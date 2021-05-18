«Мистецький арсенал»

Благодаря президентской программе «Большая реконструкция» в Кропивницком опять заговорили о создании «Мистецького арсенала», вокруг которого было сломано не одно копье еще во время дискуссии о целесообразности передачи здания бывшего управления Национального банка в Кировоградской области тому или иному ведомству. В 2019 году «УЦ» писала об этом в статьях «Бастионы нашей культуры», «Картина маслом в банковской упаковке» и других.

Еще в 2017 году тогдашний председатель Кировоградского областного совета Александр Черноиваненко заинтриговал культурную общественность известием о том, что в скором времени здание Национального банка, возможно, передадут в пользование творческим союзам города и области. В том же году депутаты областного совета приняли решение о целесообразности передачи здания в пользу областного краеведческого музея, с чем и обратились в Кабинет Министров, уточнив: это делается, чтобы исключить передачу этого по-настоящему ценного имущества в частную собственность. Однако в 2018 году правительство Гройсмана передало здание в управление Кировоградской областной государственной администрации «для цільового використання й безготівкового обігу». Что бы это значило, никто не знал, поэтому здание передали департаменту культуры ОГА.

Немного позже Александр Черноиваненко допустил, что со временем здание может стать собственностью территориальной громады, возможно, будущего облисполкома, но пока этого не случилось, потому что до создания исполнительного комитета областных советов вместо ОГА административная реформа не дошла. Поначалу на здание претендовал областной краеведческий музей, и все вроде бы уже «срасталось», но правительство Украины решило по-другому, по-другому рассудило и руководство области. Тем не менее, объект культурного наследия, являющийся памятником архитектуры, все же попал в зону культурного влияния. По информации краеведа Владимира Полищука, внутренний интерьер бывшего банка разрабатывал знаменитый архитектор Александр Лишневский, построивший много в Елисаветграде и еще больше – в Санкт-Петербурге.

Департамент культуры передал подвал и второй этаж здания в аренду областному художественному музею, который даже начал перемещать туда свои архивы и запасники. В частности, автор видел в банковском подвале подшивки «Кировоградской правды», какие-то статуи и даже картины из фондов второго или третьего уровня ценности, но в итоге краеведческий музей так и остался «при своих».

Интересно то, что творческие союзы как-то не проявили интереса к теме, хотя художники практически потеряли свой салон в центре, да и офис Союза художников Украины в Кировоградской области находится не в самом живописном месте, где-то на задворках улицы Короленко. Но и это не все – без крыши над головой у нас «животіють» многие экспозиции, скажем, милиции-полиции или композитора Кароля Шимановского, да и коллекция Ильина тоже не имеет своего достойного представительства, как и тысячи других экспонатов краеведческого музея. Что уже говорить о частных коллекциях? Впрочем, места критически мало и для фондов областного художественного музея.

Надо сказать, что отсутствие площадей очень сдерживает развитие музейного дела вообще, например, городу и области просто необходимы военный музей, технический музей, музей города, для чего бы подошли комнаты подвала и первого этажа бывшего банка.

Даже эти обстоятельства говорят, что здание можно и нужно использовать для культурного пространства, другое дело, что до сих пор не выработана концепция «Мистецького арсеналу». Ранее использование роскошного второго этажа, вернее огромного зала, где сохранилась первозданная лепнина и даже действующий камин с кованой решеткой, предполагалось для организации каких-то приемов (сразу пришли на ум светские балы позапрошлого столетия или современные свадьбы), встреч на высшем уровне и других массовых мероприятий. Каких? Не совсем понятно, потому что под это дело надо будет организовать буфет, а то и кухню.

В здании имеется подвал с мощными стенами и бронированными окнами цокольного этажа – всего 15 комнат по 50 квадратов каждая, широкие коридоры, но все это без вентиляции и сигнализации. Множество комнат находится на первом этаже, правда, основательно изуродованном «совковым ренессансом» в виде безликой гранитной облицовки стен в коридорах и кабинетах. Много отдельных комнат есть и на втором этаже, ведь общая площадь – около 2 тысяч квадратных метров, но и это не все. Во дворе имеется старинное трехэтажное здание бывшей полицейской охраны, которое, кстати, и планировалось для размещения различных творческих союзов. Там тоже без ремонта не обойтись, но его уже сдали в аренду не то прокуратуре, не то кому-то еще.

Кроме этого, уже в советское время к историческому зданию была пристроена вторая часть, но при этом были выдержаны стиль и пропорции «царского» проекта хотя бы с фасада, а уже в наше время во дворе к нему пристроили еще одно здание. Правда, до ликвидации всей банковской конторы достроить его не успели, готовность составляет от 70 до 90%, но без инженерных коммуникаций, и все это богатство, как говорится, надо доводить до ума.

Наши старые публикации напоминают, что еще два года назад была заказана проектно-сметная документация за один миллион 200 тысяч гривен, но благодаря «Большой реконструкции» правительство обещает под это дело дать аж 31 миллион гривен! За эти деньги обещают провести ремонт крыши, коммуникаций и реставрацию внутренних помещений, но по-прежнему ничего неизвестно о концепции использования здания, кроме условного названия – «Мистецький арсенал». Об этом мы говорим с директором департамента культуры Кировоградской ОГА Ульяной Соколенко:

– Це буде, як Мистецький арсенал, майданчик для культурного розвитку, для проведення наукових конференцій, семінарів, зустрічей краєзнавців, бізнесових структур, планується встановити мультимедійне обладнання в основній залі на другому поверсі. Це й для освітян взагалі освітньо-культурний простір.

– Фактично ще один зал для загальних зборів?

– Для зборів – це грубо сказано, там же є підвали для музейних фондів, це буде як виставкова зала, можна привозити картини.

– На другому поверсі? Там багато вікон.

– Це й на краще, додаткове світло, можна влаштовувати мобільні виставкові площі, не обов’язково картини мають бути лише на стінах.

– А для творчих спілок?

– Це саме й для них, можна влаштовувати конгреси, міжнародні зустрічі.

– А для художників, письменників, музикантів? Для їхніх спілок?

– В принципі – так, довести до ладу, там багатенько приміщень.

– А старий будинок у дворі, триповерховий, там планували місце для творчих спілок?

– Я не коментую, що там планувалося.

– Воно зараз в оренді, а кому передали, там же теж потрібен ремонт?

– Зараз плануєтся виділення коштів на основне приміщення, на це приміщення кошти ще не передбачено, потрібно робити поступово.

– А недобудоване банківське?

– Поки що розробляється творчий простір.

– Громадськість боїться, що приміщення або їх частину можуть передати в приватну власність.

– Так питання не стоїть, тому що це державна власність, воно має слугувати для області, для міста й держави.

– Воно залишається на балансі департаменту культури?

– Це власність ОДА, і вона може передаватися, але лише державним установам для здійснення господарської діяльності, тобто можлива передача з установи в установу, але в будь-якому випадку власність не зміниться.

– А щодо коштів?

– 31 мільйон гривень лише на реставрацію, лише на заміну інженерних мереж.

– Дуже великі гроші – 31 мільйон гривень.

– Але це реставрація, це науково, тут кожна колона, кожен елемент виконується індивідуально, тому така вартість. Зараз ми чекаємо коштів, а виконавця ще не визначено, проводиться тендер.

Не совсем понятно, как светский прием будет вписываться в художественную экспозицию или наоборот. Наверное, уже сейчас каждый метр или комната должны быть расписаны под кого-то или под что-то. Остаются вопросы и по будущему всего здания. Как нам стало известно, этот объект таки передается от культуры на баланс управления капитального строительства и инвестиций облгос­администрации. Другими словами, оно выводится из культурного пространства. Мы имеем примеры, когда здания, принадлежавшие государственным или коммунальным учреждениям, не только меняли целевое назначение, но и вообще передавались в частные руки. Какие гарантии, что этого не случится и здесь? Все зависит от наличия достаточно активной команды «однодумців», как это не раз бывало в городском совете, когда оптом приватизировались и помещения, и земли в тех же рекреационных зонах или парках города. Хорошо бы и более предметно говорить об исполнителях работ – кто и что? Так что, господа художники и писатели, кисти и карандаши надо держать наготове.