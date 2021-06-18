Відповіді на запитання щодо призначення субсидій

З 1 травня 2021 року надання житлових субсидій в Україні відбувається по-новому. Продовжуємо надавати відповіді на найбільш поширенні запитання громадян.

− Якщо у мене у власності є квартира, а тітка залишила у спадщину 1/4 частину будинку в місті (не в селі), то чи зможу я оформити субсидію?

– Отримання частки нерухомого майна Вами у спадщину не вплине на рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення щодо призначення (відмову у призначенні) житлової субсидії Вашому домогосподарству. Адже при призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності (або розташовані у сільській місцевості) і отримані як спадщина.

− Чи можу я претендувати на субсидію, якщо маю житло на тимчасово окупованій території Донбасу?

− Так. Житлове приміщення, що знаходиться на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, і перебуває у власності особи зі складу домогосподарства не вплине на рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення щодо призначення (відмову у призначенні) житлової субсидії Вашому домогосподарству.

− У житловому приміщенні зареєстровано три людини: подружжя пенсіонерів та їхній безробітній син, який з ними не мешкає. У цьому випадку субсидія нараховується на фактичну кількість зареєстрованих?

− Рішення про призначення житлової субсидії без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та/або офіційних документів, які підтверджують, що особи за адресою домогосподарства не проживають.

− Яким документом регулюється призначення житлової субсидії у випадку, коли людина зареєстрована у помешканні батьків-пенсіонерів, а працює за кордоном та офіційно сплачує там податки?

− Це питання регулюється пунктами 14, 24, 25, 26, 46 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами).

− Зверталися в управління соціального захисту населення. Там сказали, що документи на отримання субсидії необхідно подавати всім.

− Відповідно до рішення Уряду від 19 травня (постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 505) цього року встановлено, що розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводиться без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщеним особам;

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

− Якщо людина планує вперше подати документи на субсидію в жовтні 2021 року, то за який період будуть враховані доходи для розрахунку і на який період вона буде призначена?

− Якщо житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону, то для розрахунку її розміру береться середньомісячний сукупний дохід осіб за I і II квартали поточного календарного року, а якщо з неопалювального сезону (травень), то за III і IV квартали попереднього календарного року.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.

− Чи доставлятиме «Укрпошта» в наступному опалювальному періоді субсидію додому?

− Так. До 1 січня 2023 р. функції організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснює національний оператор поштового зв’язку, функції якого виконує акціонерне товариство “Укрпошта” (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2021 № 277 (зі змінами).

− Яка площа будинку буде братися до уваги при нарахуванні субсидій у сільській місцевості: загальна чи загальна житлова (опалювальна)?

− При призначенні житлової субсидії аналізується загальна площа житлового приміщення, в незалежності від виду населеного пункту.

− При цьому розрахунок житлових субсидій відбувається на соціальні норми житла та соціальні нормативів користування житлово-комунальними послугами.

− Якщо людина володіє новим транспортним засобом, придбаним на пільгових умовах через структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, чи втратить вона право на субсидію?

− Не втратить. При встановленні права на отримання домогосподарством житлової субсидії не враховуються транспортні засоби, одержані особами зі складу домогосподарства або членами їх сімей, безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу.

− Управління соціального захисту населення відмовляється приймати заяву на оформлення субсидії поштою, аргументуючи тим, що її слід подавати лише через уповноважену особу територіальної громади. Чи є на це законні підстави?

− Ні, це незаконно. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики), однак протягом травня – вересня 2021 р. можна звернутися і особисто.

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.

Будь-який з цих способів рівнозначний.

− Ледве випросила в управлінні соціального захисту бланк заяви на оформлення субсидії, а бланк декларації довелося купити у фотоательє за 8 гривень. Виявляється, на місцях цих паперів ще немає?

− Міністерство соціальної політики України вже довело до відома структурних підрозділів з питань соціального захисту і територіальних громад нові форми бланків відповідних документів. Ці бланки також можна роздрукувати з сайту Міністерства соціальної політики або офіційного веб-сайту Верховної Ради України (вони є додатком до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами).

− В управлінні соціального захисту населення до заяви та декларації просять додати ще й довідку про склад сім’ї та довідку з газової дільниці, що підтверджує відсутність заборгованості. Мовляв, саме таким має бути повний пакет документів на оформлення субсидії. Але водночас в УСЗН відмовляються робити такі запити самостійно. Що робити?

− Громадяни подають лише заяву та декларацію. А всі інші додаткові відомості про претендента на призначення житлової субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть отримати, подавши у п’ятиденний термін з моменту отримання заяви та декларації запит до тих чи інших структур. Це передбачено п.п. 43 і 50, 501 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами)

Водночас, в окремих випадках, громадяни мають подати й інші документи, які не передбачені цим пунктом, але відповідно до цього Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби).

− Коли можна записатися в чергу на подачу документів для оформлення субсидії?

Відповідно до рішення Уряду від 19 травня (постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 505) цього року встановлено, що розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводиться без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію; внутрішньо переміщеним особам;

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації.

Питання черговості відвідування ЦНАПів, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, виконкомів вирішується на місцях.

При цьому, при поданні заяви з необхідними документами в будь-який місяць з травня по вереснь 2021 року, призначення житлової субсидії відбувається з травня 2021 року.

− Чи може будь-хто інший через свій банкID оформити заяву і декларацію за людину, яка не користується цим сервісом?

− Форми заяви про призначення та надання житлової субсидії і декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, передбачають підписання заявником зазначених документів (в незалежності від того подаються вони в паперовому чи електронному вигляді), оскільки тим самим заявник засвідчує власне розуміння відповідальності за недостовірно наданні дані, а також низки обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії.

Джерело: Міністерство соціальної політики України