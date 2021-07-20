ДНМУ: приемная комиссия работает

Конфликт, разгоревшийся в Донецком национальном медицинском университете, вышел за пределы Кропивницкого, Краматорска и Мариуполя и дошел до Минздрава. На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко встретился со сторонами конфликта. Кировоградщина была представлена солидно: руководителями области и народными депутатами.

По итогам встречи и серьезной беседы была дана пресс-конференция. Глава Кировоградской ОГА Мария Черная заметила, что это структурное подразделение вуза, находящееся в Кропивницком, является значимым для нашей области, и его необходимо сохранить. Этот месседж доносили до министра.

– Начинается новый учебный год. Абитуриенты должны подавать документы в университет. Мы обязаны донести информацию, что вуз на территории нашей области работает, – подчеркнула губернатор.

Сергей Шульга, председатель областного совета, заметил, что в сложившейся ситуации были забыты политические амбиции, и многие чиновники и депутаты выступили единой командой для защиты филиала ДНМУ.

– Приятно, что мы были услышаны министром, – заметил Сергей Павлович. – На встрече, в которой в режиме онлайн присутствовали представители Краматорска и Мариуполя, было признано, что в нашем городе самая сильная база для обучения будущих медиков. С учетом рекомендаций, которые были озвучены министром, мы должны составить дорожную карту, подписать новые меморандумы с медучреждениями и продолжать работу.

Ректор ДНМУ Петр Кондратенко (на фото) поблагодарил всех, кто верил в сохранение подразделения и способствовал этому.

– Для развития университета очень важно сохранить подразделение в Кропивницком, – уверен Петр Геннадиевич. – Я считаю, что через какое-то время этот филиал может стать самостоятельным высшим учебным заведением. Сегодня ДНМУ имеет 1625 лицензионных мест, среди которых медицина, педиатрия, стоматология и фармация. В Кропивницком пока нет фармации. Встреча у министра была нелегкой, эмоциональной, напряженной. Некоторые лица, считаю, отстаивали не государственные интересы, а личные…

Присутствовавший на пресс-конференции Константин Ярынич, при активном участии которого в нашем городе в 2016 году был открыт филиал, сказал, что теперь у него хорошее настроение.

– Я согласен, что со стороны определенных элементов есть негосударственная политика. Они пытались закрыть университет, не понимая последствий своих действий. Сохранить ДНМУ можно, только сохранив наше подразделение. Оно имеет мощную материальную базу, качество обучения отвечает необходимым критериям.

Да, есть замечания, которые нам надо учесть. Но у нас есть цель, которой нужно достичь, и мы все сделаем. Для этого есть все: желание студентов, преподавателей и власти. Мы готовы принимать студентов.

Мария Черная заметила, что вопрос окончательно не решен, но он решается теперь уже совместно с Минздравом. Но это не значит, что абитуриенты не могут подавать документы для поступления в вуз. «Во всяком случае, в ближайшее время никаких движений по поводу ликвидации филиала не будет», – заверила Мария Владимировна.

Присутствовавшие на пресс-конференции студенты подтвердили, что приемная комиссия уже работает. Хочется верить, что кризис миновал, медунивер в Кропивницком вернется в обычный учебный процесс. На вопрос, что это было, зачем нужно было уничтожать наше подразделение, Петр Кондратенко ответил: «Мне кажется, что есть заинтересованность отдельных лиц за счет Кропивницкого поднять свой рейтинг. Думаю, что Кропивницкий – это только первый этап. Следующим был бы Мариуполь. К сожалению, так».