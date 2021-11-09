Один Капкан на два села

Когда у местных жителей спросили, почему они поддерживают кандидатуру Сергея Капкана на должность старосты села, они ответили: «У него такой порядок во дворе! И в селе такой же наведет». И они не ошиблись…

Это село когда-то называлось Красноселица. Сегодня – Красноселка (Красносілка) Александровского района. Когда-то здесь был сельсовет, в который входило еще и село Бандурово. Теперь это старостинский округ Александровской территориальной громады. Такая трансформация – результат процесса децентрализации. Странного, непонятного, зачастую нецелесообразного процесса.

Сергей Капкан – потомственный глава села. И прадед, и дед, и отец возглавляли сельсовет. Правда, старостой он стал только в феврале этого года. Раньше занимался предпринимательством, агробизнесом – был «одноосібником». Теперь печется о Красноселке и Бандурово.

«Председатель сельсовета и староста – две разные должности, с разными возможностями. Бюджет сельского совета составлял почти четыре миллиона гривен в год. На эти деньги можно было развивать территорию. Сейчас нам практически ничего не выделяют. Что можно сделать?» – говорит Сергей Владимирович.

Но он делает. Да, поселковая власть чем-то помогает, но это такой мизер. Летом случилась беда – ураганом сорвало крышу на школе. Из бюджета ОТГ выделили деньги на «пачку шифера». Все остальное – материалы и работа – за счет местных жителей, не оставшихся равнодушными, и бюджета семьи Капкан (у жены Сергея магазин в селе). Чуть-чуть подремонтировали дороги… На старостинские округа из бюджета поселка выделено по… 150 тысяч гривен. Это на год!

«Езжу в поселковый совет и прошу. Деревья обрезать – прошу, дороги отремонтировать – прошу. У нас в штате два человека – я и деловод. Мы по очереди подметаем и полы моем в нашей “конторе”. На летний сезон разрешили взять работника по благоустройству. Он косил траву в двух селах непрерывно: три кладбища, территории вокруг пяти памятников, парк, обочины улиц. На все нужды выделили всего 100 литров бензина. А израсходовали раз в пять больше…

Староста сегодня – это смотрящий на селе. Я всем вышестоящим говорю: чтобы со старосты спросить, надо что-то дать на село. А если у меня спонсор – только моя жена-предприниматель, то не надо меня контролировать и ставить задачи», – резонно говорит глава округа.

Сергей Капкан просто любит свое село. Еще до того, как его назначили старостой, он с друзьями оборудовал детский пляж. А к Новому году поставил такую елку в центре Красноселки, что «из района» приезжали полюбоваться и сфотографироваться на ее фоне. Только гирлянд – более 500 метров.

Конечно, есть фермеры, которые взяли в аренду паи местных жителей. Помогают зимой техникой – улицы от снега расчищать. Несколько лет назад «зашел» известный бизнесмен Сергей Тарасов. На День села помог продуктами – кашей с мясом накормили все местное население и гостей.

Но это праздник, а есть ежедневные хлопоты. Одинокие старики за помощью обращаются к Капкану, безработная молодежь – к нему же. Даже пьющие мужики просят помощи. Он уже человек двадцать возил в клинику кодироваться. Такой тридцатишестилетний отец двух сел.

По инициативе Сергея Владимировича в центре села посадили сакуры, елочки, магнолии, самшит, 80 кустов роз. Все прижилось. Подготовили участки, чтоб весной сделать клумбы. Установили электронные часы, которые показывают дату, время и температуру. Флагшток с флагом – за свои деньги. Баннер с информацией об истории села. Все ухоженное, освещается.

Дом культуры стопроцентно сохранился. Он точно в таком виде, каким был, скажем, сорок лет назад. Те же деревянные кресла, та же сцена, потрясающей красоты (произведение искусства) потолок с люстрой. Экран, на котором демонстрировались фильмы, и окошки в «будке», где сидел киномеханик. При этом чисто, опрятно, уютно.

В селе есть фотозона. История ее создания интересная. Был там памятник Ленину. Ну, как в каждом селе. В 2014-м фигуру «вождя» сняли, а постамент остался. Был он, как бельмо в глазу, мешал. Сергей со товарищи решили его разобрать. В Союзе подобные объекты делали на совесть, так что пришлось потрудиться: две недели разбивали. В итоге постамент был разбит «на фракции». Мелкими кусочками засыпали ямы на дорогах, а крупные оставили, чтоб сделать основу для въездных знаков «Вас вітає Красносілка». «Ленин нам пошел на пользу», – шутит староста.

Детский сад, школа, ФАП – все есть. Но не без проблем. Начальная школа находилась в отдельном здании, построенном еще в 30-х годах прошлого века на деньги селян. В этом году ее закрыли, детей перевели в опорную одиннадцатилетку, находящуюся рядом. Отапливать два помещения накладно. Историческое здание теперь пустует. Вот бы инвестор какой-то пришел и нашел ему применение.

ФАП есть, но фельдшера нет. Только нашли кандидатуру, и женщина серьезно заболела. Снова громада в ожидании. А школа отличная. Сейчас учебный процесс на «дистанционке», есть возможность подготовить помещение для приема первых-четвертых классов. Всего здесь на сегодняшний день обучается около 120 учеников. Видно, как здесь чтят традиции, как любят школу, уважают учителей. С некоторых пор каждый выпускной класс дарит вышитый рушник – с узорами и увековеченными фамилиями директоров школы и учителей. Это так трогательно…

Мы поинтересовались, как в селе с автобусным сообщением. Все-таки 35 километров до Александровки. Сергей Капкан сказал: «Просил-просил открыть маршрут, дать транспорт, так ничего и не решилось. Я продал урожай со своей земли и купил автобус. Поставил его на маршрут. Сколько имею с этого? А посчитайте. Один рейс – тысяча гривен (топливо и оплата водителю). Бывает, едут два человека. Цена билета 50 гривен»…

Когда мы спросили, зачем ему вся эта «морока», Сергей Владимирович ответил: «Я ж для людей. Им приятно, и я радуюсь». Он с февраля еще ни разу не принес домой зарплату. А она у него «поразительная»: 9 тысяч гривен. Всегда есть на что эти деньги направить. С женой повезло – не «пилит», поддерживает.

У него такие планы! Церковь – раз. Но это масштабный, дорогостоящий проект. Нужны союзники, партнеры. Желательно денежные. Музей – два. Ну, это он сделает. И уже начал. Некогда Сергей увлекался металлоискательством. Специальный прибор, походы с сыновьями по окрестностям. Нашел столько раритетов, что впору открывать музей. Дома держать это все ему неинтересно. Вот недавно два боевых топора скифского периода Киевской Руси подарил музею в Разумовке. Но у него будет экспозиция (прости, Разумовка) круче.

Сергей Капкан уже показал нам рушники местных мастериц, картины красноселковских художников – Виталия Богача, ныне покойного, и Петра Тихоненко. Своеобразная сельская картинная галерея. Местные жители поддержали идею создания музея, подключились. Кто-то отдал медогонку образца 1917 года. Кто-то – ткацкий станок. Кто-то – домашнюю маслобойку, с помощью которой делали льняное масло. Рушники, глечики, ухваты, орудия труда… Плюс находки самого Капкана. Будет интересно побывать на открытии музея. Ждем приглашения.

На Александровщине ведутся активные разговоры о том, что хотят отделить от этого старостинского округа Бандурово. В округе должно проживать не менее пятисот человек. В Красноселке – 600, в Бандурово – больше 200-т. Вот его и хотят присоединить к другому селу, чтобы создать округ. Но исторически сложилось так, что эти два села и географически, и ментально, и генеалогически всегда были рядом, вместе. Люди против, собирают подписи, пишут письма в инстанции. Хочется, чтобы власть услышала народ.

Ему 36 лет. Он не надевает утром костюм, галстук, не сидит в кабинете с умным видом, отвечая на звонки и принимая посетителей. Как-то приехали представители какой-то проверяющей структуры, подошли к группе мужчин, которые дрова пилят, и спросили, где найти старосту. Сергей, в робе, опилках, масле от бензопилы, сказал: «Это я». И услышал: «Парень, не чуди. Мы таких старост еще не видели»…

В этом он весь. Что-то делать – значит, он первый, и потом – все вместе. «Мы работаем всего десять месяцев. Не мне судить, насколько много у нас сделано», – сказал, прощаясь, Сергей Капкан. Ну, вам не судить, а мы можем. Достаточно для того, чтобы люди поверили и убедились, что не ошиблись в доверии.