«Навантаження поки не зменшилося»

З 12 квітня учні Кропивницького знову повернуться до режиму дистанційного навчання. Щоправда, ненадовго – тільки на два тижні. Таке рішення було прийнято управлінням освіти міської ради Кропивницького, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції серед учнів і вчителів.

Про те, що змінилося в підходах до дистанційного навчання порівняно з минулим роком, чи зменшилося навантаження на учнів і батьків і чому виникла потреба знов тимчасово перейти на онлайн-освіту, журналістці «УЦ» розповіли начальниця управління освіти міської ради Кропивницького Лариса Костенко та заступник директора комунальної установи «Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників» міської ради Кропивницького Оксана Крамаренко.

– На засіданні міської комісії ТЕБ та НС розглядалася загальна ситуація з поширенням захворюваності по місту та області. Виступали Надія Оперчук та Оксана Макарук і розповіли про ситуацію в лікарнях. Показник захворюваності серед дітей, коли вони були на дистанційному навчанні та канікулах, становив 12%, тепер він знизився до 5%. Але збільшилася захворюваність серед вчителів і працівників закладів освіти – щоденно виявляється по 3-5 нових випадків. Тому було прийнято рішення утриматися від очного навчання та попрацювати дистанційно, щоб не наражати на небезпеку ні дітей, ні їхні родини, – пояснює Лариса Костенко. – Вчителі продовжуватимуть працювати та спілкуватися з дітьми через такі програми, як Zoom, Google Classroom та інші. Кожна школа вирішує це питання по-своєму. Хтось застосовує виключно одну платформу, хтось – кілька. Що стосується навантаження на дітей, то ми пояснюємо нашим вчителям, що домашнє завдання повинно бути дозованим. Батьки також повинні розуміти, що дитина не обов’язково повинна виконувати все домашнє завдання. По кожному предмету є завдання рівня мінімум, середнього та максимум. Якщо до якогось предмету дитина підходить творчо, то вона виконує всі завдання.

За словами Лариси Давидівни, тривалість тимчасового переходу на онлайн-навчання залежатиме від епідеміологічної ситуації. Якщо за тиждень вона покращиться, то діти вийдуть на очне навчання раніше, якщо ж ні – то займатимуться дистанційно, як і планувалося, до 26 квітня.

Детальніше про сам процес дистанційної освіти для школярів розповіла Оксана Крамаренко. За її словами, порівняно з минулим роком в онлайн-навчанні відбулося чимало позитивних поштовхів.

– Почнемо з того, що змінився світогляд у вчителів саме до дистанційного навчання. Зараз, порівняно з березнем минулого року, сформована нормативна база, яку викладачі можуть використовувати для проведення уроків онлайн. Тоді ж, на початку, ми тільки мали теоретичне уявлення, як це робити, і ніякої нормативної бази, до якої педагог міг би звернутися, на той момент не було.

По-друге, протягом року була проведена величезна робота й управлінням освіти, і нашим центром професійного розвитку педагогічних працівників. Ми мали на меті дати вчителю необхідний інструментарій, який допоміг би йому налагодити дистанційне навчання. Задля цього ми проводили цілу серію вебінарів, на яких знайомили педагогів із різними платформами та інструментами онлайн-навчання.

По-третє, діти зараз теж стали більш свідомими в цьому плані. Коли тільки розпочався перехід на дистанційну освіту, ні учні, ні батьки не розуміли, як бути в цих обставинах.

– Чи зменшилося навантаження на дітей та батьків, яке особливо було на початку?

– Сказати, що навантаження зараз якимось чином зменшилося, я не можу. Адже будь-яка зміна призводить до необхідності активізуватися, і, звичайно, виникають труднощі. Наші вчителі зараз мають новий санітарний регламент, який чітко встановлює норми, яких необхідно дотримуватися при проведенні дистанційного уроку. І ми, звісно, контролюємо цей процес, підключаємося на уроки, постійно працюємо з вчителями, пояснюємо, яке саме навантаження потрібно давати дітям. Важливо також, щоб був правильно складений розклад, тому що розклад уроків на дистанційному навчанні відрізняється від звичайного: кількість предметів у режимі онлайн має бути меншою, ніж на очному навчанні. На дистанційних уроках потрібно дотримуватися і певних основних методів здорової життєдіяльності: регулярно проводити фізкультхвилинки, хвилинки релаксації, чергувати види діяльності, коли дитина працює з учителем через екран монітору, а коли виконує якісь завдання самостійно в зошиті чи підручнику. Навантаження поки не зменшилося, тому що ми ще недосконало володіємо всіма технологіями, і поки всі вчимося цьому.

Особливо складно учням початкових класів, зокрема, першачкам, які ще потребують допомоги батьків, аби підключитися до онлайн-уроку. А більшість батьків у цей час на роботі й не мають змоги допомогти малечі. Потім доводиться наздоганяти у вечірній час, і, звичайно, це незручно ані для дітей, ані для батьків. Але єдиний вихід в епідеміологічній ситуації, яку ми маємо на сьогодні, – це тільки дистанційне навчання. Зупиняти повністю освітній процес, а потім навчатися в літню спеку – теж не вихід. Тому ми постійно працюємо над покращенням цієї форми освіти й виходимо з того, що маємо.

Багато що залежить також і від підходів учителя. Як і на звичайному уроці, так і на дистанційному, різні вчителі застосовують різні методики. І на них, повірте, навантаження лежить не менше, ніж на дітях і батьках, а навіть удвічі більше. Підготувати дистанційний урок і звичайний – це все ж таки різні речі.

Навесні минулого року перед кожним учителем постав виклик самому опанувати інструменти дистанційного навчання. Адже в той період ще не було у такому обсязі, як зараз, різноманітних навчальних вебінарів для педагогів. Тому, якщо порівнювати з минулим роком, зараз картина зовсім інша.

– Чи готувалися якось до чергової хвилі дистанційного навчання?

– Авжеж. Ми очікували, що буде такий момент, коли доведеться знову перейти на дистанційну форму навчання. Тому ми націлювали вчителів на те, щоб під час освіти офлайн вони максимально вичитали нові теми, а на дистанційне навчання залишили ті, що присвячені повторенню та закріпленню вивченого матеріалу.