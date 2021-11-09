Цена свободы

Ленинский районный суд Кропивницкого рассмотрел ходатайство следователя полиции о взятии под стражу депутатов Новгородковского поселкового совета от партии ВО «Свобода» Юрия Брика и Павла Дейнеко, подозреваемых в мошенничестве и незаконном хранении оружия.

Судья Светлана Лен приняла решение не лишать их свободы, если внесут залог. Брик должен внести 227 тысяч гривен, Дейнеко – 272 тысячи 400 гривен.

Напомним, задержали их в августе нынешнего года на одной из АЗС в Кропивницком. Как сообщила сразу после того пресс-служба ГБР, депутаты поселкового совета совместно с работниками областной налоговой организовались в преступную группу. Они якобы требовали у директора предприятия, занимающегося альтернативной энергетикой, 60 тысяч долларов за содействие в закрытии уголовного производства, где он фигурирует как подозреваемый в уклонении от налогов. При задержании депутатов на АЗС и была изъята указанная сумма. Кроме того, у одного из «свободовцев» в ходе обыска обнаружены пистолеты с глушителями и патроны к ним, ружья, карабин, 66 тысяч долларов и даже арбалет со стрелами.

Тогда же руководитель общественной организации «Центральноукраинский антикоррупционный офис» Андрей Лаврусь назвал жертву вымогателей – директора ООО «РАО-ТЕС», зарегистрированного в Новгородке, которому якобы инкриминируется неуплата налогов в размере более 8 миллионов гривен.