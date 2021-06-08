У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів

Зареєстрований законопроєкт про олігархів зачіпає інтереси надто багатьох впливових осіб у політиці та бізнесі. Тому не дивно, що його свідомо намагаються дискредитувати.

«Цей законопроєкт – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так – цього більше не буде», – заявив Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Президент окреслив свою позицію: бізнес має бути прозорим і розвиватися не за рахунок державних інтересів. Має платити податки, а не «відкати». Фінансувати благодійні проєкти, а не групи депутатів у парламенті.

«Усіх, хто готовий працювати так і тільки так, – ласкаво просимо.

А ті, хто не захоче жити й працювати за новими й чесними правилами гри, – опиняться поза грою», – попередив Президент.

У керівництві політичної партії «Слуга Народу» наголошують, що бурхлива реакція деяких політиків та представників великого бізнесу на законопроєкт про олігархів показала, наскільки він є «незручним» для багатьох впливових осіб – як у політиці, так і в бізнесі.

Голова політичної партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко наголошує, що критика та спротив ухваленню цього законопроєкту – це деструктивна позиція опонентів, і суспільство її не підтримує.

«Ми хочемо створити нові правила, які змінять систему. Це абсолютно нормальне цивілізоване бажання, спрямоване на те, щоб в Україні було реальне верховенство права, а не верховенство грошей. Наші опоненти зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив олігархів. Така активність не може дати результату – суспільство її не сприйматиме», – переконаний Корнієнко.

А голова фракції політичної партії «Слуга Народу» Давид Арахамія вважає, що критика законопроєкту свідчить про намагання зберегти вплив олігархів на соціально-політичні процеси в Україні.

«Ми побачили першу реакцію – впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати намагання Президента позбавити Україну олігархічного впливу. Дехто договорився вже й до того, що олігархи – це ледве не основа демократії в країні. Але влада Януковича була вищим вираженням олігархічної моделі в українській політиці. Усі бачили, чим це закінчилося», – нагадує Арахамія.

Він вважає, що через спротив олігархічних груп впливу ухвалити цей законопроєкт буде нелегко. Але запевняє, що парламентська більшість налаштована довести справу до кінця.

«Після реєстрації у парламенті будь-який законопроєкт опрацьовують в комітетах, голосують у першому читанні, потім працюють над поправками. Впевнений, що до законопроєкту про олігархів ми побачимо тисячі поправок, можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але ми пройдемо цей шлях та ухвалимо цей важливий закон», – прогнозує Арахамія.

Виборцям він пропонує дивитися на реакцію всіх тих, кого закон може стосуватися. І робити відповідні висновки. Це допоможе зрозуміти, хто в країні підіграє олігархам.

«Українцям зараз треба просто подивитися, хто і як коментує цю тему. Якщо просто намагаються дискредитувати ідею та не пропонують конкретних кроків для того, щоб олігархи більше ніколи не змогли впливати на всю країну у своїх інтересах, то це і є допомога олігархам», – каже очільник фракції «Слуга Народу».