Диди мадлоба, Грузия!

Самым трудным во время карантинной самоизоляции стал отказ от путешествий. Полтора года на поводке в несколько десятков километров. В последние три месяца ограничения начали снимать. Встал вопрос, куда же полететь? Долго думать не пришлось. Грузия. Конкретно – Батуми.

Почему туда? Открытые границы. С начала марта страна начала принимать украинских (в том числе) туристов. Для посещения надо иметь при себе результат прохождения ПЦР-теста с переводом на английский язык. Сдать его нужно не более чем за 72 часа до визита в страну. После следующих 72-х часов пребывания в Грузии следует сдать тест повторно. Решили, что вам хватит и трех суток? Значит, сэкономили. При пересечении границы на распечатке проставляется штемпель с датой вашего прибытия. Уложились в срок – счастливого пути!

Также на наше решение повлияло открытие прямых рейсов из Киева в Батуми по доступным ценам (в низкий сезон). Теперь благодаря компании SkyUp можно не только прилететь прямо в Батуми, но и сделать это в удобное время. Самолет из Киева вылетает в 10 утра. Для кропивничан такой расклад очень удобен. Можно спокойно выехать из Кропивницкого прямым поездом в Киев. Приехать на вокзал в 5 утра, погулять там полтора часа, выпить кофе и спокойно сесть на бориспольский железнодорожный экспресс. Если не терпится – к услугам автобусный экспресс. Цена за проезд в обоих видах транспорта почти одинаковая. Железнодорожный вариант не зависит от пробок – тем и надежнее.

На что еще стоит обратить внимание при подготовке к путешествию? Проверить срок действия и тип вашего загранпаспорта. Если он просрочен, не биометрический или закончились пустые странички для отметок о прибытии – вам прямая дорога в паспортный стол. Расценки и сроки исполнения уточняйте уже на месте.

Следующий этап – выбор центра для сдачи ПЦР-теста. Стоит сразу уточнить, когда будет готов результат. Некоторые недобросовестные фирмы могут потребовать дополнительную плату за срочность. Не стоит вестись на эти провокации. Мы сдавали в клинике «Синево». Единственное условие для получения результатов на следующий день – сдать тест до 11 часов утра. Стоимость составила около восьмисот гривен с каждого (полная цена – около девятисот гривен, но при онлайн-регистрации и оплате через сайт получили 10% скидки). По словам знакомых, в городе можно найти варианты и порядка 600 грн, но официальной гарантии подготовки результатов в срок они не дают. Впрочем, такое предложение будет актуально при возвращении. Детальнее об этом – ниже.

Два последних бюрократических этапа. Первый – регистрация на туристическом сайте Грузии. Тут все просто. Нужно ввести национальность, страну происхождения, страну прибытия, имя и фамилию, номер паспорта, номер телефона, электронную почту и адрес проживания. Все. После этого на почту придет электронное письмо с подтверждением регистрации. Желательно его распечатать. Пограничники обязательно попросят предъявить этот документ.

Второй – регистрация на сайте компании-перевозчика за сутки до вылета.

Еще один важный момент подготовки – выбор мобильного оператора. Тут все хорошо. Уже несколько лет, как украинские операторы сотовой связи убрали заоблачные тарифы на роуминг. Покупать местную сим-карту по прибытии стоит только в том случае, если вы приезжаете в страну на несколько недель. Мы прибыли на три дня, поэтому стали искать пакетные предложения. У компании Vodafone было два подходящих варианта. За 200 гривен они предлагали на неделю пакет из 400 мегабайт Интернет-трафика и дополнительных минут телефонных разговоров и СМС. За 250 грн. – пакет из одного Интернета объемом в 1 гигабайт. Выбрал второй вариант. Все родные давно освоили различные мессенджеры, и необходимость в телефонных разговорах отпала. Местные службы такси принимают заказ через фирменные приложения или мессенджеры. Про СМС и говорить не стоит.

О службах такси и их приложениях. В Батуми работают Bolt, Maxim и российская YandexTaxi. Все эти приложения нужно установить и активировать в Украине. При регистрации в службе все (кроме Bolt) присылают вам СМС-код активации. В Батуми я не смог получить ни одного СМС. Поэтому пользовались такси Bolt.

Акцент на такси делаю потому, что, попробовав местные цены, вы не захотите пользоваться общест­венным транспортом. В Батуми отсутствует такое понятие, как минимальный тариф. С вас никто не потребует 35-40 гривен только за посадку и первые 5 км. Тарификация исключительно за километраж. Ни одна кропивницкая служба не отвезет вас из пункта А в пункт Б за 17-20 гривен. В Батуми это обычный ценник.

Качество машин также не идет ни в какое сравнение. Еще в первую поездку мы узнали, что в Грузии нет драконовской растаможки на бывшие в употреблении машины («евробляхи» по-нашему). Стоимость машины в неплохом состоянии стартует от 5 тысяч долларов. За 7 тыс. дол. можно взять хорошую машину, а за 10 – не отличимую от новой. Поэтому на дорогах множество Toyota Prius и никакого транспортного коллапса, которым пугают украинцев. Да и зачем покупать себе машину, если ее негде поставить, расстояния в городе небольшие и при необходимости дешевле вызвать такси?

Промежуточный пункт – киевский вокзал. Здесь очень хорошо видно, какой удар получила отрасль путешествий за время эпидемии. Из здания вокзала исчезли 2/3 киосков с сувенирами и едой. Пустые коридоры производят гнетущее впечатление. С привокзальной площади пропали киоски с шаурмой, мимо которых трудно было пройти. Гоним прочь грустные мысли и едем в аэропорт. Двадцать минут пограничного контроля, обязательный дьюти-фри и предполетные 50 грамм. Грузия, встречай нас!

Вот мы и в Батуми. Стоит определиться с жильем. Проживание – на любой кошелек. Есть лишние деньги – к вашим услугам отели Sheraton и Radisson. Заплатите исключительно за имя. Гораздо дешевле будут стоить апартаменты в новостройках. Это отдельная тема. Каждая новая многоэтажка в Батуми – шедевр архитектуры. Многие из них оставляют далеко позади упомянутые отели. Располагаются дома в более удобных местах. Нам досталась полностью укомплектованная квартира в одном из самых высоких зданий в городе – с видом на море, набережную и бульвар. И бутылка вина от собственника (спасибо, Хайк Баграмян!). В нескольких десятках метров от нас были две визитки города: Алфавитная башня и Колесо обозрения. Даже не представляем лучшего расположения. Стоили апартаменты 800 грн в сутки. В качестве бонуса была возможность подняться на 42-й этаж и полюбоваться оттуда городом.

Дорого? Не проблема. Можно поискать квартиры в старых домах, хостелы или недорогие отели. Проникнетесь атмосферой Грузии и заведете новые знакомства. Самыми бюджетными вариантами станут хостелы. В них нет недостатка, и располагаются они в живописных местах старого города.

На обратном пути в аэропорт в черте города мы видели еще и двухэтажные дома-виллы. Но это уже какой-то особый тип отдыха. Они далеко от многих благ цивилизации и даже от пляжа. Хотя тут до пляжа отовсюду близко.

Языковой вопрос очень пугает начинающих кропивницких туристов. Ты можешь несколько лет изучать английский и впасть в ступор от акцента жителей страны, куда прилетел. Что уж говорить про тех, кто английского не знает вообще? Поэтому стоит начинать с Грузии. Большой процент русскоговорящих людей позволит вам расслабиться. Рекомендуем запомнить еще и несколько слов на грузинском: «гамарджоба» – здравствуйте, «мадлоба» – спасибо, «диди мадлоба» – большое спасибо. Не стоит считать это мелочью, недостойной внимания. Три фразы откроют многие двери и принесут пользу в виде подарков, комплиментов и совершенно другого отношения со стороны местных жителей.

Встаньте на вершине высокой скалы и крикните: «Грузия!» Эхо отзовется «чахохбили, хачапури, лобио, ткемали, аджика, чачаааа!». Сюда летят за аутентичной местной кухней. Батуми подкупает еще и приморским расположением. К классике прибавляются и морские блюда. Главный секрет – не заказывайте рыбные блюда в ресторанах. Вызовите такси и езжайте на рыбный рынок. Купите свежей рыбы и, выходя с рынка, поверните влево, в сторону моря. Там будет множество кафе. Идите к ним. Показывайте свою покупку и говорите, какую рыбу вам пожарить, а какую запечь на гриле. Выбирайте столик поудобнее, заказывайте домашнее вино или чачу и ждите заказ. Рыбу в Батуми следует есть именно так.

С классическими грузинскими блюдами тоже не все однозначно. Туристический гид порекомендует вам рестораны на берегу моря типа «Аджарского дворика» или «Пивной башни». Готовят там неплохо, вид хороший, обслуживание быстрое, но не более того. Любой турист с опытом посоветует вам отойти на квартал-другой в глубь города, в сторону от туристических троп.

В эту поездку мы открыли для себя кафе Enoteсa. Именно в таких заведениях вас ожидают низкие цены, огромные порции и настоящее грузинское гостеприимство, которого нет в пафосных прибрежных ресторанах. С виду это кафе ничем не примечательно. Если бы не отзывы на туристических сайтах, мы бы просто прошли мимо. На улице стоит пара столиков под летними зонтиками. Такая же простая вывеска. Никаких национальных костюмов или лезгинки. Все просто. За этой простотой скрывается настоящая грузинская кухня. Это первое место, где мне понравились хинкали. Важный совет – не оскорбляйте владельцев заказом бутылочного вина. Просите сразу домашнее. Когда мы заикнулись официантке о бутылке вина, к нам тут же поднялся хозяин и спросил, с какого чуда мы решили переплатить за китайскую стеклянную бутылку. Пришлось срочно придумать объяснение, что под словом «бутылка» подразумевали объем в пол-литра, а никак не форму упаковки. Это его успокоило, и мы удостоились дополнительного комплимента в виде пары бокалов вина.

Стимулом для поиска таких заведений станет ценовая политика. Средний чек в пафосном ресторане – 1000-1500 гривен на двоих. Здесь суммы в два раза меньше, а порции вдвое больше. Мы заказывали по правилу «правой руки»: закрываешь ею столбик с ценами и выбираешь все, что понравилось. Больше 700 гривен на двоих никак не получалось.

Из туристического мейнстрима смело рекомендуем кафе Chacha Time. Хозяева называют его музеем чачи. Не перепутайте с фонтаном чачи (навигатор может указывать на него). Фонтан – это башня на набережной, которую построил один из алкопроизводителей в рекламных целях. Последние лет восемь башня закрыта, возле нее можно разве что сфотографироваться. А вот кафе Chacha Time – совсем другое дело. Персонал расскажет об истории и особенностях напитка. Закажите дегустационный сет и послушайте, что уникального в каждом из сор­тов. И не паникуйте, когда третья рюмка сета на вкус будет как вода (в буквальном смысле) – так и надо. Лучше попросите чачи, настоянной на перце, айве, кориандре. И закуски побольше.

Чем можно занять себя в Батуми кроме гастротуризма? Пешеходными и велосипедными прогулками. Город небольшой. Из конца в конец его можно пройти за два часа. Но зачем ходить пешком, когда можно взять велосипед? Тут имеется городская служба проката велосипедов. В туристическом центре – возле поющих фонтанов – покупаете карточку, подходите к автоматической парковке и берете велосипед. Не в пример украинским городам, здесь позаботились о велосипедной инфраструктуре. Практически через весь город идут пара десятков велосипедных дорожек.

Не оставьте без своего внимания природу Грузии и ее жемчужину – Ботанический сад в Батуми. На огромной территории в более чем 100 гектаров можно провести целый день. Экзотические растения, тихая атмосфера, целебный воздух добавят вам несколько лет жизни и выгонят накопленный стресс. Только запаситесь едой и водой. На территории сада практически отсутствуют киоски с этими мелочами. И начинайте прогулку с верхних ворот. Если едете туда на такси – укажите на этот момент водителю.

Если вдруг стало скучно, отправляйтесь в поездку по окрестностям. Если нет проверенного водителя – смело обращайтесь к продавцам экскурсий. Обычный маршрут через мост царицы Тамары, водопад Махунцети и обязательный визит в винный домик без проблем «съедят» ваш очередной день пребывания в Батуми.

Как с карантинными мероприятиями? Весь перелет мы не снимали маски. В Батуми обязательное требование быть в маске на улице. Соблюдали его половина встречных. Но в первый вечер местный житель предупредил нас, что маски лучше надеть, потому как в двух кварталах полиция уже оштрафовала несколько человек. В общественном транспорте нет ограничения на количество пассажиров, как и в магазинах на посетителей.

После возвращения в Украину на пограничном контроле нас попросили установить приложение «Вдома». Пограничник лично запустил его и подтвердил обратный отсчет до прибытия домой (24 часа) и начала самоизоляции. Так как я официально перенес COVID и в общей базе есть информация, моя самоизоляция закончилась менее чем через час. Если вы не фрилансер и нужно выходить на работу – пройдите ПЦР-тест в Украине еще раз. Результат автоматически добавится в базу, и самоизоляция не потребуется.

Три дня в Батуми были незабываемы. Мы настоятельно рекомендуем пользоваться последними месяцами засухи туристических потоков. Знаем, что через несколько недель на улицах Батуми будет не протолкнуться. А сейчас не запоминаем, как будет на грузинском «до свидания». Говорим: до скорого, Батуми!

Андрей Флоренко, Виктория Талашкевич, «УЦ».