№24 (1435)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 17 червня 2021 року.

Каникулы коронавируса

Снова о Почетных

Слава Богу за вологу!

Григорий Чапкис: «Движение – это жизнь»

Олександрія бюджетна

Зона рискованного… городского ремонта

Привитые – значит, сознательные

Призов на відмінно

Ювелирная работа доктора Довганя

Не жалейте крови для исследования!

Під мостом і за мостом

Залог все меньше, конца не видно

Трава по пояс…

І знову про знущання над дітьми

Поїздка в минуле

Не сеялками едиными, или Эльворти, которых мы не знаем

Александр Безай: «Хочу быть и творить здесь»

Деньги не молчат

Кропивницькі лялькарі відзвітували у ІІ етапі «ГРИ»

«Шерсть испортить невозможно»

Терапія горами

Евро-2020: взгляд очевидца