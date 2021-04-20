Весняні турботи Олександрії

Місто активно готується до відзначення святкових та пам’ятних дат з так званого весняного циклу, які планується провести у відповідності до карантинних вимог. Втім, буде і пам’ятна хода до роковин Чорнобильської катастрофи, і акції до 8 та 9 травня. Окремої уваги заслуговує інформація про матеріальну підтримку учасників бойових дій і ліквідаторів як з міського, так і з державного бюджетів. А ось масове відзначення Першотравневих і Великодніх свят «програмою» не передбачене.

Не буде й загальноміського суботника, натомість в рамках місячника «За чисте довкілля» прибираються та озеленюються двори, вулиці та прилеглі території, тобто конкретні локації. Виконавчий комітет затвердив акт обстеження парку «Молодіжний», і невдовзі почнеться оновлення як насаджень, так і паркової структури. Міський голова Сергій Кузьменко відзначив, що це питання було в його програмі, і настала пора взятися за відновлення і цього, колись улюбленого місця відпочинку олександрійців.

Упорядкування потребує не лише місто, але й деякі земельні ділянки на території Олександрійського району. На другу половину квітня призначено ряд аукціонів, на яких будуть пропонуватися 6 орендних ділянок, де існує заборгованість зі сплати податків. Ділянки площею близько 2 гектарів розташовані на території сільських рад району, а початкова ціна лотів – 62 тисячі гривень. Непогано може поповнитися бюджет громади й за рахунок покарання браконьєрів, які в одній з водойм біля столиці району «наловили» рибки на 37 тисяч гривень. Втім, в Олександрії є браконьєри й, так би мовити, технологічного рівня. Газовики повідомили про виявлення кількох випадків несанкціонованого відбору газу побутовими споживачами, що межує не лише з кримінальною відповідальністю, але і з елементарною безпекою.

15 квітня в місто надійшло 15 «державних» мільйонів гривень для виплати отримувачам субсидій, а виконавчий комітет Олександрії виділив 6 мільйонів гривень власних коштів для проведення ремонтів у навчально-виховних закладах. Зовсім скоро почнеться капітальний ремонт інфекційного відділення центральної міської лікарні. У планах і будівництво кисневої станції для забезпечення киснем хворих на коронавірусні пневмонії та COVID-19, адже епідемія на збавляє обертів, швидше навпаки. З цієї ж причини до 23 квітня включно продовжено дистанційне навчання в школах міста. Подальші навчальні плани будуть коригуватися, виходячи з епідеміологічної ситуації.

А ось про нові напрямки розвитку о лександрійського футболу вже відомо. Директор ФК «Олександрія» Д. Китаєв повідомив, що клуб має намір продуктивно розвивати жіночий футбол, чого вимагає регламент ПФЛ України.