Піст – це не обмеження, а скоріше утримання від зайвого.

Що стосується посту в умовах карантину, то для церкви ситуація, пов’язана з хворобами, і будь-які моменти, пов’язані з життям людини, нівелювали пости та необхідність суворого їх дотримання. Якщо людина нездорова, у скрутному фізіологічному положенні, то піст для неї скасовується. Цього року, як ніколи, ми акцентуємо увагу на здоров’я людини. І справа тут не тільки в постові й не стільки у виконанні певних ритуалів, обрядів церкви, скільки в необхідності обачного відношення до свого здоров’я. Зараз треба уважно слідкувати за тим, що ми їмо, у якій кількості. Доречно було би звернутися до фахівців, щоби нормалізувати своє харчування, причому це стосується не тільки посту, а й усього року й усього життя. Тобто такого загального заклику немає з боку церкви, але я як священник зі свого боку можу собі дозволити сказати, що за здоров’ям треба слідкувати, і не тільки в період посту. Треба вживати якісні продукти, вітаміни, фрукти, овочі, які добре відображатимуться на здоров’ї людини.

– Отче Іване, що ви як священник порадили би нашим читачам, які все ж таки вирішать тримати піст?

– Саме цього року до здоров’я не можна відноситись як-небудь. Ми акцентуємо увагу скоріше на утриманні від негативних слів, думок, дій, на моральних аспектах посту. Про їжу мова не може йти, тому що це фізіологічна підтримка організму. Якщо є можливість контролювати своє харчування, це тільки вітається, але тільки під контролем лікарів, фахівців своєї справи, адже крім лікарів ніхто не бере на себе відповідальність за життя й здоров’я людей. Тобто, перш за все, треба порадитись зі своїм лікарем і лише після цього вирішувати питання про піст. А для моральної складової посту обмежень ні для кого немає. Робіть тільки хороші, добрі справи, утримуйтесь від усілякого негативу й будьте здорові!