Бизнес на смерти: и такое бывает

Всегда казалось, что проводы человека в последний путь – это чистое, честное, искреннее действо всех участников таинства. Когда у людей горе – уходит близкий человек, – не до телефонов, адресов, фамилий… Все «с детства» знают номера телефонов «скорой» и полиции. Так было и в случае, о котором речь пойдет дальше. Фамилии, названия частных фирм не будем (не имеем права) называть – будет возбуждено дело, на что мы очень надеемся.

В семье случается беда: неожиданно во время каких-то хозяйских работ умирает мужчина преклонных лет. Действия родных были логичными: звонки на «102» и «103». Когда приехала «скорая» и констатировала смерть, посоветовали звонить в службу спасения: эмчеэсники должны снять тело с чердака – мужчина там что-то ремонтировал. Приехали, сняли, а дальше – процедура: семья должна хоронить родственника. Поскольку умерший имел проблемы с сердцем и этому были подтверждения лечащего врача, его тело надо было перевезти в морг и выполнить все обязательства семьи: гроб, венки, другая атрибутика, место на кладбище…

Когда на место происшествия по вызову приехали полицейские, один из них сказал, что нужно вызвать спецмашину, которая отвезет тело в морг. Члены семьи умершего сразу спросили (нам они это подтвердили): «Это с Панфиловцев?» Полицейский ответил утвердительно. (Панфиловцев – это теперь улица Юрия Бутусова, где находится офис коммунального предприятия «Ритуальная служба»). Спецмашину ждали долго – около часа, и на еще несколько вопросов близких, «с Панифиловцев ли это», полицейский говорил, что да.

Приехал «бус», погрузили тело, приехавшие люди сказали, какие документы наутро семья должна привезти по адресу… не Панфиловцев, а в другое место. Убитая горем семья ничего сомнительного не увидела: мало ли, филиалы открыли. Наутро привезли справки от лечащего врача, о смерти и другие документы. Хоронить знали где (и хотели именно там): много членов этой семьи похоронены на Лелековском кладбище. Умершего отца хотели подхоронить к родственнику. Тем более там было место семейного захоронения, о чем свидетельствовал документ. А сейчас обратите внимание все: на каждое место захоронения выдается официальный документ! Захоронили, Царствие Небесное покойному!

Все бы ничего, но в этой семье есть женщина преклонных лет, которая в течение 13-ти лет лежит парализованная, за ней ухаживает дочь. Последний месяц она не ест, не пьет, не говорит… И члены семьи после похорон родственника поинтересовались у представителей фирмы, можно ли ее тело, в случае чего, подхоронить к могилам усопших родных. И получили ответ: «Все кладбища в Кропивницком закрыты. Хоронят только “коронавирусных”. Умрет родственница – кремация. А это везти в Киев, и это 15 тысяч гривен. Урну сможете хранить дома или закопать в любую из могил родственников»…

Семья забеспокоилась: неужели никак нельзя подхоронить к кому-то из родственников, покоящихся на Лелековском? Обратились в КП «Ритуальные услуги», куда предоставили свидетельство о захоронении только что умершего родственника с указанием ряда, места могилы, штампом КП, какой-то подписью, но… без регистрационного номера.

Чтоб вы все знали: только КП «Ритуальная служба», городское коммунальное предприятие, действия которого регламентируются и контролируются городским исполкомом, имеет право выдавать свидетельства о захоронении. Это как получить в загсе свидетельство о рождении или смерти. Все! Альтернатив нет!

Вернемся к семье, о которой говорили в начале. Пришли, сказали, что намерены подхоронить, показали документ о захоронении только что умершего родственника… В КП смотрят – а там нет регистрационного номера. Всё один в один: картон, полиграфия, даже «мокрый» штамп! А номера нет…

Понятно, что подделка. Руководство КП «Ритуальная служба» вызывает полицию. Опросы, свидетельства, изъятие некоторых документов и… явный шок от произошедшего даже приехавших на вызов полицейских…

«Мы не против частных фирм, предоставляющих ритуальные услуги, – сказал в комментарии “УЦ” директор КП «Ритуальные услуги» Юрий Висяников. – Их у нас в городе примерно 9 (это те, о ком мы знаем). Некоторые из них с нами добросовестно сотрудничают: они берут на себя хлопоты по похоронам, предоставляют нам необходимые документы, мы выписываем свидетельство о захоронении. Это нормально, цивилизованно. Но когда имеет место подлог, когда людей вводят в заблуждение… У нас нет закрытых кладбищ! И наше коммунальное предприятие берет меньше денег, чем частники. Похороны, о которых сейчас идет речь, обошлись семье в 30 тысяч гривен. Если отнять стоимость обеда, получается 21 тысяча. И людям при этом не дали никаких чеков, не подписали с ними договор. Я примерно посчитал: нашему предприятию за услуги без поминального обеда они бы заплатили примерно 14 тысяч. Вообще у нас это стоит от 10 до 14 тысяч»…

Ну, дальше пусть разбирается полиция. Хочется, чтобы правоохранители навели порядок на «рынке ритуальных услуг». Звучит как-то кощунственно, но это есть, и здесь должен присутствовать закон.

Резюмировать сложно. Юрий Висяников сказал, что несколько месяцев назад Роман Козьяков, руководитель ГУНП в Кировоградской области, в присутствии вышестоящих чинов из столицы предупредил своих коллег о недопустимости каких-либо противоправных действий в сфере ритуальных услуг. Пригрозил незамедлительным увольнением. И что имеем? Практически ежедневно КП обращается в полицию по поводу незаконных захоронений на кладбищах.

Надеемся, случившемуся дадут оценку те, кто должен ее дать и принять меры. Но, честно, так страшно предполагать, что еще может крыться за подобными фиктивными документами. Некая фирма по предоставлению ритуальных услуг настаивает на кремации, мотивируя это отсутствием мест на кладбищах Кропивницкого (хотя в пределах областного центра есть пять кладбищ, где есть свободная земля). Представим, что эта фирма получает ваше согласие и тело вашего близкого человека – и… Что дальше? Вы уверены, что тело доедет до крематория? Что к вам попадет урна с прахом, а не с золой из «шашлычного» костра? Помните, «единожды солгавший, кто тебе поверит?»

Что касается семьи, случайно обратившейся в КП. Юрий Висяников извинился за недобросовестных (по-нашему, аферистов) коллег, пообещал, что их родственница, в случае чего, будет похоронена там, где они хотят. Выписали семье настоящее, с регистрационным номером, свидетельство.

Теперь обращение ко всем, читающим эту статью. Всякое бывает в жизни. От потрясений, потерь никто из нас не застрахован. Рано или поздно кто-то из близких уходит. Как правило, это происходит внезапно, и нам не до справочников – куда звонить? Есть телефоны, по которым надо звонить обязательно: 103 (скорая), 102 (полиция). Запомните еще этот, чтоб не стать жертвой недобросовестных людей. Коммунальное предприятие «Ритуальная служба». Там есть контактный телефон: 27-27-27. Запомните! И пусть вас не обманывают!