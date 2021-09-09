17 вересня 2021 року у КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» розпочне свою ходу ІІІ Відкритий театральний фестиваль «Scene–Fest», присвячений 30-й річниці Незалежності України.

Його мета – активізація розвитку театрального фестивального руху на Кіровоградщині, збереження та пропаганда кращих зразків світової та української класики, національних традицій, пошук нових форм і напрямів у сучасному театральному мистецтві, зокрема, у мистецтві театру ляльок, відкриття нових імен сучасної національної драматургії, розкриття творчого потенціалу артистичної молоді, сприяння культурному та естетичному вихованню підростаючого покоління завдяки показу кращих вистав театральних колективів з різних міст України.

Найкращі постановки зі свого творчого доробку та прем’єрні вистави за творами класиків світової драматургії, а також сучасних українських авторів, впродовж чотирьох фестивальних днів (17-20 вересня) представлятимуть дванадцять професійних театрів драми і ляльок, а також молодіжних театральних колективів з одинадцяти міст України: Миколаєва, Коломиї, Запоріжжя, Маріуполя, Черкас, Житомира, Хмельницького, Києва, Херсона, Кривого Рогу і Кропивницького.

Початок урочистої презентації програми фестивалю заплановано на 17.30 годину 17 вересня 2021 року.

У програмі відкриття:

– театралізоване дійство «У козацькому таборі»;

– концертна програма творчих колективів міста («Вікторія», «Юність», «Орія»);

– фотовиставка «Від “Вересневих самоцвітів” до “Scene–Fest”»;

– арт-розпис «Ми – українці»;

– виставка-продаж виробів народних майстрів Кіровоградщини (ОЦНТ);

– виставка дитячих малюнків «Я люблю Україну» (С.Стороженко).

Крім показу вистав, у програмі фестивалю заплановано діяльність кількох творчих локацій. Одна з них – музично-поетичний майданчик «Мистецький мікрофон», де свою творчість представлятимуть:

– дитячо-юнацький оркестр «Зміна»;

– народний аматорський фольклорний ансамбль «Ексампея»;

– хореографічний колектив «Час пік»;

– модельне агентство «Мікс-моделс»;

– Олексій Павленко – гра на музичному інструменті «Hand pan»;

– учасники фестивалю та гості.

*Усі заходи відбуватимуться у приміщеннях(сцена, фоє) та на території КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок».

Оргкомітет фестивалю