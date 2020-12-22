Достучаться до небес

В чем наша разница: вместо того чтоб крикнуть:

– Что же вы, суки, делаете?!!

Мы думаем:

– Что же они, суки, делают?

М.М.Жванецкий.

Наверняка каждый из нас пытался дозвониться диспетчеру энергетиков, пытаясь выяснить, почему опять пропал свет и когда его включат. И некоторые, говорят, даже дозванивались. Но не в этот раз.

Когда в минувший четверг вечером отключился свет, «Фейсбук» из разряжающегося телефона раздраженными постами горожан дал понять, что света нет во всей центральной части Кропивницкого. Но, увы, ни один из пишущих не сообщил, что смог дозвониться до энергетиков: все телефоны диспетчерской (у меня их три) были глухо заняты.

Квартира начала быстро остывать, а холодильник, как ни странно, размораживаться. Решив воспользоваться служебными связями, начал звонить в мэрию и эмчеэсникам. Ноль! Лучший ответ был из мэрии: «Они и нам не отвечают!»

Стало совсем грустно. Коллега отправилась в соседний магазин заряжать телефон, а заодно выяснила, что свет вырубился и в третьей больнице, где под кислородом лежат «пневматики». Но там, молодцы, быстро переключились, и через 3 минуты напряжение в сети появилось, а среди больных – упало. Еще через час решил побеспокоить вице-мэра и через минут 15 узнал, что авария серьезная, сбой коснулся двух подстанций, но бригады работают…

Свет включили за полночь.

Аварии на электросетях были, есть и будут. Опытные ремонтники работали и работают. И дозвониться до аварийки нельзя было раньше и невозможно сейчас. Казалось бы, чего проще – выложите в «Фейсбук» стандартное сообщение с указанием района «темноты» и времени включения. И работайте спокойно, а мы сами «расшарим» это сообщение всем и каждому, но нет – не доходит.

Точно так же не доходит и до нашей власти.

Самый актуальный пример – тысячи людей, которые заняты в малом бизнесе, протестуют под Кабмином и Офисом президента. Что хотят? Чтобы им не усложняли «карантинную» жизнь введением кассовых аппаратов и объемной отчетности. Аргумент премьер-министра: все должны платить налоги! Правильно? Несомненно! Но при одном-единственном условии. Нужно, чтобы было кому платить! Если накроются тысячи микропредприятий, которые кормят одну, две, пять семей, кому от этого станет легче?

Я говорил с десятками людей, которые, по сути. работают «за еду» – с владельцами крохотных кафе и киосков, с таксистами и массажистами, с репетиторами и музыкантами. Ответ один: установите простое и понятное налогообложение, не терзайте проверками десятка «органов», не заставляйте выкладывать последнее за лицензию, и мы будем платить.

Не доходит.

Через пару месяцев протестов президент сподобился распорядиться… создать комиссию для обсуждения критической ситуации, в которой оказался весь малый бизнес. Понятно, трудно не заметить толпы протестующих в центре столицы у себя за окном.

Дозвониться-достучаться до президента невозможно. Ну не хотят «освітяни» министром образования Шкарлета. Логично, в «умной» среде сильно не любят плагиаторов. Да, «дерут» (переписывают) дипломы и диссертации сегодня многие, но проверить и убедиться в этом легко. «Если ты стырил диссертацию, не строй мост, сволочь! Иди в политику, там таких много», – конечно, это Жванецкий. Идите в политику, Шкарлет! Но нет, президенту и его офису нужно было продавить это решение.

Сходная ситуация с попыткой назначить на должность первого вице-премьера Юрия Витренко. Того самого, который требовал выплатить ему 10 млн грн за выигрыш в суде у российского «Газпрома», а потом согласился на 4 млн плюс должность зама Шмыгаля. Мне лично он напомнил свою мамашу, Наталью Витренко. Умный парень, но это же не все в жизни, правда?

Господин президент, Владимир Александрович, вы не забыли из прошлой своей жизни такое словечко, как «борзость»? Так вот, эта самая борзость ваших подчиненных – далеко не всегда эффективность и порядочность. И уж тем более – не навык слышать людей.

А напоследок – хорошая новость для вас, уважаемые читатели. Последний день високосного года пришелся на четверг, а это значит, выйдет дополнительный, 53-й номер «УЦ». Считайте это нашим подарком.