Следствие вели медленно

Три года длилось уголовное преследование сотрудницы Кропивницкой городской государственной больницы ветеринарной медицины, подозреваемой во мздоимстве, и вот наконец завершилось.

Только не подумайте, что работница ветбольницы, злоупотребляя служебным положением, брала борзыми щенками, которые, как утверждал один литературный персонаж, вовсе не являются взяткой. Речь об обыкновенных долларах.

Вот как описаны в материалах досудебного следствия те события. В сентябре 2018 года сотрудница ветбольницы, «спонукаєма жадобою до наживи та незаконного збагачення», потребовала у земляка 400 долларов за содействие в быстром оформлении документа, дающего право вывезти собаку за рубеж. Правда, позднее подобрела и сказала, что достаточно будет двухсот. Их и получила, прямо в заведении. А когда посетитель ушел, нагрянули полицейские. Правоохранители без труда обнаружили в помещении доллары, номера которых переписали днем раньше, вручая валюту обратившемуся к ним собачнику.

Оставалось выяснить в судебном порядке, виновата ли работница ветбольницы на самом деле, а если да – определить ей наказание. Но до оглашения приговора именем Украины не дошло, так как закончился трехлетний срок, на протяжении которого можно было привлечь фигурантку к уголовной ответственности. Она сама обратилась в суд с ходатайством закрыть дело. Недавно суд удовлетворил ее просьбу. Женщина продолжает работать в государственной ветеринарной медицине.

Не хватало двух гривен

Год назад в Кропивницком, на остановке общественного транспорта напротив рынка «Босфор», от ножевого ранения скончался 19-летний парень. Виновником оказался 21-летний двоюродный брат погибшего. Полиция сообщила общественности: родственники приставали к прохожему с требованием дать денег, завязалась драка, в которой старший из братьев по неосторожности смертельно ранил младшего. Недавно в обстоятельствах трагедии разбирался Кировский райсуд.

Вот что рассказал обвиняемый. Вечером 2 октября он с братом возвращался домой. Хотели воспользоваться маршруткой, но не хватало двух гривен. По словам обвиняемого, он попросил их у незнакомца, который покупал в киоске сигареты, а тот: «Иди работай». «Я в такой ситуации оказался впервые, сам никогда не отказывал в подобных просьбах. Мне стало стыдно, начал оправдываться. А он меня оскорбил нецензурно. Я разозлился и ударил его кулаком в лицо…» – рассказал обвиняемый о причине конфликта. Что же касается ножа, которым отправил на тот свет брата и ранил незнакомца, обвиняемый пояснил, что приобрел его за месяц до трагедии для самообороны и рыбалки.

Раненный им гражданин пояснил, что стал объектом агрессии. Мать погибшего не предъявляла никаких претензий к племяннику.

Суд отправил парня в места лишения свободы на семь лет.

«Омивач скла» для внутреннего употребления

Еще весной прошлого года полиция обнаружила бутлегерский цех на Балашовке в Кропивницком.

Там был налажен выпуск псевдоводки и такого же, «паленого», коньяка. Пойло реализовывалось на рынках Кропивницкого. Часть – в стеклянных бутылках с поддельными акцизными марками, часть – в пятилитровых пластиковых емкостях с этикетками «Омивач скла», для конспирации. В ходе обысков было обнаружено несколько сотен единиц, с позволения сказать, готовой продукции. Есть в деле и подозреваемый – руководитель строительной фирмы. Собственно, на ее площадях и бодяжились крепкие напитки.

Досудебное следствие длится уже полтора года, но вроде бы появилась надежда, что оно закончится до следующей весны. Продлить этот процесс до 8 апреля 2022 года попросил следователь у Ленинского райсуда, и тот недавно дал согласие.