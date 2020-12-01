«Відшукати саме те, що тобі подобається»

Кропивничанка Наталія Балаклєєнко створює ексклюзивні авторські футболки. Наталя одна виховує 15-річного сина з особливими потребами: у хлопчика – дитячий церебральний параліч. Аби заробити кошти на реабілітацію сина та базові життєві потреби, жінка робить те, що вміє та любить.

– Я – творча людина. Завжди полюбляла в’язати, вишивати, створювати якісь поробки. У нашому місті є організація «Серце матері», в актив якої я входжу вже 10 років і проводжу там для молоді та дітей з інвалідністю різноманітні майстер-класи. Ми виготовляємо усілякі поробки, а потім продаємо їх на аукціонах. Таким чином усе моє життя пов’язане з творчістю, – розповідає Наталя. – Оскільки я мама дитини з особливими потребами та не маю змоги працювати, вирішила малювати футболки. Колись побачила це мистецтво в Інтернеті, мені воно запало в душу, і через кілька років я про нього згадала та поринула в цю справу. Першу футболку створила для себе на день народження сина під тон його сорочки. У той день багато моїх знайомих звернули увагу на мою футболку й захотіли собі таку теж. Таким чином у мене з’явилися перші клієнти.

– У чому особливість цих футболок?

– На них зображено недеталізоване обличчя дівчини, прикрашене різними квітами – ніби українська дівчина у віночку. Квіти – це основний акцент та фішка футболки. Роблю їх із шифону, який дозволяє створювати будь-які квіти з різними поєднаннями кольорів. Прикрашаю футболки коштовним і якісним японським бісером, який виблискує на сонці. Обличчя дівчини теж може бути різним залежно від уяви та побажань клієнта: з зеленими, голубими (або ж іншого кольору) очами, рівним чи кучерявим волоссям… Щоразу народжується ще більше нових ідей та варіацій. У вухах в зображених дівчат сяють сережки з камінням Swarovski. Упаковується футболка в подарункову коробку з крафтового картону з компліментом у вигляді пряничка чи льодяника. На подарунок – дуже гарно.

– Як навчилися цьому мистецтву?

– Моя старша донька – художник за фахом і працює в центрі реабілітації дітей з інвалідністю вчителем образотворчого мистецтва. Вона й допомогла мені навчитися. Суть цієї техніки полягає в силуетній графіці: на принтері роздруковуємо силует, підкладаємо під футболку, малюємо спершу простим олівцем, а потім розфарбовуємо. На перший погляд здається, що немає нічого складного, але насправді довелося перепсувати багато футболок, щоб знайти певну фарбу, щоб зрозуміти, як і в скільки шарів її краще наносити й так далі. Тільки після довгих експериментів з футболками вдалося знайти оптимальний варіант і фарбу, яка тримається й не змивається при пранні. Свої футболки я ношу вже два роки, і вони мають такий самий вигляд, як і тоді, коли я їх вперше намалювала.

Самі футболки – теж дуже якісні, з тонкої стовідсоткової бавовни. Це дуже важливий аспект, тому що фарба, яка на них накладається, тримається тільки на натуральній тканині без синтетичних сумішей. Виробник наших футболок – Іспанія.

Окрім футболок, можу зробити малюнок також і на світшоті (тоненькому светрі).

– Скільки часу йде на весь процес?

– Часу займає ця справа чимало – десь від трьох до десяти днів. Спершу треба все намалювати, потім дочекатися, поки фарба висохне, потім попрати та попрасувати, після цього зробити квіти, довести витвір до ладу, упакувати… Усе це вимагає часу. Адже в мене дитина, яка потребує постійного догляду, враховуючи те, що я виховую її одна.

Зазвичай жінки, які опиняються в таких обставинах, залишаються без підтримки, але треба знайти можливості для власної самореалізації. І, виходячи з власного досвіду, можу сказати, що це цілком можливо.

Коли три роки тому чоловік залишив нас із сином, це був дуже важкий період – і морально, і матеріально. Але я вирішила не поринати в депресію, а переключитися й знайти ту справу, яку я вмію робити дуже гарно. Так радять усі психологи, і це справді працює: потрібно відшукати всередині себе саме те, що тобі подобається і що ти можеш робити краще за все. Тоді й будуть позитивні емоції та з’явиться внутрішня сила духу. Потрібно брати себе в руки. Така дитина може народитися в будь-якій родині, і важливо, щоб була підтримка від родичів і близьких. Якщо ж такої підтримки немає, варто знайти організації, які її зможуть надати. Наприклад, наше об’єднання матерів дітей з інвалідністю «Серце матері» налічує 250 родин, в яких виховуються діти з особливими потребами, враховуючи осередки в районах і селищах. Ми можемо підтримати, поділитися досвідом, щось порадити й допомогти жінкам, які теж мають подібну ситуацію.

– Замовити таку футболку можна з будь-якої точки світу?

– Так, цілком! Мені потрібно лише знати індивідуальні мірки людини. У мене замовляють з різних міст України та з-за кордону, де ручну роботу цінують значно більше, ніж у нас, й віддають за неї великі кошти. Мої футболки є в представників української діаспори в Америці, Еміратах, Італії та інших країнах світу. Дуже приємно, що там підтримують матерів дітей з інвалідністю, які, щоб не просити, – заробляють.

Моя мрія – заробляти достатньо, аби не бути вимушеною просити, збирати кошти на реабілітацію й інші потреби. Я вважаю, що краще я виконуватиму якусь корисну роботу, від якої отримуватиму задоволення та приноситиму його іншим, ніж ходитиму та в когось щось проситиму.

– Багато вже є замовлень?

– Вистачає. Але багато й не потрібно, тому що я не хочу, щоб цей процес перетворювався у штампування. Кожна річ – унікальна, і мені потрібен час, аби створити її якнайкраще.

– Яка вартість футболок?

– 350 гривень. Я вважаю, що це зовсім невелика вартість для такої гарної дизайнерської речі.

– Плануєте організувати власну виставку?

– Планую. Якби не карантин, ми б уже давно щось таке зробили. Нещодавно у Запоріжжі проходив День моди для дітей з особливими потребами. Ми відвідали це свято й вирішили створити подібне і в нас, де я також запропонувала свої футболки до показу. Тож чекаємо, коли знімуть карантинні обмеження, і готуємося!