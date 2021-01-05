«Я так вижу!»

Мы часто слышим эту фразу, когда пытаемся критиковать чье-то видение окружающего мира. Чаще всего она относится к фотографам и художникам. И правда, они видят мир по-другому, не так, как мы, зрители, созерцающие. И у них прекрасно получается запечатлеть и то, что мы только что увидели, и то, на чем наше сознание не успело сконцентрироваться. А они успели…

«УЦ» задумала разговорить фотографов. Обратились к тем, кто в течение года выставлял свои работы в соцсетях просто так, чтоб порадовать, чтоб оценили, восхитились. Год был тяжелым, массовые мероприятия, да и другие собрания, не приветствовались. Но они не могли не снимать. Как и мы – не писать.

Мы специально не выбирали, не было кастинга, но к нескольким фотографам обратились с просьбой предоставить фото, которое ассоциируется с 20-м годом и которое раньше не было представлено на выставках. И попросили прокомментировать. Они такие разные не только в выборе снимка, но и в настроениях и комментариях! Давайте насладимся их видением мира. Вашему вниманию их фото и их комментарии.

Сергей Жолонко:

– В 2020-м году я принимал участие во многих отечественных и зарубежных выставках. Ни одну из представленных там фотографий вам не предлагаю. Этот год настолько перевернул нашу жизнь, что хочется представить не самую «крутую» фотографию, а, возможно, самую тривиальную. Вот эта фиксирует мгновение, созерцательную роскошь жизни в обычно-обыденном ее течении… На фото – осенний парк Крючкова нашего прекрасного города.

Мирослава Липа:

– Надаю фото, яке символізує минулий рік для мене. Набагато частіше, ніж в минулому, доводилося спостерігати світ через віконне скло або екран монітору. Не так важливо наразі давати оцінку, чи є в змінах плюси, чи лише мінуси, тому що це просто стало реальністю і фактом. Життя особливе зараз, і невідомо точно, як і коли зміниться, і яким воно буде, причому по обидва боки скла. Але, найімовірніше, не буде таким, як раніше. Будемо спостерігати…

Дмитрий Спивак:

– Этот снимок сделан на территории старого пионерского лагеря в Треповке. Лагерь закрыт, нам пришлось перелезать через забор и подружиться с собаками. Когда-то тут кипела жизнь, лагерь был заполнен детскими голосами, но сейчас он производит впечатление «зоны»… На фото – модель Елена и чудо фотошопа. И мой комментарий к этому всему:

«Кто ты?» – спросила я у своего отражения в зеркале. «Я – это ты» – улыбнулось мне отражение. «Но почему ты улыбаешься, ведь мне сейчас очень грустно?» «Сейчас тебе грустно, через мгновение ты будешь смеяться. Потом станешь задумчивой, а быть может, сосредоточенной. Ты же Женщина! Кто может тебя просчитать»? Сейчас ты захочешь кофе, но через пять минут будешь пить крепкий чай. Ведь в тебе живет столько разных людей: ты дочь, сестра, жена, сотрудник, соседка, девушка, на которую оборачиваются на улице. Быть собой для тебя – это быть разной, непредсказуемо разной». «Да», – согласилась я со своим отражением. Выпрямила спину, развернула плечи, но неожиданно для себя показала зеркалу язык и скорчила рожицу. «Да, я Женщина, я непредсказуема, и это прекрасно».

Иван Леонов:

– На самом деле фото сделано в 2019 году. Но у меня год 2020-й выпал из творческого процесса – коронавирус. А на этом фото – моя старшая дочь Оксана, выпускница КНУКИМа. Я как-то ответил шуткой на вопрос: «На кого учится дочь?» Мой ответ был: «На великого дизайнера одежды». Как оказалось, это была не шутка…

Нечасто приезжает дочь в родной город, поэтому, по возможности, устраиваем небольшие совместные проекты. И фото с ее изображением я выбрал подсознательно. Мог бы что-то извлечь из архивов, но этот год заставил нас беречь и ценить близких. Пусть изображение моей Оксаны станет для нашей семьи и всех людей оберегом. Любите и цените друг друга!

Олег Шрамко:

– В прошлом году я в основном занимался фотосъемками на заказ. Поэтому все снимки у меня постановочные. От репортажных я отошел. Мы с друзьями-коллегами много ездили по области. Одна из поездок была в Светловодск. Пригласили моделей, чтобы нам позировали. Одна из моделей, с которой я давно работаю, это Алла Резниченко. С ней мы сделали снимок на дереве над водой. Я хотел сделать образ днепровской русалки. Нашли дерево, ветки которого были низко над водой, Алла, обладая хорошей физической подготовкой, взобралась на ветки, красиво расположилась, и я стал ее снимать.

Почему я выбрал именно этот снимок? Потому что в нем все совпало: и вода, и дерево, и погода, и расположение солнца, и Алла, которая знает, как вести себя перед камерой. Ей не надо долго объяснять, что делать, она чувствует. В этом снимке большая ее заслуга. И еще это фото у меня ассоциируется с «прорывом» карантинных мероприятий. Когда мы несколько месяцев сидели дома, а потом решились выехать и поснимать. Это была творческая работа, не связанная с зарабатыванием денег. У меня было много работы с заводами, банками, кандидатами в депутаты, но этот снимок позволил отвлечься от коммерческих заказов и сделать что-то для себя, для души, а теперь еще и для читателей «УЦ».

Олег Кононенко:

– Минулого літа ми з друзями поїхали в бік Кривого Рогу – шукали локації для зйомок. На березі річки поставили намети й заночували. Зранку пішли оглядати територію й побачили два грибочки. Дуже милі. А збоку сиділа жабка. Поки ми фотографували пару грибів, жабка, наче відчула необхідність прикрасити знімки, вистрибнула на шляпки й завмерла. Ніхто цього не очікував. Ми здивувалися й зраділи, лягли на траву й почали незвичну фотосесію. Спочатку я хотів назвати фото «Модель», а потім назвав «Грибна жабка».

Прощаючись з важким роком, бажаю всім приємних несподіванок. Нехай вас дивують природа, люди, події. Вірте в дива!