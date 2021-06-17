№24 (1435)

Номер тижневика «УЦ» від 17 червня 2021 року.
Григорий Чапкис: «Движение – это жизнь»
Зона рискованного… городского ремонта
Привитые – значит, сознательные
Ювелирная работа доктора Довганя
Не жалейте крови для исследования!
Залог все меньше, конца не видно
І знову про знущання над дітьми
Не сеялками едиными, или Эльворти, которых мы не знаем
Александр Безай: «Хочу быть и творить здесь»
Кропивницькі лялькарі відзвітували у ІІ етапі «ГРИ»
Вихідний код одного з ігрових гігантів опинився у руках хакерів