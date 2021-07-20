Приступили к работе

Взрывоопасная ситуация вокруг деятельности ГП «ВостГОК» и входящих в его состав трех урановых шахт из Кировоградской области немного стабилизировалась. С 19 июля все три шахты работают в штатном режиме, но сказать, что все проблемы горняков решены, – нельзя. Как нельзя гарантировать и того, что людей снова не спровоцируют на новые акции протеста.

Как известно, представители Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца две недели призывали горняков к акциям неповиновения, и вплоть до 19 июля деятельность всех трех шахт была заблокирована, несмотря на то, что 14 июля правительство выделило деньги на погашение долгов перед работниками государственных шахт, в том числе и урановых. Кроме этого, администрация комбината сообщала о достигнутой договоренности с НАЭК «Энергоатом» о перечислении части очередного авансового платежа в сумме 27 миллионов гривен, 2/3 платежа 15 июля перенаправлены на погашение 20% заработной платы за июнь.

13 июля на Ингульской шахте состоялась первая встреча руководства комбината с горняками, которые отказываются приступать к работе, но сказать, что разговор по душам получился, нельзя.

Администрация напомнила, что каждый день простоя предприятия обходится в несколько миллионов гривен, кроме этого, производственная программа июня по отгрузке уранового концентрата выполнена всего на 44%, то есть отгружено 25 тонн. За это НАЭК проплатит комбинату 87 миллионов гривен при месячной зарплатной ведомости в 92,5 миллиона гривен. Этих денег катастрофически не хватает на заработную плату, не говоря уже о потребностях самого производства. Ко всему прочему, 24 миллиона гривен находятся под арестом по решению судов.

Понятно, что люди всего этого слышать не хотели, они требовали свое, но и руководство комбината проявило минимум дипломатичности, спровоцировав всплеск недовольства. После этого не стоит удивляться, что все больше людей были готовы не только прекратить работу, но и продолжить акции по перекрытию дорог. А хуже всего, что к этим акциям подключают детей горняков, поэтому ни к чему, кроме роста напряженности между водителями и протестующими, эти «хождения по зебрам» не приводят.

Несмотря ни на что, лидеры «независимых» продолжают работать на углубление кризиса, требуя продолжения акции до полного погашения долгов по заработной плате за июнь и выплаты дополнительных 600 миллионов гривен для «стабилизации работы предприятия». Позже к этим требованиям добавили и немедленную отставку руководства комбината и пообещали в случае невыполнения требований обратиться к правоохранительным органам. К этим же органам обещает обратиться и администрация урановых шахт на предмет привлечения участников акции к ответственности за блокирование работы.

Тем временем на сайте комбината появилось объявление о наличии вакансий в основном ведущих горняцких профессий, что можно расценить как попытку психологического давления.

Хотя работа шахт возобновилась, такие протесты могут привести к непредсказуемым последствиям и потере управления стратегическим предприятием, а кроме этого, к открытому противостоянию внутри коллективов. Председатель Атомпрофсоюза Валерий Матов считает, что сегодня надо удержать ВостГОК от разрушения, в связи с чем обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю: «Атомпрофспілка не терпітиме такого безвідповідального ставлення до стратегічного об’єкту. Працівники СхідГЗК переходять до активних дій і не дозволять знищити комбінат. На підприємстві достатньо фахівців, які будуть шукати варіанти протриматися в кризовий період, а працівники в змозі не допустити на підприємство осіб, які лише підбурюють до протестів, а не дбають про виробництво».

16 июля состоялась вторая встреча горняков с представителями администрации комбината, которая пообещала до 23 июля погасить долги за июнь на 90%. На 20 июля планируется подписание очередного Меморандума между Атомпрофсоюзом и администрацией комбината, но главный вопрос – о вхождении уранового комплекса в НАЭК «Энергоатом» – пока не решен, а без этого будущего у кировоградских урановых горняков нет.