Виключіть третій мікрофон!

4 сесія Кропивницької міської ради 8 скликання, яка відбулася 20 травня, поставила своєрідний антирекорд: до обіду депутати встигли розглянути лише одне питання порядку денного – депутатські запити. Розгляд основного пакету проєктів рішень довелося розпочинати аж по обіді. Причина – неймовірно велика кількість виступів активістів.

«Україна-Центр» постійно та наполегливо виступає за перенесення виступів активістів у розділ «Різне», яким зазвичай вичерпується порядок денний, тобто цей пункт розглядають після прийняття рішень. До речі, і депутатські запити, хоча б і на сесії обласної ради, теж стоять в кінці порядку денного. У міській раді Кропивницького все навпаки – спочатку всі повинні набалакатися, через що на розгляд проєктів рішень інколи просто не вистачає часу. Здавалося, що наша боротьба за ефективне використання робочого часу депутатів закінчилася перемогою, виступи таки перенесли в «Різне», але згодом активісти при підтримці охочих до балаканини депутатів таки відіграли ситуацію назад, і сесія знову спочатку розмовляє, а вже потім працює. Прихильники такої постановки питання ніби виступають за демократію, але чому демократія гвалтує елементарний здоровий глузд – незрозуміло. Ми вважаємо, що майже будь-яке питання повинне виноситися на сесію в вигляді підготовленого проєкту рішення, а донести свою позицію до депутатів чи громадськості в наш час можна в будь-який інший спосіб – на особистому прийомі, через незліченні електронні й друковані ЗМІ, соціальні мережі, громадські організації, через депутатів і так далі. У протилежному випадку такі виступи – не що інше, як намагання заробити «лайк» для себе чи організації.

Невідомо чому першим чомусь захопив трибуну представник незалежних чи вільних профспілок, з приводу звернення міської ради до керівних органів по темі СхідГЗК, хоча питання стояло в порядку денному, а в залі перебували представники офіційних профспілок і керівництва комбінату. Дивує рівень компетентності людини, яка раз по раз лякає громадськість апокаліптичними прогнозами та наслідками зупинки підприємства, неначе це не шахта, хоча уранова, а атомна бомба. Хочеться нагадати, що навіть у разі припинення видобутку урану на підприємстві буде працювати кілька сотень людей задля здійснення належного контро­лю за основними показниками. Та й у подальшому деякі виступаючі прямо використали трибуну для маніпуляції громадською свідомістю. Один заявив, що в місті нічого не робиться в напрямку розвитку транспортної мережі, інший – що міська влада не дає меценату проявити свою добру волю в питаннях встановлення пам’ятника прикордонникам, ще хтось звинуватив міську владу, що вона «не бажає здійснювати цивільний контроль за діяльністю органів правопорядку», а представники реалізаторів ринку «Європейський» вкотре закликали владу розібратися з корпорацією «ХХІ сторіччя», яка начебто не дає їм працювати. Не обійшлося й без проєкту будівництва «МакДональд­са» у Центральному сквері.

Мер прокоментував деякі виступи, зокрема, запросив «транспортника» працювати в форматі громадської ради, а «прикордонникам» порадив взяти участь у Громадському бюджеті, щоб збудувати пам’ятник за бюджетні кошти, а не користуватись послугами сумнівних меценатів. На його думку, меценатство передбачає й прозоре ведення бізнесу, а не співпрацю з громадою за принципом «ти мені, я тобі». Реалізатори з «Європейського» мають отримати рішення суду, а з приводу «МакДональдса» у Центральному сквері Андрій Райкович сказав, що це принципова позиція інвестора, яку можна зрозуміти як пропозицію місцевій владі – або тут, або ніде.

Але активістами справа не закінчилася, надійшла черга виступати депутатам, які теж сповна скористалися своїм правом, при цьому деякі заяви застаріли, а інші були нічим іншим, як запитами, до яких черга надійшла пізніше, і аж з цього моменту розпочалася продуктивна робота наших обранців. Вони підтримали ідею налагодити харчування вихованців закладу для дітей з обмеженими можливостями в канікулярний період, вирішили зобов’язати органи нагляду за пожежною безпекою надавати вичерпну інформацію про виявлені порушення та приписи на їхнє усунення, перш, ніж виписувати штрафи директорам навчальних закладів, а після дискусії підтримали запит до вищого керівництва держави щодо проведення всенародного референдуму про ринок землі.

Уже після обідньої перерви надійшла черга розгляду проєктів рішень порядку денного, з чим депутати впоралися трішки більше як за годину. Вони підтримали звернення до президента з приводу складної ситуації на СхідГЗК та внесли зміни до бюджету, згідно яких 10 мільйонів гривень спрямовано на прокладання нових водопровідно-каналізаційних мереж по вул. Вокзальній, що нарешті дозволить почати масштабний ремонт дорожнього покриття. Потім дали один мільйон гривень для міського департаменту соціальної політики, додали 6 мільйонів КП «Електротранс» для компенсації пільгового проїзду й спрямували 950 тисяч гривень на літнє оздоровлення дітей пільгових категорій.

Відзначимо важливість затвердження програми оптимізації системи теплопостачання в Кропивницькому, згідно якої від централізованого теплопостачання відключать майже 80 багатоповерхівок. Програма передбачає часткову компенсацію вразливим верствам населення для встановлення систем індивідуального обігріву. Згідно поданої заяви, власникам 248 квартир можуть компенсувати від 19 до 28 тисяч гривень, в залежності від кількості кімнат.

Завдяки прийнятому на сесії рішенню, у Кропивницькому розпочато процес створення притулку для жертв домашнього насильства. Це дасть змогу розраховувати на державну субвенцію.

За один раз у Кропивницькому дві школи, № 2 та № 24, перетворили в гімназії, а Православній церкві України дали в постійне користування ділянку землі на селищі Гірничому, але це вже з переліку земельних питань. Зазначимо, що кілька депутатів не брали участі в жодному голосуванні основного переліку порядку денного – таке ось бачення роботи на користь своїх виборців…