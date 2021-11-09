Один Капкан на два села

By
Елена Никитина
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13:00
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фото Игоря Демчука, «УЦ».

Когда у местных жителей спросили, почему они поддерживают кандидатуру Сергея Капкана на должность старосты села, они ответили: «У него такой порядок во дворе! И в селе такой же наведет». И они не ошиблись…

Это село когда-то называлось Красноселица. Сегодня – Красноселка (Красносілка) Александровского района. Когда-то здесь был сельсовет, в который входило еще и село Бандурово. Теперь это старостинский округ Александровской территориальной громады. Такая трансформация – результат процесса децентрализации. Странного, непонятного, зачастую нецелесообразного процесса.

Сергей Капкан – потомственный глава села. И прадед, и дед, и отец возглавляли сельсовет. Правда, старостой он стал только в феврале этого года. Раньше занимался предпринимательством, агробизнесом – был «одноосібником». Теперь печется о Красноселке и Бандурово.

«Председатель сельсовета и староста – две разные должности, с разными возможностями. Бюджет сельского совета составлял почти четыре миллиона гривен в год. На эти деньги можно было развивать территорию. Сейчас нам практически ничего не выделяют. Что можно сделать?» – говорит Сергей Владимирович.

фото Игоря Демчука, «УЦ».

Но он делает. Да, поселковая власть чем-то помогает, но это такой мизер. Летом случилась беда – ураганом сорвало крышу на школе. Из бюджета ОТГ выделили деньги на «пачку шифера». Все остальное – материалы и работа – за счет местных жителей, не оставшихся равнодушными, и бюджета семьи Капкан (у жены Сергея магазин в селе). Чуть-чуть подремонтировали дороги… На старостинские округа из бюджета поселка выделено по… 150 тысяч гривен. Это на год!

«Езжу в поселковый совет и прошу. Деревья обрезать – прошу, дороги отремонтировать – прошу. У нас в штате два человека – я и деловод. Мы по очереди подметаем и полы моем в нашей “конторе”. На летний сезон разрешили взять работника по благоустройству. Он косил траву в двух селах непрерывно: три кладбища, территории вокруг пяти памятников, парк, обочины улиц. На все нужды выделили всего 100 литров бензина. А израсходовали раз в пять больше…

фото Игоря Демчука, «УЦ».

Староста сегодня – это смотрящий на селе. Я всем вышестоящим говорю: чтобы со старосты спросить, надо что-то дать на село. А если у меня спонсор – только моя жена-предприниматель, то не надо меня контролировать и ставить задачи», – резонно говорит глава округа.

Сергей Капкан просто любит свое село. Еще до того, как его назначили старостой, он с друзьями оборудовал детский пляж. А к Новому году поставил такую елку в центре Красноселки, что «из района» приезжали полюбоваться и сфотографироваться на ее фоне. Только гирлянд – более 500 метров.

Конечно, есть фермеры, которые взяли в аренду паи местных жителей. Помогают зимой техникой – улицы от снега расчищать. Несколько лет назад «зашел» известный бизнесмен Сергей Тарасов. На День села помог продуктами – кашей с мясом накормили все местное население и гостей.

Но это праздник, а есть ежедневные хлопоты. Одинокие старики за помощью обращаются к Капкану, безработная молодежь – к нему же. Даже пьющие мужики просят помощи. Он уже человек двадцать возил в клинику кодироваться. Такой тридцатишестилетний отец двух сел.

фото Игоря Демчука, «УЦ».

По инициативе Сергея Владимировича в центре села посадили сакуры, елочки, магнолии, самшит, 80 кустов роз. Все прижилось. Подготовили участки, чтоб весной сделать клумбы. Установили электронные часы, которые показывают дату, время и температуру. Флагшток с флагом – за свои деньги. Баннер с информацией об истории села. Все ухоженное, освещается.

Дом культуры стопроцентно сохранился. Он точно в таком виде, каким был, скажем, сорок лет назад. Те же деревянные кресла, та же сцена, потрясающей красоты (произведение искусства) потолок с люстрой. Экран, на котором демонстрировались фильмы, и окошки в «будке», где сидел киномеханик. При этом чисто, опрятно, уютно.

В селе есть фотозона. История ее создания интересная. Был там памятник Ленину. Ну, как в каждом селе. В 2014-м фигуру «вождя» сняли, а постамент остался. Был он, как бельмо в глазу, мешал. Сергей со товарищи решили его разобрать. В Союзе подобные объекты делали на совесть, так что пришлось потрудиться: две недели разбивали. В итоге постамент был разбит «на фракции». Мелкими кусочками засыпали ямы на дорогах, а крупные оставили, чтоб сделать основу для въездных знаков «Вас вітає Красносілка». «Ленин нам пошел на пользу», – шутит староста.

Детский сад, школа, ФАП – все есть. Но не без проблем. Начальная школа находилась в отдельном здании, построенном еще в 30-х годах прошлого века на деньги селян. В этом году ее закрыли, детей перевели в опорную одиннадцатилетку, находящуюся рядом. Отапливать два помещения накладно. Историческое здание теперь пустует. Вот бы инвестор какой-то пришел и нашел ему применение.

ФАП есть, но фельдшера нет. Только нашли кандидатуру, и женщина серьезно заболела. Снова громада в ожидании. А школа отличная. Сейчас учебный процесс на «дистанционке», есть возможность подготовить помещение для приема первых-четвертых классов. Всего здесь на сегодняшний день обучается около 120 учеников. Видно, как здесь чтят традиции, как любят школу, уважают учителей. С некоторых пор каждый выпускной класс дарит вышитый рушник – с узорами и увековеченными фамилиями директоров школы и учителей. Это так трогательно…

фото Игоря Демчука, «УЦ».

Мы поинтересовались, как в селе с автобусным сообщением. Все-таки 35 километров до Александровки. Сергей Капкан сказал: «Просил-просил открыть маршрут, дать транспорт, так ничего и не решилось. Я продал урожай со своей земли и купил автобус. Поставил его на маршрут. Сколько имею с этого? А посчитайте. Один рейс – тысяча гривен (топливо и оплата водителю). Бывает, едут два человека. Цена билета 50 гривен»…

Когда мы спросили, зачем ему вся эта «морока», Сергей Владимирович ответил: «Я ж для людей. Им приятно, и я радуюсь». Он с февраля еще ни разу не принес домой зарплату. А она у него «поразительная»: 9 тысяч гривен. Всегда есть на что эти деньги направить. С женой повезло – не «пилит», поддерживает.

У него такие планы! Церковь – раз. Но это масштабный, дорогостоящий проект. Нужны союзники, партнеры. Желательно денежные. Музей – два. Ну, это он сделает. И уже начал. Некогда Сергей увлекался металлоискательством. Специальный прибор, походы с сыновьями по окрестностям. Нашел столько раритетов, что впору открывать музей. Дома держать это все ему неинтересно. Вот недавно два боевых топора скифского периода Киевской Руси подарил музею в Разумовке. Но у него будет экспозиция (прости, Разумовка) круче.

Сергей Капкан уже показал нам рушники местных мастериц, картины красноселковских художников – Виталия Богача, ныне покойного, и Петра Тихоненко. Своеобразная сельская картинная галерея. Местные жители поддержали идею создания музея, подключились. Кто-то отдал медогонку образца 1917 года. Кто-то – ткацкий станок. Кто-то – домашнюю маслобойку, с помощью которой делали льняное масло. Рушники, глечики, ухваты, орудия труда… Плюс находки самого Капкана. Будет интересно побывать на открытии музея. Ждем приглашения.

фото Игоря Демчука, «УЦ».

На Александровщине ведутся активные разговоры о том, что хотят отделить от этого старостинского округа Бандурово. В округе должно проживать не менее пятисот человек. В Красноселке – 600, в Бандурово – больше 200-т. Вот его и хотят присоединить к другому селу, чтобы создать округ. Но исторически сложилось так, что эти два села и географически, и ментально, и генеалогически всегда были рядом, вместе. Люди против, собирают подписи, пишут письма в инстанции. Хочется, чтобы власть услышала народ.

Ему 36 лет. Он не надевает утром костюм, галстук, не сидит в кабинете с умным видом, отвечая на звонки и принимая посетителей. Как-то приехали представители какой-то проверяющей структуры, подошли к группе мужчин, которые дрова пилят, и спросили, где найти старосту. Сергей, в робе, опилках, масле от бензопилы, сказал: «Это я». И услышал: «Парень, не чуди. Мы таких старост еще не видели»…

В этом он весь. Что-то делать – значит, он первый, и потом – все вместе. «Мы работаем всего десять месяцев. Не мне судить, насколько много у нас сделано», – сказал, прощаясь, Сергей Капкан. Ну, вам не судить, а мы можем. Достаточно для того, чтобы люди поверили и убедились, что не ошиблись в доверии.