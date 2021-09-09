Відкритий театральний фестиваль «Scene-Fest»

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Соб. инф.
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13:10
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     17 вересня 2021 року у КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» розпочне свою ходу ІІІ Відкритий театральний фестиваль «SceneFest», присвячений 30-й річниці Незалежності України.

   Його мета – активізація розвитку театрального фестивального руху на Кіровоградщині, збереження та пропаганда кращих зразків світової та української класики, національних традицій, пошук нових форм і напрямів у сучасному театральному мистецтві, зокрема, у мистецтві театру ляльок, відкриття нових імен сучасної національної драматургії, розкриття творчого потенціалу артистичної молоді, сприяння культурному та естетичному вихованню підростаючого покоління завдяки показу кращих вистав театральних колективів з різних міст України.

    Найкращі постановки зі свого творчого доробку та прем’єрні вистави за творами класиків світової драматургії, а також сучасних українських авторів, впродовж чотирьох фестивальних днів (17-20 вересня) представлятимуть дванадцять професійних театрів драми і ляльок, а також молодіжних театральних колективів з одинадцяти міст України: Миколаєва, Коломиї, Запоріжжя, Маріуполя, Черкас, Житомира, Хмельницького, Києва, Херсона, Кривого Рогу і Кропивницького. 

  Початок урочистої презентації програми фестивалю заплановано на 17.30 годину 17 вересня 2021 року.

  У програмі відкриття:

          театралізоване дійство «У козацькому таборі»;

          концертна програма творчих колективів міста («Вікторія», «Юність», «Орія»);

          фотовиставка «Від Вересневих самоцвітів до SceneFest»;

          арт-розпис «Ми – українці»;

          виставка-продаж виробів народних майстрів Кіровоградщини (ОЦНТ);

          виставка дитячих малюнків «Я люблю Україну» (С.Стороженко).

 

  Крім показу вистав, у програмі фестивалю заплановано діяльність кількох творчих локацій. Одна з них – музично-поетичний майданчик «Мистецький мікрофон», де свою творчість представлятимуть:

          дитячо-юнацький оркестр «Зміна»;

          народний аматорський фольклорний ансамбль «Ексампея»;

          хореографічний колектив «Час пік»;

          модельне агентство «Мікс-моделс»;

          Олексій Павленко – гра на музичному інструменті «Hand pan»;

          учасники фестивалю та гості.  

 

*Усі заходи відбуватимуться у приміщеннях(сцена, фоє) та на території КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок».

 

Оргкомітет фестивалю