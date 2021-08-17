Под созвездием Бычка

Посетителям крупнейшей в Украине агропромышленной выставки «АгроЭкспо», которая ежегодно проходит в Кропивницком в конце сентября – начале октября, сразу приглянулся симпатичный символ выставки – яркий и веселый желто-красный бычок. Он смотрит на нас с билбордов, улыбается со страниц буклетов, приглашает с презентационных экранов, живет в мультяшных рекламных роликах, а еще – появился в виде вкусных пряников.

В общем, возможно, впервые в городе появился всеми узнаваемый и любимый персонаж, а вот как он родился на свет и что его ожидает, мы поговорим с людьми, причастными к рождению малыша. У него еще нет имени, но уже есть работа – быть настоящим брендом международной выставки и отчасти самого города.

Коммерческий директор «АгроЭкспо» Татьяна Белова вспоминает, что над символом выставки работали с ее основания, то есть с 2013 года. Бренд должен быть понятным, узнаваемым, приятным глазу, визуализировать идею и характер выставки, олицетворять ее значение и философию. Все элементы образа должны работать не только на него самого, но и на проект в целом, влиять на сознание, чтобы при взгляде на него возникал ассоциативный ряд: символ, в данном случае бычок, – «АгроЭкспо». Но символика создается и для более практических вещей, поскольку наличие бренда – необходимое условие любого серьезного проекта, к тому же он является интеллектуальной собственностью, которая нуждается в защите: «Ми подали відповідні документи з метою отримання патенту, і коли наш символ буде запатентовано, він стане офіційним брендом, який без дозволу ніхто не зможе використовувати. У сучасному світі це важливо, як захист інтелектуальної власності».

Татьяна Белова поделилась еще одним уровнем жизни символа выставки. С легкой руки мастеров и учащихся Новгородковского училища № 36, нарисованный символ превратился в… съедобный. Такой пряник придумали и начали выпекать в училище. «Вкусную историю» рассказала Виктория Черная, заместитель директора по учебно-производственной работе ПТУ. Можно сказать, что училище является ветераном выставки, участвует в ее работе с первого года основания, в рамках образовательной ярмарки: «У 2018 році я запропонувала методисту училища Ірині Зорькиній спекти пряник. Ми вирішили здивувати учасників і організаторів, виготовивши такий пряник-символ, і за це отримали диплом за зайняте перше місце в номінації „Покровська смакота”. Презентаційну партію випікала сама Ірина, у неї є відпрацьована рецептура, вона її тримає в секреті, а в наступні роки пряник випікали руками учнів і майстрів виробничого навчання. Кожен майстер тримає власну рецептуру тіста в таємниці, бо тіста багато, а смак повинен бути неповторний. Один з перших пряників ми вручили організатору виставки Павлу Штутману. Йому сподобалося. Ми даруємо свої пряники відвідувачам і учасникам, хвалять, очевидно, потрібно ставити на поток, бо кожному хочеться привезти з ярмарки такий сувенір. Але й це не все, у минулому році ми виготовили нашого бичка в вигляді 30-кілограмового торта, пригощали всіх бажаючих у виставковому павільйоні, і через 10 хвилин торта вже не було, розібрали. Цього року також готуємо пряник-символ і ще один сюрприз від нашого училища».

В общем, образ оказался настолько удачным, что начал жить своей жизнью, но создавать его было непросто, рассказывает дизайнер Юрий Услистый, работающий на заводе Эльворти: «Одновременно с промышленной выставкой проходит и “Покровская ярмарка”, а ярмарка – это всегда драйв, краски, веселье, поэтому сложилась такая контрастная цветовая гамма. Сам бычок тоже символизирует и сельское хозяйство, и мощь, присущую нашей промышленности, а еще это наши традиции – волы, чумаки и тому подобное, много ассоциаций. Это и характер, немного веселый. Я создал много вариантов, около десятка, работа заняла больше месяца, причем я создавал его в мультяшном варианте, он может двигаться, и это можно видеть во время различных презентационных кампаний, которые проходят в рамках выставки».

Действительно, этот образ как бы сразу цепляет и располагает к себе – доброе, но мощное в будущем животное, правда, имя ему пока как-то не придумалось, хотя предложений много. Вот редакция «УЦ» предложила назвать бычка Пашкой. С намеком и перспективой набрать тонну веса и стать Пал Палычем. Нам нравится, но решающее слово за организаторами.