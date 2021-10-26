Дорог желаем ровных вам!

31 октября вся наша страна отмечает День автомобилиста и дорожника, а по большому счету – День дороги. Если для некоторых из нас авто и дорога – только часть жизни, то есть люди, для которых дороги – это вся жизнь. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю они работают, чтобы мы могли ехать куда хотим. Это работники Службы автомобильных дорог. Хороший повод в канун праздника поговорить с теми, кто в теме. На вопросы «УЦ» ответил Олег Нагула, зам. начальника Службы автомобильных дорог в Кировоградской области.

– Сколько километров приходится на одного кировоградского дорожника?

– У нас на балансе 2056,8 километра дорог, и мы являемся заказчиками ремонтов и содержания этой дорожной сети. В штате у нас около 50 человек. Мы же организовываем весь процесс работы с дорогами, обеспечиваем его ресурсами, контролируем, у нас много подрядчиков, и это тысячи людей.

– Какой был бюджет у Службы автодорог 10 лет назад и какой сегодня? Можно ли сказать, что государство стало намного больше уделять внимания дорогам?

– Безусловно. В абсолютных цифрах даже сложно сказать, тогда финансирование было другим, много раз за год менялось, дороги финансировались по остаточному принципу. Сейчас на них правительство начало обращать внимание, мы это видим как внутри структуры, так и вне ее. Могу одно сказать: выросло не в два или три раза, а в разы, десятки раз. И вы это видите, когда едете уже не по разбитому направлению, а по современной дороге – крепкой, красивой, с новыми знаками, разметкой, цельным покрытием, освещением.

Тогда в основном латали ямки и, так сказать, просто «марафетили» дороги в разгар строительного сезона. Последние несколько лет мы видим кардинально другую картину – дорожная отрасль имеет четкий курс и уверенно идет по нему. Мы не распыляемся точечно, а работаем глобально, возобновляя целые маршруты, чтобы из точки А в точку Б можно было доехать и безопасно, и с комфортом.

Руководство страны повернулось лицом к нам и даёт огромные возможности, чтобы мы могли ремонтировать наши дороги большими участками – по 50 км и более, отошли от подхода коротких промежутков ремонта дорог. Масштабно сделали Н-23 на Кривой Рог, делаем на Умань М-30 и т.д. Скажу так: более по-хозяйски стали относиться к дорогам.

И по бюджетам это несоизмеримо с тем, что было когда-то.

Сейчас в нашей стране есть полноценный Дорожный фонд, в который отчисляются налоги, и они идут только на дороги и мосты. За эти деньги мы ремонтируем, строим и содержим дорожную сеть. В частности, в содержание входит и ямочный ремонт, и зимнее содержание, и покос трав, и обновление знаков и колесоотбойников. За эти же средства мы возобновляем украденное, например, знаки, освещение, убираем мусор с обочин, чиним барьерку после ДТП и делаем еще много важных дел, которые могут быть незаметными обычным пользователям дорог.

Кроме того, мы содержим камеры наблюдения на дорогах, светофоры, которые у нас на балансе, чистим площадки отстоя транспорта от мусора и снега.

Хочу отметить, что в этом году у нас проведена колоссальная работа по мостам и путепроводам. Более десятка сооружений в работе, и планы на следующий год не меньше.

– Служба автомобильных дорог области в цифрах – сколько километров отремонтировано, сколько построено, каков бюджет за 9 месяцев этого года, ну или за прошлый год.

– В прошлом году мы отремонтировали около сотни километров. В этом году начали ремонт в общей сложности на 338 километрах. Большую часть из них мы закончим в этом сезоне, что-то перенесется на следующий. По всей стране выросло количество ремонтов настолько, что не все отечественные предприятия справляются с отгрузкой заказанной продукции – бетонных изделий, арматуры и т.д.. Подрядчикам приходится стоять в очередях. Это и создает неудобства, и радует, поскольку мы видим колоссальные объемы работы. В какую область ни поедешь, везде видно, как кипит работа.

На этот год на область по постановлениям Кабмина предусмотрено финансирование в сумме 2,4 миллиарда гривен. В прошлом году эта цифра была почти вдвое меньше.

– Какой самый масштабный проект за последние десятилетия с точки зрения профессионала? Окружная вокруг Знаменки? Наша часть дороги на Николаев? Для простых людей это самые заметные проекты.

– Для нас каждый маршрут важен. Да, строительство объездной Знаменки, безусловно, на слуху у многих с момента ее открытия, но мы продолжаем работать. Это и дорога на Николаев, и дорога на Умань, для нас самая значимая в этом году, это и всеми «горячо любимая» бетонка до границы с Николаевской областью, которую мы в текущем году спроектировали на ремонт по всей протяженности. Будут делать свой кусок и наши соседи. Это стратегический вопрос – дорога на Молдавию и дальше на Европу.

Также мы хотим в следующем сезоне закрыть вопрос с дорогой на Полтаву – там осталось отремонтировать около 20 километров.

Ну и, конечно же, М-30 – самая длинная дорога, соединяющая запад и восток страны, 252 километра которой проходят по нашей области. Это даже политически важная дорога.

А мосты! Сейчас в работе, капитальном ремонте и реконструкции более десяти мостов, и мы продолжаем работать в этом направлении. В рамках проекта «Велике будівництво» реализуется множество проектов, та же международная М-30 у нас почти вся в серьезном ремонте. Особенно сложный объект на маршруте – путепровод в Знаменке Второй. Он полностью демонтирован и будет построен заново: из 54-х метров его протяженность будет 210. Это сделает его более комфортным и безопасным для всех участников движения.

И нельзя забывать дороги категории Т, местные, в таком масштабе никогда их не ремонтировали, по 40, по 80 километров.

– Многие считают, что зимой ваша служба просто отдыхает, ну разве что подсыпает дороги при стихии. А чем еще занимаются в эти месяцы дорожники?

– Зима, начиная с ноября, – это проектные работы, торги через «Прозорро» на капитальные ремонты и т.д., работа с проектантами и подрядчиками – очень большая и сложная работа. Кроме подсыпки, каждый день и ночь, круглосуточно контроль ситуации, выезды, дежурства, очистка, подготовка к новому сезону. А на путепроводах по новым технологиям работа не заканчивается…

– У дорожников есть свой тост на День автомобилиста и дорожника?

– Как все люди, мы желаем друг другу семейного счастья и благополучия, и, конечно, чтобы дорога была гладкой и ровной, а на пути всегда горел зеленый свет!