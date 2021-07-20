Никогда не было, и вот опять

Наверное, только самые преданные читатели «УЦ» помнят эти две публикации 9-летней давности. Обе они о коррупции – сколько их уже было, сколько еще будет…

Первая статья называлась «Саша-кашевар» и вышла сразу после 9 мая 2012 года. Речь в ней шла о безобразном вымогательстве одного из чиновников кировоградской мэрии. В те годы День Победы широко отмечался, и местных предпринимателей попросили выставить палатки на Валах. Но оказалось, что за формальное разрешение на выездную торговлю платить нужно не только в городскую казну, но и в карман шустрому Саше.

Публикация, кроме волны читательского возмущения, вызвала целую серию комментариев, в которых их авторы рассказали о других подобных случаях вымогательства. Власть решила оправдаться, и целый вице-мэр долго пояснял позицию горсовета, категорически не приемлющую подобные родимые пятна капитализма. Эта, вторая, статья называлась «Дань для Кашевара».

Странно, конечно, но на этом все и закончилось. Более того, вместо увольнения с «волчьим билетом» карьера чиновника Саши резко пошла… вверх. Стоит ли удивляться, что девять лет спустя опыт Саши-Кашевара оказался востребован? Уже другой чиновник вымогал взятки за получение разрешений на сезонную торговлю. В противном случае обещал их выдать уже в «мертвый» сезон.

Прокуратура предъявила «хабарнику» подозрение, и вполне возможно, его уволят и накажут. Все остальные «непойманные воры» тоже могут волноваться…