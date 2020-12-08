На «кухне» «по чесноку»

Виртуальный мир, виртуальное общение. Мы перестали обсуждать политику на кухнях. С пандемией это усугубилось – боимся ходить в гости к друзьям. Но соцсети превратились в самую настоящую кухню. Чего там только нет! И политика в том числе.

И мы решили поговорить о политике с нашими читателями посредством соцсети. Понимали, что, если попросить комментарий для газеты, народ будет долго думать, готовиться, потом исправлять сказанное. А тут – бац! – и эмоции хлынули. Получилось непосредственно, искренне, по «чесноку», то есть честно. Фамилий мы, понятно, не называем, но некоторые комментарии приводим полностью, некоторые – фрагментарно.

А поговорить мы захотели о президенте. Вот ведь как получается: Зеленского поддержало преимущественное большинство (73%) пришедших на выборы, а сегодня все его ругают. Те, кто голосовал за Порошенко, во всех проблемах государства обвиняют избирателей нынешнего гаранта. А те, кто поддержал легитимного, терпя те же «негаразды», скромно умалчивают о своем выборе во втором туре президентских выборов.

В общем, в Фейсбуке был опубликован текст следующего содержания (с сокращениями): «Прикиньте, я голосовала за “Зе”! Читаю соцсети и осознаю, что те 73 процента – это одна я… Ничего себе у меня вес в государстве! Я – журналист. Но, честно, на выборах я была гражданином, женщиной, женой, матерью. При прошлой власти я так и не дождалась возвращения домой мужа, много лет работающего и зарабатывающего себе пенсию на чужбине. И не дождалась своей пенсии, когда можно что-то получить от государства, если рабочий стаж начинается с 17-ти лет… Поэтому возлагала надежду на новую власть. Разочарована? Да. Муж – за рубежом, сын оформляет рабочую визу. Помог бы моей семье Порошенко? Не думаю. Зеленский ? Уже не питаю надежд… Но очень хочу благополучия своей семье и своей стране».

Комментарии не заставили себя ждать. Были лаконичные, в одно слово. Были пространные. Были нецензурные. Иногда переходили на личности – без этого обсуждение в соцсетях не обходится. Но и конструктив, и здравый смысл, и логичные вопросы, и поводы для последующих обсуждений тоже были.

Мало, но были сообщения, в которых высказывались поддержка и понимание автора поста. «Далеко не каждый позволяет себе исповедаться, как вы. Но надежда умирает последней. А пенсию себе не создавайте, так как инфляция сожрет ваши вложения, или у вас их украдут». «Мы все так же ждали перемен и чего-то нового, но теперь понимаем в очередной раз, что один человек не может изменить систему. Жаль…» «Мы все надеялись, все шли голосовать за доброе начинание, и стыдно не нам»…

Несколько комментариев были личного характера – предлагалось не уповать на президентов и правительства, а оформить негосударственную пенсию. Немало мнений были масштабными, глобальными, с глубокой философией.

«Жаль, что у нас в стране нет лидера, способного вывести ее из пропасти. Жаль, что нам всегда приходится выбирать из двух зол. На мой взгляд, большинство людей на последних выборах выбрали большее зло, “деятельность” которого будем расхлебывать не только мы, но и последующие поколения».

«Не в лидере дело, а, прежде всего, в системе ценностей граждан этой страны. И эта система в итоге порождает тех, кого потом эти самые граждане приводят к власти. Пока не закончится эпоха “вождизмов” и веры в хорошего “барина”, и пока не начнется коллективная ответственность народонаселения за свой выбор и его последствия, мало что изменится в этой стране к лучшему».

«Многие надеялись, ведь надежда умирает последней. Но в Украине при нынешней избирательной системе вообще бессмысленно за кого-то голосовать. Побеждает тот, кто больше заплатит за свой пиар (или просто подкупит больше избирателей). В случае с Зеленским – кто изощреннее обманет. Не важно, какая партия у власти, ведь у нас все партии состоят из представителей крупного украинского бизнеса. А “вітчизняні” бизнесмены думают лишь о сиюминутной выгоде без раздумий о перспективе. Им все равно, сколько людей выедет из страны, сколько останется без пенсии. Таким людям чуждо сострадание, ведь сострадание приносит убытки. Если хотим что-то реально изменить, нужно кардинально менять избирательную систему».

Ну и, конечно, мнения относительно двух личностей и действий президентов – нынешнего и его предшественника. И видно, кто за кого голосовал. И видно, кто в отношении кого агрессивнее. И видно, что горько и тем, и другим.

«Порoшенко дал возможность нации почувствовать свободу, которой у нее никогда не было. Нация не оценила, потому что ее коллективный разум к ней просто не готов. Свидетельство тому – отмена рабства в Америке, когда рабы отказывались уходить на свободу, когда их даже выгоняли хозяева. Слишком большая и резкая перемена для сознания. Знаете самое сильное китайское проклятие? Занесите вопрос в Google».

«Соромлюсь запитати, чому ти ставиш в провину Порошенку (нехай і опосередковано) той факт, що твій чоловік не повернувся з-за кордону? Він же не при Порошенку туди поїхав, а задовго-задовго. Чому нема претензій до компартійного ідеолога, «червоного директора», «крєпкого хозяйствєнніка», тричі не судимого? А претензії до президента, який протистояв агрессору і, дозволю собі сказати, вміло: він зумів Україну зробити суб’єктною у світі! То ще, виявляється, він повинен був облаштовувати наші даруй, домашні сідниці? А ми нічого не винні своїй державі: і тим хлопцям і дівчатам, які не знають, чи побачать вранці сонце. Ми, “відітє лі, усталі, ждалі та нє дорослі лучшєй жізні?” Не знаю, за кого ти голосувала у першому турі. Сподіваюсь, хоч не за Бойка? Даруй за різкість»…

«Ясна річ, Порошенко використовував владу собі на користь і свого оточення. Але те, що він робив для утвердження української України (я вже не кажу про Томос), це для мене основне. Якого добра можна було чекати від людини, яка взагалі не розуміла, що таке Україна – ні мови не знала, ні історії. Зате насміхалася з неї. У матеріальному плані моє становище, думаю. гірше за твоє (при бажанні можу розказати). Про пенсію взагалі мовчу (моя трудова книжка – із 16 років: на рік раніше пішла до школи, а потім після першого невступу до універу наступного ж дня почала працювати у районній редакції). Але це ніщо порівняно із основоположними речами».

«Я не голосовал за Зеленского, хотя считал его нормальной альтернативой. Теперь разочарован. Перечислять глупые и вредные законы слишком долго. Достаточно двух последних – о кассовых аппаратах и акцизе на газ. Откровенный грабеж преподносится как проявление патриотизма и забота о государственных интересах. Забрать у людей последние деньги, сделать всех одинаково нищими – это мы уже проходили. Вот почему-то олигархи не хотят проявить патриотизм и расстаться со своими офшорами, откатами, взятками и завышенными тарифами. А мы должны затянуть пояса. “Назло ворогам корову продам, щоб діти молока не пили” – это новый патриотический месседж. Никто из них не продал свои предприятия, не снизил прибыль ради народа и страны, но активно продолжали повышать налоги, штрафы и акцизы для тех, кто и так еле выживает».

Несколько комментариев людей, убежденных в своем выборе. Простите, но это самые цензурные.

«Відсутність відповідальності в тому числі і за свій вибір – одна з характерних рис українців, на жаль… Не хочу говорити про Порошенка, цензурних слів забракне. Підтримував і підтримую Зеленського. І завжди зважено підходив до кожного свого вибору. І завжди відкрито про це говорив, не соромлячись. І всім раджу».

«К сожалению, Зеленский продолжил политику Порошенко по многим направлениям. Тоже голосовала за Зеленского, вернее, против Порошенко. Но при всем разочаровании свой выбор повторила бы».

Хотелось подытожить чем-то светлым, перспективным, но, увы, тема политики не предусматривает светлой перспективы. Поэтому итожим этим.

«Люди не понимали одного: голосовать в Украине надо не за призрачное лучшее, это очень наивно, голосовать надо так, чтобы не было хуже».

«Я давно размышляю о том, какая есть альтернатива. Если в 2014 году для меня были разные варианты, то сегодня остался один: надо менять не президента, а страну»…

Автор ни в коем случае не призывает менять свою страну на призрачное счастье заграницы. Давайте продолжать жить здесь. Но – жить!

P.S. Некоторые комментарии сокращены и орфографически и синтаксически исправлены.