Город в пеленках-2021 (Получите ваше фото)

Несмотря на прохладную погоду 1 июня, акция «Город в пеленках» состоялась. В этом году она не была массовой, но в центре нашего внимания в этот день традиционно были малыши. Можете полюбоваться детишками, открыв страницы 8-9 свежего номера. Красавцы и красавицы, попавшие в объектив нашего фотографа, получат фото на память. Для этого родителям нужно позвонить в редакцию по телефону (0522) 35-40-70 и назвать номер фото, на котором изображен ваш малыш. Мы напечатаем фотографии и подарим вам. До встречи в следующем году!