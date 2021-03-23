Почему в Украине убивают себя дети

В последнее время в Украине участились случаи самоубийства среди подростков. Пубертатный суицид, как это принято называть у профессиональных психологов, – явление, распространенное по всему миру. До глобального проникновения Интернета в каждый дом вроде бы таких случае было меньше, хотя, скорее всего, мы просто меньше об этом знали.

Так, 19-го января с крыши столичной многоэтажки прыгнул 12-летний мальчик. 26-го января аналогичный суицид произошел в Броварах. Покончил с собой 18-летний курсант Национальной академии внутренних дел.

28 января в селе Чайки Киевской области покончил с собой 10-летний мальчик. Он прыгнул с 15-го этажа высотки. Следует отметить, что ребенок проживал в небольшом частном доме. Что именно мальчик делал на месте инцидента – точно не выяснено. Впрочем, правоохранители узнали, что ребенок играл в виртуальную суицидальную игру «Momo».

1 февраля в Киеве погибла 17-летняя девушка: она прыгнула с 5-го этажа жилого дома. По официальной версии, до самоубийства ее довела ссора с парнем.

2 февраля в другом районе Киева умерла 13-летняя девочка. Она выпала с балкона 17-го этажа. Ее мотивы пока неизвестны.

Следующим стал 19-летний киевлянин. Парень выпрыгнул с балкона многоэтажки во время вечеринки. На днях в селе Горенка Киево-Святошинского района также нашли тело 15-летнего юноши. Парень повесился в подвале. По мнению следователей, он совершил самоубийство из-за ссоры с подругой.

16 февраля в Боярке Киевской области две семиклассницы отравились препаратом «Дротаверин», одна не выжила…

2 марта в Ровном 11-летняя девчушка выпила 40 таблеток парацетамола. Откачали. На следующий день, 3 марта, девчонки 11 и 12 лет от роду в Калуше на Прикарпатье на двоих выпили 115 таблеток того же парацетамола, одна 45, другая 70. Их смогли спасти.

Что происходит? Откуда эта напасть?

В советское время подростки тоже кончали жизнь самоубийством. Иногда причиной был очень строгий папа с ремнем и полученная в школе двойка. Иногда – не разделенная с «девчонкой из квартиры 45» любовь.

А сейчас? Упомянутые выше причины тоже есть. Но виной большей части юных самоубийств является Интернет. Та же штука с парацетамолом в большом количестве появилась в китайской социальной сети «Тик-ток». Нашумевшая несколько лет назад так называемая «игра» «Синий кит» тоже родом из Китая, еще в 2006 возникла, у нас стала известной через 10 лет.

В «Синего кита» подростки играют 50 дней, надо просыпаться каждую ночь в 4:20 и выполнять странные задания, например, душить себя и т.д., не будем делать им рекламу. Почему дети на такое ведутся? Понять сложно. Вероятно, играют роль одиночество, незанятость, постоянная занятость родителей.

Примечательно, что авторы большинства таких «игр» из Китая. А самоубийств в процентном соотношении там немного (хотя статистика в коммунистической стране – дело тонкое). Много лет наивысший в мире уровень подростковых самоубийств приходится на Россию. Почему-то и в Латвии очень много таких самоубийств. По «взрослым» суицидам другая статистика, в лидерах Швеция, Япония, Россия, Казахстан, Шри-Ланка, увы, и Украина.

Что сами дети и молодые люди думают о таком явлении, корреспондент «УЦ» расспросил своих сыновей.

Леонид Рыбченков, ученик 8 класса школы №6 города Кропивницкий. Обычный подросток 14 лет, часами сидящий в компьютере (смартфоне, планшете) и слушающий, как миллионы других подростков, совершенно упоротого, на мой взгляд, российского рэпера Моргенштерна.

На мои вопросы откровенно недоуменно смотрит на меня. «Конечно, негативно. Что я, тупой, что ли?»

Герману Рыбченкову 19 с половиной лет, он студент третьего курса Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана (раньше назывался КИНХ, Киевский институт народного хозяйства). Подрабатывает в одном заведении общепита на Крещатике. Его девушка работает в сфере рекламы плюс ди-джеем в клубах. «Я однозначно не по этим делам. Не понимаю, что с детворой происходит. Кстати, мне кажется, что в основном травятся таблетками и прыгают с крыш девушки. Пацаны, наверное, покрепче. А я, если совсем плохо на душе, просто иду и делаю новую татуировку» (у сына их уже немало. – Авт.)

Что делать, как с этой чумой бороться? А отдайте ребенка заниматься каким-то видом спорта или обучаться игре на музыкальном инструменте, в школу программирования… Чаще проводите время с ним. Просто выгоняйте гулять на улицу, когда хорошая погода. Отправляйте на экскурсии в другие города, мой Леня ездил уже в Одессу, Днепр, Запорожье, Черкассы, Николаев, Чигирин и куда-то еще. Путешествовать ему нравится (особенно посещение «Макдональдса»). Пусть посещает еще что-то, к примеру, Леонид занимается в психологической мастерской «Инсайт», там многому интересному учат, от разведения костра и ориентирования в лесу до объяснения, что такое эти «синие киты». Проверяйте историю посещений сайтов на его компьютере (хотя они сейчас умеют ее подтирать).

И да минует вас эта напасть.