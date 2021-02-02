Культурні проблеми децентралізації

У зв’язку з проведенням адміністративно-територіальнї реформи виникла проблема з перепідпорядкуванням комунальної інфраструктури, яка належала колишнім районам. Згідно законодавства всі центральні районні лікарні, районні будинки культури, музичні школи, бібліотеки та інші освітні та лікувальні установи мають бути передані на баланс територіальних громад. Як кажуть, і до бабці не потрібно було ходити, щоб передбачити подальшу долю цих закладів, бо не всі громади зможуть утримувати достатньо вартісні об’єкти.

Звідси і напруга, адже фактично мова йде про ліквідацію культурних осередків районного значення. У більших містах цього, мабуть, не станеться, бо попри багаторівневу кризу, їхні бюджети таки спроможніші. Наприклад, в Олександрії розглядають ініціативу перепрофілювання районної бібліотеки в музей Дмитра Чижевського, тим більше, що будинок, який займала бібліотека, належав родині вченого, до того ж, в місті є й інші бібліотеки.

Мер Кропивницького Андрій Райкович заявив, що районний будинок культури на Балашівці місто повинно зберегти саме як культурний заклад.

Але не всім так щастить. Зокрема, в Малій Висці вже фактично ліквідували районний будинок культури, покинувши напризволяще і працівників, і численні гуртки та аматорські колективи, які тут працюють десятиріччями. Району вони вже не потрібні, а місту – ще не потрібні. Ситуація ускладнюється ще і тим, що невідомо, кому скаржитися, адже Маловисківського району де-факто вже не існує, а укрупнений Новоукраїнський район якби теж не при справах, тому працівники будинку культури звернулися до старого, але не завжди дієвого засобу – влаштували акцію протесту в Малій Висці.

Що ми втрачаємо з ліквідацією установи, добре знає керівник народного аматорського театру Маловисківського районного будинку культури Вільям Кириленко:

«Наш народний аматорський театр відзначає соту річницю з дня заснування драматичного гуртка у маєтку землевласників Кудашевих, а всього при нашому будинку культури працюють театр малих форм «Нива”, народна аматорська капела і народний аматорський танцювальний колектив. Відчуваєте, який культурний масив зосереджено тут?»

Дійсно, стає якось не по собі, коли дізнаєшся, що столітні традиції підтримки народної творчості, виявляється, стали непотрібними саме у наш час, коли зусилля як аматорів, так і влади мають бути спрямовані не лише на збереження традицій, але і на розвиток культури, бо це боротьба за нашу національну ідентифікацію. Ситуація в Малій Висці навколо районного будинку культури стає ще незрозумілішою з огляду на те, що гуртківцями, тобто аматорськими акторами, у переважній більшості є мешканці міста, але виходить, що місту це не цікаво. Про це з болем говорить директор комунальної установи «Маловисківський районний будинок культури Маловисківської районної ради» Любов Левченко:

«У зв’язку з ліквідацією району розпорядника коштів, тобто того, хто має нас фінансувати, взагалі немає. Ми вже місяць не отримуємо заробітну плату, заборгованість складає вже майже 120 тисяч гривень, а ще ж не платяться комунальні послуги. Колектив невеликий, 18 чоловік, це разом з обслуговуючим персоналом. Наш будинок для Малої Виски насправді знаковий, бо сюди ходять мешканці міста, але мер каже, що ми обслуговуємо район, тому всі питання до районної влади».

Дійсно, оскільки будинок культури розташований у місті, то активними учасниками 14-ти гуртків, а також тих же театральних колективів, є містяни, як і глядачами, до речі, теж. З районного тут лише фінансування, статус, та виступи аматорських колективів у селах району, тобто це спільні проєкти міста і району. Але місто не хоче брати в обійми фактично рідний заклад, Любов Анатоліївна про це каже прямо: «Бо він не хоче, каже, що немає фінансування. Це міський голова, який сказав, що ми на нього ніби упали з неба, хоча приміщення було збудоване в місті в 70-х роках минулого сторіччя».

Вихід насправді є – це створення центрів надання культурних послуг, на які держава запланувала 70 мільйонів гривень. Як на всі районні будинки культури України, то це малувато, але можна працювати з огляду на можливості співфінансування з територіальних бюджетів різних рівнів – обласного чи ОТГ. Але місто, вірніше Маловисківська ОТГ, каже, що питаннями культури у них займатиметься відділ культури, хоча це лише орган управління, чиновники якого ні співати, ні грати спектаклі замість акторів не будуть. В місті кажуть, що їм вистачить глядацької зали, яка є в школі, але жодного іншого клубного закладу в Малій Висці немає. Окрім того говорити серйозно про можливість використання школи в ролі культурного загальноміського закладу просто не доводиться, бо туди сторонніх людей пускати ніхто не дозволить.

Навколо будинку культури виникла колізія ще і у зв’язку з переформатуванням районів, бо старий район видав наказ про ліквідацію цього будинку культури, а новий район, тобто Новоукраїнський, скасувати це рішення не може, хоча воно ніби незаконне. Бійці кульутрного фронту Маловисківщини боролися, як могли, тобто зверталися в Міністерство культури та інформаційної політики України, в область, в райони, в місто, але ніхто нічого не вірішує. Виходить, що культуру в районі просто кинули напризволяще, бо наразі немає бюджету, який має її утримувати. Звичайно, керівництво Новоукраїнського району вказує міському голові Юрію Гульдасу на неприпустимість відмови приймати на баланс районний заклад культури, але місто поки не готове попри неспроможність відділу культури забезпечити «норми забезпечення населення культурними послугами», – виявляється, є і такі!

– Перспективи, – каже директор ліквідованої установи, – невтішні, ми просто опинимося на вулиці, без заробітку і роботи, а також культури. З 1 березня, якщо нічого не зміниться, ми навіть не зможемо забезпечити виплату соціального пакету тим працівникам, які будуть звільнені, тобто всім. Через це ми не можемо звільнитися, бо з нами не розрахувалися! Разом з ліквідацією нашого будинку культури припинять свою діяльність і аматорські колективми, які налічують столітню історію.

– Найцікавіше те, – каже Людмила Левченко, – що місто начебто не проти взяти приміщення будинку культури, без колективу, щоб …розвивати культуру.

Як воно буде, дізнатися не вдалося, оскільки відомий нам номер телефону міського голови Юрія Гульдаса не відповідає.

А працівникам Маловисківського будинку культури не залишається нічого іншого, як переносити протест під стіни Кіровоградської обласної державної адміністрації. Як пишуть в театральних афішах, слідкуйте за програмою…