Олександрія передсвяткова

Почнемо з ювілеїв. 15 травня свій 90-й день народження відзначив знаковий не лише для Кіровоградщини навчальний заклад – Олександрійський фаховий коледж культури та мистецтва, більше відомий, як культпросвітнє училище або «кульок».

З нагоди свята в Олександрію з подарунками завітали голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга та заступник голови ОДА Світлана Лобанова. Іменинники відповіли на привітання чим могли – святковим концертом власного виробництва, а вони це вміють. Можна сказати, що колишні вихованці «кульку» активно впливають на формування української виконавської культури, досить згадати «співаючого ректора» Михайла Поплавського. Випускницею училища була й Герой України, лауреат Державної премії ім. Т. Шевченка Ніла Крюкова.

15 травня 95 років з дня народження відзначила Почесний громадянин міста Лідія Марківна Томіліна.

17 травня свій 65-річний ювілей відзначає один з найвідоміших олександрійців часів Незалежності Микола Лавренко, свого часу наймолодший директор великого підприємства в СРСР – заводу «Поліграфтехніка», засновник і президент футбольної команди «Поліграфтехніка». Мер Олександрії Сергій Кузьменко привітав ювіляра, «людину активної життєвої позиції, патріота рідного міста, який зробив значний внесок у його розвиток та становлення футбольної інфраструктури».

До 275-річного ювілею Олександрії сесія міської ради прийняла рішення нагородити відзнакою «За заслуги перед містом Олександрія» колишню директорку міської бібліотечної системи Жанну Городецьку, голову Ради ветеранів спорту Олександрії Миколу Олефірова та вчителя математики Ларису Халізову. Визначилися і з званням «Почесний громадянин Олександрії», яке було присвоєно Олександру Івановичу Табунцю (на фото), посмертно. Лікар, який 30 років очолював інфекційне відділення міської лікарні й допоміг тисячам пацієнтів, нещодавно помер від коронавірусних ускладнень…

Поки що ця хвороба не збирається відступати й у самому місті, хоча останнім часом спостерігається динаміка до зменшення кількості інфікованих за добу, що дозволило Кіровоградщині та Олександрії перейти до «жовтої» зони. Але це не дає підстав вважати пандемію питанням вчорашьного дня, заявив Сергій Кузьменко. Тим часом міська медицинська мережа отримала ще 52 кисневих концентратори, закуплених за кошти державного бюджету. Центр первинної медико-санітарної допомоги отримав 37 концентраторів, а 15 надійдуть в районну мережу. Розглядається можливість використання обладнання для лікування в домашніх умовах.

Тим часом депутати міської ради на сесійному засіданні розглянули ряд питань, спрямованих на розвиток громади. Зокрема, дано старт процедурі придбання автобусів для комунального автотранспортного підприємства, першочерговий транш склав 5,2 мільйона гривень. 3,6 мільйона гривень, в якості співфінансування, спрямували на капітальний ремонт Новопразького шосе від його перетину з вулицею Героїв Сталінграду до виїзду з міста в районі траси авто-мотоперегонів «Вербова Лоза», загальна довжина – три кілометри. Триває підготовка і до ремонту найбільше «убитих» ділянок вулиць міста.

Три мільйони гривень піде на початок капітальних і поточних ремонтів у навчальних закладах, а 1,3 мільйона – на підготовку інженерних мереж «Теплокомуненерго» до наступного опалювального сезону. Більше 100 тисяч гривень перерахували управлінню охорони здоров’я для підтримки медичних закладів у селах Олександрійської громади. Сесія вирішила і кадрове питання, призначивши колишнього заступника голови Олександрійської РДА Юрія Коваля старостою сіл Звенигородки, Марто-Іванівки, Олександро-Степанівки та Головківського.

Розібралися депутати і з нерухомістю, зокрема, передали Пантаївській громаді котельню, а також прийняли в комунальну власність міста адміністративне приміщення, яке належало Національній поліції. Там планують відкрити спортивний клуб, і це буде реальним доповненням до програми профілактики злочинності, затвердженої сесією на 2021-2025 роки. На обстеження та експертизу ліфтів, які своє від’їздили, депутати передбачили фінансування в розмірі 350 тисяч гривень. Але якщо ліфти, врешті-решт, запрацюють, то багатьом місцевим мешканцям роботу ще потрібно пошукати.

У міському Центрі зайнятості зафіксовано майже три тисячі безробітних, а на одну вакансію претендує 20 осіб. Разом з тим, у місті є робота для інженерів-конструкторів, лікарів-стоматологів, швачок, слюсарів, викладачів системи професійно-технічної освіти, водіїв і навіть працівників сільського господарства.

Інформація може згодитися для деяких працівників ФК «Олександрія», оскільки вслід за відставкою головного тренера Володимира Шарана заяву на звільнення має написати і весь тренерський штаб та працівники клубу. Це свого роду перезавантаження, якого потребує клуб. Під керівництвом Шарана команда виходила у вищу лігу, здобула бронзові медалі чемпіонату України, грала в Єврокубках, але найголовніше – виросло нове покоління футболістів і менеджерів, які повинні вивести команду на новий рівень.