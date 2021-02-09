«Уровень математического образования – катастрофичен»

Подготовка выпускников украинских школ к ВНО – в самом разгаре. И в основном, как показывает практика, без дополнительных занятий здесь не обойтись. Который год подряд наибольшим спросом пользуются репетиторы по трем основным предметам тестирования: украинскому языку, английскому и математике.

Математики сейчас особенно популярны. Ведь в 2021-м году вновь стала обязательной государственная итоговая аттестация (по-украински ДПА) по математике в форме ВНО. К тому же неожиданно математику сделали обязательным предметом для поступления на медицинские специальности. Журналистка «УЦ» пообщалась с учителем математики (он попросил не называть его фамилию – Ред.) одной из городских школ о некоторых новациях в сдаче этого предмета в 2021-м году, а также получила рекомендации по эффективной подготовке к тестированию.

– Сейчас в старших классах математика изучается на двух уровнях: профильный и стандарт. Это две отдельные государственные программы, которые отличаются друг от друга не только сложностью, но и количеством часов преподавания. На уровне cтандарт выделено 3 часа математики в неделю, на профильном – 9 часов. Такое разделение действует в 10-11 классах. Большинство 9-х классов учатся по одинаковой программе, и только в очень немногих школах с 8 класса вводятся дополнительные часы для изучения математики на профильном уровне.

На каком уровне будет изучаться математика в старшей школе, определяет учебное заведение, исходя из опросов выпускников и родителей. Например, если школьник планирует связывать свою дальнейшую жизнь с математикой или для поступления ему понадобится сертификат ВНО по этому предмету, тогда он выбирает изучение математики на профильном уровне. Важно также учитывать, что классы с профильным изучением математики открываются не во всех школах, поэтому, возможно, такому ученику придется перевестись в другую школу, чтобы изучать математику более углубленно. Если же ему не нужна математика для поступления, тогда он выбирает обучение по программе cтандарт.

ДПА, соответственно, тоже двухуровневая – в зависимости от того, по какой программе учился школьник. Те, кому математика не нужна для поступления, сдают только ДПА, выполняя задания уровня стандарт. Сертификационная работа в таком случае состоит из 28 заданий. Те же, кому необходим сертификат ВНО, должны указать это при регистрации на тестирование и затем по максимуму выполнить задания уровня стандарт и профильного уровня. Тогда сертификационная работа включает 34 задания. Как и по другим предметам, чем больше правильных ответов на заданные вопросы даст абитуриент, тем выше будет его балл ВНО.

– Если в прошлом году дети могли как-то обойти математику стороной, сдав, например, вместо неё историю Украины, то в этом году такого выбора они не имеют. Как и украинский язык, ДПА в форме ВНО по математике теперь обязательна для всех. И я считаю, что это очень правильно, поскольку уровень математического образования населения настолько катастрофичен, что родители не могут помочь даже своим пятиклассникам, – отмечает наш эксперт.

И это действительно так. Например, по результатам международного исследования успеваемости учащихся PISA-2019, 36% украинских участников тестирования не достигли даже базового уровня математической грамотности. Средний балл Украины по математике — 453,12 из 800 возможных. Разница со средними результатами стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития. – Авт.) составляет 39 баллов, а этот показатель эквивалентен одному году обучения. Именно настолько отстают украинские подростки от своих сверстников за рубежом.

– Почему, на ваш взгляд, так много детей обращаются к репетиторам по математике?

– Я считаю, что главная причина заключается в сильном сокращении часов изучения математики. В школьном курсе всегда был определенный перечень тем, который в своей сути за последние 25 лет особенно не менялся. Например, мы всегда изучали дроби, отрицательные и положительные числа, свойства различных геометрических фигур и так далее. Но несколько лет назад этот список пополнился ещё некоторыми темами – такими, как статистика, теория вероятности и другие. Количество же часов на изучение математики уменьшилось. Сначала с пяти до четырех, а теперь в старших классах и вовсе до трёх. Таким образом учителя должны изложить за три часа в неделю тот материал, который раньше они выкладывали за пять, да ещё и с несколькими дополнительными темами. Из-за этого у детей тоже возникает стресс, особенно на фоне того, что математика стала обязательным экзаменом.

– Как могут подтянуть математику те, кому она сложно дается? Например, гуманитарии?

– Моё убеждение таково: нет гуманитариев и математиков. Физиологически это разделение никак не присутствует. Я считаю, что математика – это труд. Это не сериал, где можно пропустить какие-то серии, а потом начать её смотреть в 9-м классе. Её нужно учить последовательно и внимательно на протяжении всего периода обучения в школе. Она легкая, если не упускать какие-то важные блоки. Но каждому ребенку нужен свой темп. В классе, в котором находится 30 человек, возможности подобрать каждому ученику свой темп нет. В некоторых других странах работает другая система: учитель будет объяснять одну тему до тех пор, пока каждый ученик в классе её не поймет. У нас есть определенный перечень тем, которые мы должны изучить за год, и на это отводится определенное количество часов, превысить которое мы не можем. Если ученик не понял, то учитель старается исправить эту ситуацию, но иногда всё же приходится обращаться к репетитору, который подстраивается уже под темп ученика и постепенно выводит его на темп работы класса.

– Реально ли, если особо не учил математику, за один год подтянуть её так, чтобы сдать ВНО?

– Это сложный вопрос. Конечно, всё зависит от математической базы ученика и его усердия. К тому же не обязательно заниматься с репетитором. Сейчас есть очень много электронных ресурсов, по которым можно готовиться к ВНО. Например, у Одесского регионального центра оценивания качества образования, к которому относится наша область, есть свой сайт, на котором можно найти много полезного по подготовке к ВНО по всем предметам. В частности, там большая база заданий и решений ВНО прошлых лет.

Также мне нравится платформа Be Smart. Там можно посмотреть ролики ведущих преподавателей по разным математическим темам. Регистрация на сайте совершенно бесплатная и доступна пользователям любого возраста. Прежде чем приступить к какой-то теме, учащийся проходит вводное тестирование, которое определяет, на какие темы и вопросы стоит обратить внимание, чтобы освоить материал и догнать упущенное.

Таким образом, если у человека нет денег на репетитора, он может пользоваться этим и другими электронными ресурсами и тоже неплохо подготовиться к ВНО.

Исходя из информации, которую предоставили нам в учительских кругах города, стоимость занятия с репетитором в среднем варьируется от 100-150 грн за час. По сравнению с ценами в столице или на популярных онлайн-ресурсах, где можно найти репетитора по самым разным предметам, это достаточно недорого.