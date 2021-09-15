Как правильно подключить проточный водонагреватель ?

Проточный водонагреватель, работающий от электросети — настоящее спасение при частых отключениях горячей воды. Он может использоваться и в доме, и в квартире, прост в установке и эксплуатации, не занимает много места и вписывается в любой интерьер. Проточные водонагреватели привлекают еще и тем, что не требуется ждать, пока жидкость нагреется, да и периодическое контролирующее техобслуживание не нужно.

Подготовка к подключению проточного водонагревателя

Первоначально перед покупкой стоит выбрать подходящее устройство: напорное или безнапорное. Первый тип ставится прямо на стояк водопровода, второй помещается рядом с кухонным краном или смесителем в ванной. Безнапорные проточные бойлеры рекомендуются для применения на дачах.

Так как устройство дает нагрузку на электросеть, перед покупкой и установкой оборудования требуется определить, какую мощность может выдержать проводка в жилом помещении. Хорошая новость: современная промышленность предлагает широкий выбор изделий, различных по киловаттам: например, бойлер Nova Tec. Так, для пользования душем или мытья посуды рекомендуют технику до 8 кВт, а любителям принимать ванну стоит выбрать прибор помощнее.

Инструментарий, необходимый для того, чтобы установить водонагреватель:

молоток;

УЗО (устройство защитного отключения), подходящее по амперам;

электродрель со сверлом для бетона/деревянных стен;

провод из меди (трехжильный) подходящего сечения/розетка с заземлением;

отвертка;

тройник нужного диаметра для труб из металлопластика;

рожковые ключи в наборе;

инструменты для снятия изоляции;

ФУМ-лента;

крепления (как правило, они имеются в упаковке вместе с устройством, но иногда приобретаются отдельно);

может понадобиться шланг, оплетенный металлом.

Еще один немаловажный момент: у проводки в жилье должно быть заземление и хорошее состояние (в противном случае вы рискуете не только напрасно потраченными на оборудование деньгами, но и собственной безопасностью, а также сохранностью дома/квартиры).

Основные этапы подключения

Выбрав подходящее место на стене, бойлер проточный можно устанавливать и подключать. Сначала проделывают отверстия для крепления оборудования (водонагреватель должен висеть максимально ровно, иначе он быстро выйдет из строя).

Затем снимают защитный экран: три имеющихся провода заводят в колодку клемм, где подсоединяют в соответствии с маркировкой по цвету. На распределительном щите подключается УЗО.

К корпусу водонагревателя крепят шланги, по которым будет идти горячая и холодная вода, далее с помощью тройника и шланга в оплетке из металла устанавливают к водопроводным трубам. Если устройство будет находиться в ванной, можно подключить патрубок к смесителю, соединив прибор с душевым шлангом.

Что нужно учитывать при эксплуатации

Несколько советов для тех, кто интересуется, как подключить водонагреватель качественно и безопасно:

Если водонагреватель присоединяется напрямую к водопроводу, для удобства во время его проверки и ремонта трубы стоит перекрывать. Входящая в комплект душевая насадка обязательна для установки, так как именно она обладает необходимыми характеристиками, чтобы качественно и своевременно нагревать воду. При эксплуатации сначала нужно включать воду, потом — прибор, а выключать — в обратном порядке: прибор, затем воду. Если трубы в процессе установки нагревателя покрыть материалом для теплоизоляции, вода в них будет остывать медленнее, и пользоваться прибором будет финансово выгоднее и удобнее.

Бывает, что в целях экономии или при отсутствии опыта установщик прибора вместо предохранительного клапана использует обычный или не ставит его совсем. Такие «эксперименты» опасны для жизни проживающих в данной квартире/доме и способствуют быстрому выходу нагревателя из строя.

Мастеру стоит тщательно подбирать диаметр сечения кабеля питания: он должен соответствовать мощности бойлера; также стоит обратить внимание на качество розетки и автоматического выключателя для питания сети.

Установить и подсоединить проточный водонагреватель своими руками — вполне посильная задача. Следует лишь внимательно отнестись к подготовке места и необходимого оборудования, выполнять последовательно все этапы работ и принять во внимание советы по эксплуатации.