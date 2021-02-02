Планета в короне. Вакцинация. Начало

Когда редакция «УЦ» начинала публикацию цикла статей «Планета в короне» (по сути, регулярных обзоров ситуации с пандемией коронавируса в самых различных странах), мы даже не предполагали, что это растянется на столь долгий срок. Сегодня наши корреспонденты – земляки, живущие по всему миру, – расскажут, как в их странах стартовала вакцинация. Весьма вероятно, что их опыт очень пригодится вам, уважаемые читатели. Задуматься и правда есть о чем. И – да, это не последняя публикация…

Мария Зинченко, Варшава, Польша:

– Так как я работаю в медучреждении, и во время эпидемии мы оказались в первых рядах на линии огня, то сомнений по поводу вакцинации у меня не возникло. В Польше медики вакцинируются в первую очередь. И только по собственному желанию. Опытные врачи говорят, что, если и возникнут какие-либо осложнения после прививки, то они будут гораздо легче, чем осложнения после перенесенного заболевания в результате заражения COVID. Зачастую осложнения от вакцинации возникают у людей с ослабленным организмом, рядом хронических заболеваний, глубоко пожилого возраста.

Я в легком шоке от того, на каком уровне все проходило. В 15.30 мы были у Национального стадиона. Подошли к специальному входу. Там мы прошли в небольшую будку, где проверили наши документы и регистрацию на вакцинацию на эту дату. Надели на руку бумажный браслет, я его даже сфотографировала. Потом мы поднялись на соответствующий этаж. Все очень четко и слаженно – везде полиция, дежурный персонал, которые тебя направят и подскажут, куда дальше тебе идти.

Следующим пунктом был отдельный кабинет, где медсестры проверяют давление, температуру и концентрацию кислорода в крови. Заполняют твои документы на прививку и выдают номерок.В следующем большом помещении, где обустроено несколько отдельных кабинок, отгороженных ширмами, тебя консультирует врач и дает окончательное разрешение на вакцинацию.

Дальше проходишь уже в комнату для вакцинации. Все было сделано очень хорошо, безболезненно. Повторю, что впечатляет вежливость и внимательность персонала. Следующая комната, где на кушетках после прививки надо полежать 15 минут. Там находится сразу человек 10-15. По истечении 15 минут называют твою фамилию и выдают карточку. Время, занятое от момента приезда к стадиону и выхода из него заняло ровно 50 минут.

Через 21 день у меня повторная прививка. Надеюсь, все будет хорошо.

И еще. Правительство панирует, что вакцинация будет необязательной и добровольной, но рекомендованной. Она не будет касаться детей до 12 лет. Специальные документы, подтверждающие вакцинацию с QR кодом, позволят бесприпятственно посещать любых врачей, освобождают от карантина в случае контакта с больными и т.п.

Элла Егорова, Зеленоград, Москва, РФ:

– Вакцинироваться от коронавируса я решила сознательно и только ждала, когда начнется сама кампания. Я записалась в электронную очередь 16 января, и уже через три дня было свободное время для вакцинации у нас в участковой поликлинике.

Так как я попала по возрасту в первую волну вакцинации, то в коридоре в очереди вместе со мной ожидали люди по виду даже гораздо старше меня. Думаю, одной из причин активности таких пожилых граждан стало то, что в Москве во время карантина были заблокированы социальные карты москвичей для лиц от 65 лет и старше. По ним они могут бесплатно перемещаться любым видом общественного транспорта. После прививки от коронавируса эти карты разблокируют.

Процедура моей прививки началась с заполнения специальной анкеты с довольно обширным перечнем различных вопросов, которые лично меня очень утомили. В следующем кабинете почти все те же данные снова вносили в компьютер. Дальше зашла в кабинет врача, где мне обычным градусником померяли температуру и дали добро на прививку.

Сам укол в руку оказался несколько болезненным, на месте укола образовалось сразу небольшое красное пятно, во всей руке появилась ноющая боль. После прививки всем предлагают посидеть в коридоре еще полчаса. За это время неприятные ощущения в руке прошли. В поликлинике я провела почти два с половиной часа – во все кабинеты приходилось сидеть в «живых» очередях.

После прививки вечером у меня поднялась температура, которая была практически всю ночь до 38 градусов, состояние, как будто заболеваешь гриппом. Кроме горячего чая я ничего не принимала. Считаю, что это нормальная реакция организма, что вакцина действует. Еще пару дней был небольшой насморк, но уже без повышения температуры.

Пока у нас в стране применяют вакцину «Спутник-V». Мнения по поводу нее противоречивые. Многие ожидают вакцину «Вектор», считая ее более безопасной. Но насильно никого не заставляют прививаться.

Мои дети, которым немного больше 30 лет, категорически отказываются делать прививки. Таких молодых людей большинство. А я готова через 21 день делать повторную прививку. Желаю всем здоровья!

Максим Вайсман, Мюнхен, Германия:

– Вакцинация в Германии началась с 27 декабря 2020 г. Я ещё не вакцинировался потому, что попросту не имею приоритета. Разработаны планы вакцинации населения, есть различные группы приоритетности: наивысший, высокий, повышенный и стандартный. Моя очередь дойдёт, когда остальные группы населения будут вакцинированы. В Баварии для записи на вакцинацию от Ковид используется специальный онлайн формуляр, который находится на странице министерства здравоохранения Баварии.

Настроения в немецком обществе довольно противоречивы – от ярых сторонников до ярых противников. У меня лично позитивные настроения по поводу вакцинирования. Несмотря на то, что многие говорят о неизвестности побочных эффектов от вакцины, к сожалению, ничего лучшего для превентивности болезней человечество пока не придумало. Я за прививки, т.к. отсутствие таковых ощутил на себе, когда в 30 с лишним лет с сыном заболели ветрянкой. Остальные члены семьи не болели, у них были прививки.

Вакцинация в Германии добровольная. Но в мед- и госучреждениях, по слухам, оказывается негласное давление (вплоть до угрозы увольнения), т.к. руководство хочет поскорее перестраховаться на случай заражения или летального исхода.

Юдит Берлин, Иерусалим, Израиль:

– Да, я уже привилась вакциной «Пфайзер». Все прошло нормально, на втором этапе вакцинации была легкая головная боль, помогли 2 таблетки акамола.

Процесс вакцинации в Израиле организован логистически рационально: первыми пошли срочные службы, затем пожилые и группы риска, каждую неделю прививают все более молодую возрастную группу.

Уже изобрели способ хранения вакцины, поэтому объявляют срочную вакцинацию для всех желающих, когда имеются излишки вакцины от прививающейся на данном этапе возрастной группы, вакцину не выбрасывают, и у нее не истекает срок годности.

К тому же вакцинируемым предлагают добровольное участие в клинических исследованиях путем сдачи крови на анализ и сбора информации для статистики и разработки израильского патента вакцины, которую пытаются приспособить для борьбы с новыми мутациями «короны».

Как операционная медсестра из строя боровшихся с «короной» весь год и тщательно соблюдавшая все меры биозащиты (долгие часы срочных операций больных «короной», связанных с ежедневным риском здоровьем и жизнью), однозначно поддерживаю всеобщую вакцинацию. Насмотревшись на умирающих в тяжелом состоянии больных разных возрастов – средних, молодых и даже младенцев, советую прививаться всем, даже беременным, – осложнения у них бывают очень тяжелые.

В нашем обществе вакцинация «Пфайзер» в целом получила широкую поддержку, особенно после наших собственных статистических выводов, что она безопасна и работает почти на 100%.

Но, по правде говоря, существует целый слой общества – антипрививочники, которые опираются на поверхностные выводы различных научных статей, конспирологические теории и отчет самого «Пфайзера» с возможными побочными явлениями, о небольшой вероятности которых он обязан сообщить.

Очень агрессивные настроения против вакцинации в среде некоторых ортодоксальных израильтян, «левых» и частично арабских групп населения, которые ранее саботировали меры предосторожности, указания минздрава – в итоге заболеваемость и смертность среди них побила все рекорды.

Желаю здоровья вам и всем друзьям в мире!

Анна Кузнецова, Стокгольм, Швеция:

– В Швеции началась массовая вакцинация в декабре. Вначале медики (все, кто работает в этой сфере), потом пожилые (группа риска), потом те, кто хочет. Процесс немного затормозили, чтобы хватило вакцин до новой партии.

Я не вакцинировалась. Мы в семье переболели. Буду вакцинироваться, если это будет требоваться для поездок за границу. Отношусь к этому положительно, с пониманием. Чем быстрее остановится распространение «короны», тем быстрее жизнь войдёт в нормальное русло. Я лично за принудительную вакцинацию всех, у кого нет антител.

Ни о каких серьёзных осложнениях после вакцинирования не слышала. Иначе об этом гремели бы все СМИ. В обществе настроения разные, общий смысл: если надо для работы/поездки, если это обязательно, то без проблем. Народ не боится. Но я ни разу не слышала: сделаю прививку, чтоб не заболеть…

Елена Савранова-Уолкер, Миддлтаун, Огайо, США:

– Я ещё не гражданка США, поэтому вакцинироваться буду в последнюю очередь. И если ранее я была 100%-м сторонником вакцинации, яростно убеждала мою американскую семью (мужа, его родителей, брата) вакцинироваться, то теперь мне все больше хочется попридержать коней.

Мы все получили прививки от гриппа, но мои американцы, а также знакомые, которые могут вскоре получить «шот» (так здесь называют прививку от ковида), категорически не хотят вакцинироваться. Они считают, что вакцина не прошла надлежащих испытаний. Говорят, что ее сделали в авральном порядке, и никто не знает, чего ждать в будущем после вакцинации.

В США сейчас «поголовно» вакцинируют медиков, жителей домов престарелых, заключенных в тюрьмах. Медиков вакцинируют, так сказать, в добровольно-принудительном порядке. То есть ты можешь отказаться от вакцинации, живёшь же в свободной стране, но тогда ты можешь потерять работу.

У меня есть примеры медиков, которые получили «шот». Первый – это моя подруга из Кливленда (штат Огайо). Она медсестра. Получила вторую прививку неделю назад. Не было никаких побочных эффектов, кроме лёгкого зуда в области сделанной инъекции.

Вторая – знакомая, она тоже медсестра, живёт недалеко от меня, в Огайо. Работает в «ковидном» отделении с тяжелобольными. Она на старте пандемии перенесла коронавирус в тяжёлой форме с пневмонией. Три месяца назад у неё снова была пневмония, она задыхалась, но дважды сданный тест на ковид дал отрицательный результат.

Неделю назад она получила первую прививку от ковида и у неё поднялась температура до 39,2, начался удушливый кашель. Ей сделали тест на ковид, и он оказался позитивным. Она убеждена, что заразилась коронавирусом из-за прививки. Хотя я, конечно, не буду это утверждать. Сейчас её случай рассматривает специальная комиссия.

Настроения в обществе достаточно противоречивые, как и везде. Одни считают вакцину панацеей и хотят получить её в первых рядах. Другие выжидают и в ближайшем будущем не планируют получить «шот».

Наталия Демьянова, Казань, Татарстан, РФ:

– Доброго здоровья моим землякам! В декабре 2020 ковид переступил порог нашего дома – заболели сын и невестка. Вопрос о вакцинации встал передо мной остро и во весь рост. До этого момента сомневалась, советовалась, ждала результатов от знакомых, перелопатила массу специальной литературы. Честно скажу, была и мысль об «авось».

С 18 января началась массовая вакцинация по всей стране, в Татарстане открыли 57 пунктов. Механизм таков: звонишь в свою поликлинику, записываешься на вакцинацию. Ставят в лист ожидания, т. е. назначают дату и время. Минут 10 занимает осмотр врача, затем опрос о состоянии здоровья и противопоказаниях, дальше сам укол. 30 минут наблюдения, и ты свободен. Через 21 день в назначенное время нужно прийти на повторную вакцинацию. В течение этих трёх недель нужно соблюдать осторожность, если заболеешь любой ОРВИ – снимают с вакцинации.

Я привилась вакциной «Спутник V» (в нашем регионе только эта вакцина доступна, вакцинация бесплатна). Решение было осознанное и необходимое.

Настроения у людей разные, разброс огромный. Радует, что заметен сдвиг в сторону вакцинации. Среди моих знакомых «антипрививочников» нет. Особой реакции на прививку не заметила, в первый день была небольшая слабость, часа 3-4, затем все прошло. Соблюдаю меры предосторожности. Негативные высказывания стараюсь не замечать. Уверена, что вакцина работает. Впрочем, жизнь покажет.

Виктор Токарев, Майами, США:

– Прошлой весной, в начале карантина, действительно было страшно: представьте себе огромный мегаполис Майами, температура воздуха +30°, все пляжи, парки, бассейны, кафешки, рестораны закрыты. Полиция оградила ленточками все эти локации, стоят дежурные машины и никого не пускают к воде, одно спасение – велосипеды. Их размели в течение одной недели во всех магазинах, и велосипедистов враз стало очень много.

Ну и конечно наши люди нашли места, где всё-таки можно окунуться. Пляжная полиция проезжала с промежутком в 20 минут по пляжу, люди прятались где-то за домами в кустах, и только полиция уезжала – все бегом бегут в воду.

Затем реально начались заболевания, то один знакомый заболел, то другой, кто-то из знакомых умер… Люди начали задумываться только тогда, когда увидели, что ковид косит и молодых. К счастью, меня эта чаша миновала, но очень близкие друзья переболели.

Сейчас полным ходом идёт вакцинация. Начали с пенсионеров. Можешь записываться на прививку в любом уполномоченном учреждении. Бесплатно. И тут же проходит реклама, что ты можешь заработать 1800$ за то, что тебя будут регулярно тестировать. То есть на вакцинировании можно ещё и заработать.

Всем легальным жителям США государство в мае прошлого года выплатило по $1200 и в этом году еще по $600. А малые бизнесы получили от $30 000 до $130000 беспроцентные ссуды, которые в конце года можно списать, если обоснуешь, что твои работники не работали из-за того, что фирма была закрыта на время карантина. Вот такие дела, земляки.

А то, что происходит в Украине, иначе как ужас не назовешь. Абсолютно некомпетентное руководство страны, случайные люди в парламенте и в правительстве и как следствие – все бремя карантина переложено на украинцев. Налоги, беспрецедентные платежи за газ, воду, другую коммуналку, страна уверенно катится к катастрофе. После оголтелых националистов-барыг пришли циничные клоуны-бездари, и, если честно, то просвета не вижу.

Андрей Кос, Тель-Авив, Израиль:

– Лично я пока не вакцинировался. При возможности собираюсь. Есть сомнения в качестве вакцин, но саму вакцинацию считаю все-таки необходимой. То, что Украина, мягко говоря, отстает от других в этом вопросе, – не радует.

А в Израиле уже во всю вакцинируются. Относятся там к вакцинации тоже по-разному, но у них есть и дополнительный стимул – т.н. «зеленый паспорт». Власти обещают, что этот паспорт даст гражданам возможность жить без изоляций и ограничения передвижений, в т.ч. и за границу. Планируется, что это будет мобильное приложение на смартфоне, которое активируют через семь дней после второй дозы вакцины.

Мои знакомые в Израиле почти все получили первую дозу вакцины, а некоторые уже и вторую. У кого-то вообще без побочных реакций организма, у кого-то небольшие неприятные ощущения были, чаще после второй прививки, но не тяжелые. Кто-то сомневается в ее эффективности, кто-то верит в нее, но вакцинируются и те и другие. Кто-то боится за свое здоровье, кто-то переживает за близких, и конечно всем уже хочется поскорей вернуться к нормальной жизни.

А в целом, отношение моих украинских знакомых к вакцинации не очень отличается от израильских. Отличаются только наши реалии.

Александр Крыс, Токио, Япония:

– Я еще не вакцинировался, но если будет возможность – да. Надеюсь, это упростит жизнь. У нас вроде с конца февраля планово начнут вакцинировать. Но сперва это будут пожилые люди, а их тут десятки миллионов. Потом медики, ну это как и во всех других странах. Всем вроде бесплатно, только непонятно, всем до одного жителям или как? Когда дойдет очередь до людей типа меня, еще не пожилого, профессия не в группе риска, – никто не знает. Говорят, что своя вакцина на подходе – может, ждут, чтобы ее колоть, своих производителей поддержать.

Елена Горожанкина, Торонто, Канада:

– Мы с семьей не вакцинировались. Я в последнее время как-то не доверяю врачам – они стали просто функцией. Здесь это очень заметно – стойко держатся протоколов и больше похожи на бизнесменов, чем на людей гуманной профессии. Ну это мое частное мнение.

Начали вакцинировать медработников, клиентов и работников домов престарелых, но вакцина закончилась, а нужно довакцинировать тех, кого начали. Канада используетPfizer, и сейчас идёт процесс по подключению второй вакцины – Moderna. Вакцинирование было не обязательным, прививали только тех, кто изъявлял желание. Есть такие, кто получил первую дозу, а вторую может получить гораздо позже, и тогда результативность прививки будет спорной.

Для населения вакцинирования нет пока. У народа настроение нервное – тема болезненная и перешла в поле верований. По субботам на площадях протестуют антиковидники. Людей штрафуют много за нарушения режима изоляции. Говорят, что собираются ввести паспорт прививочный, и те, кто не привит, не смогут пользоваться общественными благами и т.д.

Сейчас все решения принимаются без обсуждения в парламенте и на основе мнения министра здравоохранения (для справки: в прошлом году она рекомендовала сексом заниматься в масках).

Люди в Канаде очень законопослушные – это не Украина, в основном все придерживаются рекомендаций и делают то, что предписано. Мое личное мнение: мы ничего не можем знать наверняка. Очень много принятых решений зависит ситуативно от конкретного человека, его взглядов, интересов и иерархического положения в обществе. Я пока не хочу прививаться – да никто и не предлагает. А там время покажет…

Елена Филлипс, Тусон, Аризона, США:

– В Аризоне только начали вакцинацию медперсонала. Потом во вторую очередь пойдёт население за 65 лет и старше. Я не прививалась, и, видимо, не скоро смогу. Но моё личное мнение – нужно укреплять свою иммунную систему и не надеяться на вакцину. Но сколько людей, столько и мнений насчет этого вопроса.

Мой муж категорически против прививки. Читал и исследовал этот вопрос и пришёл к выводу, что вакцина не проработана до конца, её тестирование прошло в интенсивном темпе и не выдержана во времени.

Другие американцы – те, кому за 65, считают, что это нормально, и ждут не дождутся своей очереди прививаться. Третьи, в основном молодое поколение, заняли выжидательную позицию, говоря, что хотят посмотреть, как эта вакцинация поможет другим, и может быть тоже будут прививаться. Из личных контактов у меня есть знакомая медсестра, которая получила прививку и нормально себя чувствует, другие рассказывают, что у кого-то была плохая реакция на прививку.

Оксана Мирошник, Ньон, Швейцария:

– На сегодня пока никто в моей семье не вакцинирован от коронавируса.

По данным федерального управления здравоохранения Швейцарии, только немного больше 2% населения Швейцарии получили инъекцию вакцины против Covid-19 (197 368 доз вакцин Pfizer/Biontech и Moderna). Всего было доставлено в Швейцарию 459 700 доз вакцин. Т.е. 43% от имеющегося количества препаратов уже введено. К настоящему времени в среднем в Швейцарии на 100 жителей приходится 1,97 дозы.

Далеко не все желающие пока могут пройти вакцинацию. Приоритет отдается тем, кто подвержен высокому риску при заражении новым коронавирусом. Это, прежде всего, люди старше 75 лет, кто страдает хроническими заболеваниями или проживает в домах престарелых.

Беременным женщинам не рекомендована вакцинация, т.к. они не были включены в клинические испытания. Тем не менее, в некоторых случаях и после консультаций с врачом будущей матери может быть сделана прививка, например, если женщина страдает гипертонией, ожирением, или диабетом.

Швейцария, видимо, получит обещанные поставки в период с января по март, включая миллион доз вакцин в феврале, но возможны перебои в отгрузках. А это может поставить под угрозу введение второй дозы в течение необходимого промежутка времени.

Все по-разному относятся к массовой вакцинации. Для некоторых людей она равносильна потере свободы. Они ее боятся и из-за недостаточно изученных побочных эффектов. Например, я слышала, что молодые медсестры в госпиталях часто отказываются от вакцинации, т.к. эта вакцина, якобы, может привести к бесплодию. До сих пор остается очень много вопросов.

Моя семья, как только появится возможность, будет вакцинироваться. Очень хочется уже на свободу.

Олег Сусленский, Бремен, Германия:

– Поскольку ни по возрасту, ни по сопутствующим болезням я не отношусь к группе риска, то ждать вакцинацию мне придется ещё долго.

По опросам, около 70% немцев готовы уколоться. Но в целом, вакцинация в ЕС буксует. Даже не принимая во внимание проблемы с AstraZeneca, темпы вакцинации населения в ЕС оставляют желать лучшего.

Многие центры вакцинации так и не заработали, а вакцинация людей старше 80 лет и медперсонала «Пфайзером», как оказалось, занимает намного больше времени, чем ожидалось.

Но основные проблемы я ожидаю летом. В какой-то момент летом у нас возникнет ситуация, когда те, кто находится в группе очень высокого риска и которые хотели вакцинироваться, будут вакцинированы, а многие уже переболеют. Но ковид никуда ведь не денется!

С этого момента будет очень трудно добиться у населения и бизнеса поддержки по соблюдению ограничительных мер. Это приведет как к конфронтации и возможным протестам, так и к изменению картины в отделениях интенсивной терапии. Там мы вдруг увидим других пациентов: молодых, полных здоровья, без сопутсвующих заболеваний, но у которых по каким-то причинам болезнь приняла тяжёлую форму. И их будет много!

Поэтому очень надеюсь, что к лету мы получим хоть какой-то эффективный препарат от тяжелого течения ковида. Без этого будет очень сложно.

Анатолий Головков, Кармиэль, Израиль:

– Я получил первую дозу вакцины компании Pfizer в конце минувшего года. Это происходило в Барух Центре города Кармиэля. Что меня поразило, так это организация этого мероприятия Службой тыла Израиля. Везде указатели, на английском и на иврите. Волонтеры и военные встречали людей, показывали, где припарковаться, провожали в здание. Внутри без помощи было нелегко определиться, поскольку людей вакцинировали несколько больничных касс. Мне показали, где моя — Makabi. Укол совершенно безболезненный.

После первой процедуры я не почувствовал ничего, кроме легкой болезненности в правом плече после укола. После второй, которая состоялась 23 января 2021 года уже в нашей поликлинике, — сонливость. Кое-как дотерпел до вечера, уснул у телевизора и на следующий день полдня проспал.

У нас в Израиле сначала вакцинировали медиков и людей старше 60 лет. На всю страну было несколько аллергических реакций на уколы — однако до анафилактического шока дело, конечно, не доходило. Многие люди сами не знают, на что у них аллергия. Поэтому после вакцинации положено еще полчаса сидеть под наблюдением врачей.

В Кармиэле это было организовано очень комфортно, в палатках с калориферами. Многие, чтобы убить время, слали сообщения родным или сидели в Фейсбуке.

От тех, кто получил вакцину, в том числе уже и вторую, я слышу только положительные отзывы. Теперь ждем справку и получение «зеленого паспорта».

Молодые с большей неохотой идут на вакцинирование — боятся, как это повлияет на психику, на деторождение. Но что терять мне? Как я слышу от людей, переболевших ковидом, осложнения после болезни бывают весьма неприятными и опасными.

Спрашивается: зачем рисковать?

Всем крепкого здоровья!

Сергей Овечко, Хьюстон, Техас, США:

– Я не вакцинировался – ожидаю, когда дойдёт очередь до людей моего возраста. Пока людей вакцинировали «Модерной» – ее сложность в медленном производстве и условиях хранения при транспортировке. Но сейчас прошёл слух, что дали лицензию на вакцину «Джонсон и Джонсон». Она делается в один приём, а не в два, как Модерна, и не требует таких сложных условий хранения. Возможно, с ней все пойдёт быстрее. У меня уже вакцинировались несколько знакомых, пока никто из них не говорил ничего о побочных эффектах. Лично я очень жду и надеюсь поскорее вакцинироваться, хотя знаю некоторых людей, кто не желает этого делать.

Римма Давыдовская, Франкфурт, Германия:

– Для вакцинации у нас применяют Pfizer. Хотя вакцину сделали буквально за углом, в Майнце, вакцинация идет ни шатко ни валко. Мы ещё не прививались, так как мы относительно молодые. Начали прививать тех, кому за 80, и мед­работников. Организованы специальные прививочные центры. Один из таких центров находится у нас на выставочном комплексе. Из наших знакомых привились только двое: врач и его жена, которая работает в фирме по уходу за инвалидами. Никаких негативных реакций у них нет. Они сделали пока только по первой прививке, вторая должна быть сделана через три недели.

Организация вакцинации не очень хорошая. Этот наш знакомый врач говорил, что ждал прививки 2,5 часа, несмотря на назначенное заранее время, – в очереди были и пожилые, и мед­работники. На пожилых нужно много времени из-за необходимого пакета документов, которые они должны брать с собой.

Заявку можно сделать в интернете. Сначала это было очень проблематично, поскольку было очень много желающих и сервер не справлялся. Но сейчас все нормально. Кроме того для пожилых людей, тех, кто получает помощь от государства, организован сервис бесплатного такси для поездки в прививочный центр. Тем же, кому проблематично выходить из дому, можно будет сделать прививку на дому, но непонятно, когда это будет.

Большинство наших знакомых, насколько мне известно, за вакцинацию, хотя, конечно, определенные опасения имеются. Есть и такие, кто станет прививаться только потому, что иначе невозможно будет путешествовать. Некоторые, их меньшинство, считают, что прививаться не нужно.

Мы очень хотим привиться, несмотря на все риски. С нашей точки зрения, лучше что-то сделать, чем не делать ничего. По-моему мнению, мы все подопытные кролики у Господа – и те, кто будет прививаться, и те, кто не будет это делать. Ведь никто ничего не знает! Ни насколько эта прививка действительно эффективна, ни как долго она действует, ни какие возможны побочные действия в будущем. Мы надеемся на лучшее и стараемся беречь себя и своих близких.

Алла Липинская, Брешиа, Италия:

– На нашей планете, даже не в конкретной стране, есть умные люди, а есть глупые. Есть злые и добрые, примитивные и способные анализировать. И здесь, в Италии, тоже пятьдесят на пятьдесят. Половина против вакцинирования: зачем я на себе буду проводить опыты? Я не верю, не доверяю. Совсем глупые говорят, что подождут, когда у меня после вакцины глаза вылезут… При этом они целый год ждали, когда будет вакцина. Сетовали на ученых.

И вот есть вакцина, эффективность которой – более 90%. У нас вакцинирование не принудительное. Даже в медицинских структурах, в одной из которых работаю я. Любой может отказаться. Я не отказывалась, и первая прививка уже была. Последствия? Меня спросила медсестра, левша я или правша. Я одинаково справляюсь обеими руками, но больше работаю левой. Укол в правую руку, и я до вечера, правда, ничего не могла делать этой рукой, невозможно было ее поднять. Потом все прошло. Была небольшая сонливость, а больше никаких побочных эффектов.

Второй этап вакцинирования у меня 5 февраля. Я и до этого чувствовала себя спокойно, потому что не нарушала карантинные требования. Элементарные дистанция, маски, перчатки, мытье рук – и все будет в порядке. У меня не было панического страха. Вакцинирование для меня – абсолютная гарантия, тем более что я работаю с пожилыми людьми, которые в группе риска.

Замечу, что все больше желающих вакцинироваться, но вакцин не хватает. Правительство сейчас над этим работает. Говорят, что с февраля начнут вакцинировать, но сначала мы, привитые, пройдем второй этап.

Подготовили Геннадий Рыбченков, Елена Никитина и Ефим Мармер, «УЦ».