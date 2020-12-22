Мистический триллер о жизни

Уже можно приобрести очередную книгу нашего земляка Олега Бондаря. Это мистический триллер под названием «Почвара». Те, кто уже читал и полюбил романы Олега, в предвкушении завораживающего чтения. Автор умеет увлечь.

Коротко о сюжете. «Две женщины, две противоположности: чудовище и обворожительная красотка. Их объединяет ненависть к людям и жажда убивать. Первую побуждает месть за собственную никчемность, и она поддается эмоциям, другая считает себя высшим существом и подчинена холодному уму. Горе мужчинам, которых свела с ними судьба, потому что результат один – смерть.

Ужасный пожар в студенческом общежитии, произошедший несколько лет назад, свел судьбы журналиста Сергея, его бывшего коллеги Андрея, работницы музея Эльвиры и сельской учительницы Марины. Для каждого из героев знакомство обернулось трагедией. Но началась эта история гораздо раньше. Четверть века назад во время облавы на волчицу-оборотня Павел застрелил свою жену. Душа погибшей не нашла покоя и требует мести, орудием которой она выбрала свою дочь».

На вопрос «УЦ», почему «почвара», а не «потвора», Олег признался, что изначально и был вариант названия «Потвора». Но это слово характеризует существо ужасной внешности. «Почвара» же – это чудовище, наделенное мистическими чертами, а в романе присутствует мистика.

«Я использовал мистику для того, чтобы придать произведению нетривиальность, остроту. На самом деле все происходит в обществе, в социуме, где живут люди. И они живые, с живыми эмоциями, чувствами и поступками. В принципе, несмотря на то, что это мистический триллер, и в нем присутствуют потусторонние силы, роман на самом деле о жизни», – заметил Олег Бондарь.

Автор давно и хорошо известен ценителям современной, свежей художественной литературы. Недавно Олег получил диплом финалиста в международном конкурсе «Коронация слова» за роман «Убийственный аромат цитрусовых». Затем он порадовал читателей книгой «Потерянный шанс». Теперь – «Почвара». Всем, кто приобрел, приятного прочтения!