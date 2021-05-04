Інтернет – у кожну хату!

Этот год может стать прорывным в плане интернетизации украинских сел. Всемирная паутина придет в тысячи мест, где ее раньше не было.

Такой проект запускает Министерство цифровой трансформации Украины. Полмиллиарда гривен выделяется на Интернет для сёл. До последнего хутора сеть вряд ли дойдет, но много крупных сел станет ближе к цифровому миру.

Уже в мае стартовала подача официальных заявок для участия в проектах Минцифры «Интернет-субвенция». У территориальных громад будет всего 10 рабочих дней для того, чтобы подать заявки. С учетом майских праздников – это 14 календарных дней.

Об этом сообщил руководитель экспертной группы по развитию фиксированного Интернета Министерства цифрового развития Андрей Набок.

«Срок кажется небольшим, но если учесть, что представление предварительных заявок продолжалось 1,5 месяца, то у громад было время, чтобы собрать данные. Поэтому десятидневный срок достаточен для подачи уже собранной (и уточненной) ранее информации», – прокомментировал Андрей Набок.

Отбор будет осуществлять комиссия, которую создадут при Минцифре. Она будет анализировать заявки общин, с учетом цены подключения сёл к «быстрому» Интернету. Определять провайдеров и проводить публичные закупки услуг будут сами громады.

«Понятно, что операторы не сразу смогут развернуть сети (это тысячи километров оптоволоконного кабеля, развитие прочей инфраструктуры), и, согласно условиям, на исполнение договора у них есть 90 дней. Основной бум подключений будет осенью», – ожидает Андрей Набок.

Благодаря этому проекту минимум 6 тысяч сельских школ, амбулаторий, клубов и библиотек получат Интернет со скоростью 100 мегабит в секунду и смогут пользоваться им бесплатно до конца 2022 года.

«Министерство цифровой трансформации подготовило важный документ, которым определяются порядок и условия предоставления субвенции местным органам власти для повышения качества доступа в Интернет в сельской местности. Прошу наши громады обратить на это внимание. Времени, чтобы сформировать и направить в Минцифры заявки и документы для привлечения этой субвенции, мало», – говорит и.о. главы Кировоградской областной государственной администрации Валерий Жалдак.

Сколько в Украине и конкретно на Кировоградщине пользователей Интернета, точно никто не скажет. По данным социологической службы Gemius, на конец 2019 года в стране вроде бы было 25 миллионов пользователей Всемирной паутины. По показателям другой исследовательской компании, Kantar, 74 процента украинцев пользуются Интернетом. Более точный учет невозможен. К примеру, автор этой публикации пользуется Интернетом дома, еще в редакции газеты, а также через смартфон. Как меня учитывает статистика – как одного пользователя или трех? В тех же селах, в которых типа вообще нет Интернета, есть люди, которые пользуются им через спутниковые тарелки и даже спутниковые телефоны «Турайя», есть много людей, имеющих номера разных операторов, соответственно, у них два «разных» Интернета…

Почему с интернетизацией небольших населенных пунктов так задержались? Ну это в городах все просто – с чердака (технического этажа девятиэтажки) скинули кабель, отверстие проделали в стене и подключили. И всё. А чтобы к сельской хате подвести сеть, надо или выкопать траншею в несколько километров длиной, или протянуть по столбам кабель длиной в километры (и кабель этот могут уже на следующий день срезать). Стоит это больших денег. А через спутниковую тарелку трафик весьма слабый, к сожалению.

Но, так или иначе, инициатива хорошая. Нынешний мир уже невозможен без глобальной сети.

Крупнейшими провайдерми Интернета в Украине являются «Укртелеком», «Киевстар» и «Воля», хотя кроме них работают еще более двухсот операторов.

Кстати, в Украине Интернет один из самых дешевых в мире – в тройке самых недорогих на планете.

Самые популярные среди украинцев сайты – «Гугл», «Ютюб» и «Фейсбук».