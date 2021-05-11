Cергей Чуйченко: «Зритель любит голы»

На фоне пустых «коронавирусных» трибун кажется, что футболу по телевизору, даже в исполнении лучших мастеров мирового уровня, чего-то недостает. Не хватает заполненной «картинки» со зрительскими эмоциями, ради которых и играют парни. Но беда украинского футбола в том, что футболисты играли при почти пустых трибунах и до эпидемии.

Но так было не всегда, мы помним времена, когда игры александрийского «Шахтера» и кировоградской «Зірки», даже в классе «Б», проходили при полных трибунах, что уже говорить о командах из высшего дивизиона тогда еще советского футбола – проблема лишнего билетика существовала не только в Киеве, особенно на международные матчи.

Говорят, что падение интереса болельщиков к украинскому футболу произошло из-за чрезмерного увлечения результатом во вред самой игре, ее красоте и непредсказуемости, – футбол перестал быть зрелищем. В отличие от, скажем, английских болельщиков, которые десятилетиями заполняют стадионы на играх любимой команды, в какой бы лиге она ни играла, наши болельщики разочаровываются в своих любимцах после первых же проигрышей. Поэтому даже в высшей украинской лиге большинство игр проходило при убийственно пустых трибунах.

Говорят, футбол поскучнел, ему не хватает звезд, хотя бы и таких, как игравший в составе «Полиграфтехники» рекордсмен первой лиги по забитым голам за сезон (35 мячей) Сергей Чуйченко. Кстати, он четырежды получал «Золотую бутсу» лиги, стал вообще вторым по результативности в истории лиги, дважды признавался ее лучшим футболистом, а в составе «Ворсклы» завоевал и бронзовую медаль чемпиона Украины. Можно с уверенностью сказать, что болельщики Александрии ходили на футбол, как в театр, ходили именно на Чую, и он их не разочаровывал – с легкостью забивал и забивал. Так же – с легкостью – Чуйченко согласился на интервью «УЦ».

– Сергей Александрович, вы следите за футболом на Кировоградщине?

– Конечно, за своим клубом, за «Александрией», слежу и за «Ингульцом» из Петрово, обе же команды в высшей лиге, они на виду.

– О чем свидетельствует наличие футбольных команд высшей лиги из небольших городов или сел? Это падение уровня?

– Я считаю, что наличие таких команд – это всегда хорошо, во-первых, для болельщиков. Футбол – это и развлечение, и возможность выплеснуть свои эмоции, и все остальное. Я считаю, что это большой плюс, когда президенты создают футбольные клубы даже в Петрово, маленьком городке. Это позитив для небольших городов, той же Александрии.

– В нашей с вами любимой Александрии, когда вы играли, на футбол ходили…

– Полный стадион!

– Вот именно, но в высшей лиге люди не очень идут на футбол. Почему так?

– Прежде всего, это касается реализации моментов, нужно больше голевых моментов, атакующий футбол. Можно сказать, что раньше был более атакующий футбол, и из-за этого было больше болельщиков. Вы помните, я играл и в Полтаве, тоже был полный стадион. Мы играли с «Динамо» Киев, выигрывали 4:3, вы не представляете, мест не было не то что на стадионе – люди смотрели там, где могли. Полный стадион, 20 с чем-то тысяч. Я беру и Александрию, помню этот стадион, полностью забитый, люди стояли за воротами слева и справа.

– И на дорожном парапете за стадионом тоже стояли.

– Да, да. Я считаю, что и кризис сказался, но если команда будет играть в более атакующий футбол, то болельщиков будет больше. Вы ж понимаете, когда вы приходите на стадион и ни одного гола не увидели, – это одно. А когда матч получается результативным, эмоции переполняют, и это хочется ощутить снова. Еще и XXI век, новая волна, компьютеры, многие пацаны не играют, а сидят дома. Может быть, именно сейчас будущие Ребровы и Шевченко где-то играют в компьютеры, а не в футбол.

– В ваше время звезды были поярче?

– Гайдаш, Гусейнов, Ребров, Шацких, Шевченко – много…

– Но не всех же можно назвать суперзвездами, как Шевченко? А потом, звезд на всех не хватает. Возможно, маленькому городу хватит и первой лиги. Тому же «Колосу» из Ковалевки. На высшую лигу просто не хватает исполнителей?

– Смотрите, они же играют в высшей лиге и борются за еврокубки, так что хватает. Но нападающие где-то пропали. Мы хотим их видеть, каждый год ждем, а их нет, но появятся когда-то, по-любому. Сейчас такой период, что с нападающими проблемы.

– А можно сказать, что изменилась украинская школа футбола, нет прежней – техничной, южной. Украина потеряла свой стиль, потому что все команды, по большому счету, одинаковые.

– В союзные времена украинский футбол был очень сильным, и школа была хорошая – вопросов нет. Возможно, что повлиял этот период, с 2005 до 2012 года, когда иностранцев привозилось много и нашим футболистам давали мало шансов, они в этот период где-то пропали, можно сказать.

– Не выдерживали конкуренции?

– Конечно, вы же помните, тогда украинские клубы платили нереальные деньги и приезжало очень много иностранцев? В «Динамо» Киев было полно иностранцев, в других командах тоже, из-за этого наши украинские футболисты не попадали в состав и даже на замену толком не выходили, достаточно было квалифицированных иностранцев, а наши сидели.

– Сейчас появляются молодые в «Шахтере», «Динамо», «Днепре», значит, процесс идет?

– Потихонечку молодежь растет. Вот смотрите, наша сборная взяла золото на чемпионате мира среди юниоров, это уже звоночек, что наши футболисты появляются, молодые, и нападающие возвращаются.

– В Александрию вернулся из того победного состава Дришлюк.

– Да, так что надо подождать какой-то период, и все у нас будет нормально.

– А можно вопрос другого плана? Нападающим долго снятся незабитые голы? У вас такие были?

– Не обязательно, но есть какой-то период, когда ты не забил и потом пару игр не забиваешь, то как-то психологически переживаешь, а по большому счету – просто отрабатываешь на тренировках, что не получилось, и потом, в игре, все получается.

– А за счет чего выигрывал и забивал Чуйченко? Вроде бы и не бежал?

– Исполнение. Во-первых, всегда дорабатывал моменты, которые возникают у нападающих. Иногда оставался и после игры дорабатывал то, что мне было необходимо. Бывает, работаешь полностью, чтобы мог 10 из 10 попасть в штангу. Это то же самое, когда нападающий выходит один в один, и ты должен бить туда, где вратарь не достает, правильно?

– Это же ваша кухня, вы знаете…

– Ну, вот если исполнение будет 100%, то ты будешь забивать постоянно.

– А нападающий чувствует, что сейчас будет гол, – удара еще нет, а уверенность есть?

– Когда вижу, что мяч еще не пересек, но понимаю, что это гол, тогда такое ощущение есть.

– Тогда такой вопрос: как можно не забить стопроцентный момент, смазать с двух метров?

– Все-таки проблема в мастерстве, которое где-то хромает.

– Но и большие звезды мажут, футбол ведь не такая простая штука, как кажется?

– Это понятно, но мастер может промазать из десяти один раз, а если квалификация хромает, то ты забиваешь один из 10. Бывает, что и не забиваешь, как говорят, мяч круглый… И Месси в процентном отношении из десяти только восемь забивает, а другие – гораздо меньше.

– Болельщиков давно интересует и такой вопрос: нарушение режима, имеется в виду алкоголь, сказывается на форме?

– Я не думаю.

– Неожиданно, мастерство не пропьешь, так шутят?

– Не пропьешь, это сто процентов, так было еще в союзные времена. Я не буду перечислять, но многим футболистам это не мешало.

– А было бы интересно…

– И я употреблял, здесь ничего страшного нет, в меру, конечно. То есть не обязательно выпил и не забил, все зависит от мастерства.

– Александрию вспоминаете, мы же считаем вас своим?

– Конечно, конечно, вспоминаю, есть друзья, созваниваемся, так что Александрию помню. Недаром я в Александрии забил больше 100 голов.

– А давно были у нас?

– Давно, просто я сейчас работаю в «Металле», это клуб из Харькова.

– Это у Ярославского? (Меценат, объявивший о намерении возродить знаменитый «Металлист» из Харькова. – Авт.).

– Да, помогаем команде достигнуть тех же высот, которые сейчас имеет Александрия, – выйти в высшую лигу.