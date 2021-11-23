Планета в короне. На волнах пандемии

Все смешалось в нашем большом общем доме, тяжело больном коронавирусной инфекцией. Президент Франции сообщил о начале пятой волны пандемии, Украина, кажется, выходит на пик третьей. Израиль заканчивает бустерную вакцинацию, а Штаты начали вакцинировать детей 5-летнего возраста. Одни страны открывают границы, другие – наглухо закрывают.

Мы подготовили для вас, уважаемые читатели «УЦ», очередной выпуск нашего уже традиционного обзора «Планета в короне», в котором о ситуации с пандемией коронавируса в своих нынешних странах проживания рассказывают земляки-кировоградцы – люди, которых у нас знают, помнят и, главное, которым доверяют.

Виктор Токарев, Майами, США:

– После вакцинации в мае двумя дозами «Модерны» чувствовал себя очень уверенно. Беда пришла откуда не ждал. В гостях у приятеля подхватил корону, он не был вакцинирован, но в феврале переболел и, как он предполагал, имел защиту в виде антител. К слову, 80% друзей переболели короной с разной степенью тяжести, от легкого недомогания до реанимации. Каково же было мое удивление, когда на третий день после обозначенного выше ужина у меня напрочь выключились нюх и вкус при полном отсутствии других симптомов. После соответствующих тестов определился с типом коронавируса (это был Дельта-штамм), с доктором поговорил по видеоконференции, на недельку самоизолировался, попил чайку с лимоном, никаких лекарств не принимал, через 10 дней снова сдал тест, все ок. А вот приятель целый месяц отмучился – и температура от 35 до 41, и то же отсутствие запахов и вкуса. Отсюда вывод: немедленно всем, кто до сих пор тормозит по поводу вакцинирования, мой совет – бегите и вакцинируйтесь, и чем быстрее – тем лучше.

В Майами жизнь вошла в обычное русло, но во всех госучреждениях и общественных местах маски. Похоже на то, что строка из песенки Высоцкого «если хилый – сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте люди обтирание», очень актуальна в условиях Майами. Океан, спорт, фрукты, овощи и $2400, выданные всем налогоплательщикам, делают свое дело. Страна без шума, спокойно и законопослушно ожидает очередного подарка из Китая.

Наталия Введенская, Москва, РФ:

– Ситуация в целом в России ужасающая. По официальным сводкам, показатели заболеваемости и избыточной смертности каждый день ставят новые рекорды. То тут, то там вспыхивают города ярко-красным: кончаются койки и кислород в больницах, вакцина поставляется с перебоями, «чумаковской» вакцины «Ковивак» нет вовсе.

Про новые меры и методы сказать не могу, я не медик. Возможно, протоколы лечения в стационарах и на дому существенно поменялись. Если раньше давали совершенно бесполезный и бесплатный арбидол, то с новым штаммом вируса Дельта стали давать витамины, гепарин в инъекциях и эргоферон. Никакие из этих препаратов не являются новинками.

Думаю, что вакцинация существенно замедлила рост числа тяжело заболевших. Риск летального исхода тоже уменьшился. Из моего личного окружения много пожилых людей за 80 лет и старше, переболевших довольно тяжело. Но выжили. До заболевания были вакцинированы.

Общественное мнение в целом поддерживает те меры безопасности, которые рекомендуют врачи.

Все как-то попритихли, даже антиваксеры выступают не так громко и агрессивно как, например, весной. Думаю, что ожидаемый летом спад заболеваемости, который так и не состоялся, отрезвил многих. И наличие большого количества вакцинированных и ревакцинированных – живых, подвижных, активных, здоровых обладателей кьюар-кодов – так же заставляет умолкнуть хор антиваксеров.

Но резко возросло количество людей, которые хотели бы привиться «Файзером», «Модерной» или любой китайской вакциной, которые есть, например, в Грузии или в Украине.

Что касается лично меня, то я решила проверить наличие антител после прививки «Спутником V». Трижды сдавала кровь на этот анализ в разные лаборатории – антител нет. Совсем. Зато теперь у меня есть вопросы: надо ли ревакцинироваться раньше предполагаемого срока и стоит ли менять вакцину?

Участковый врач отказался отвечать. Сказал: «Вы меня об этом даже не спрашивайте».

Андрей Кос, Тель-Авив, Израиль:

– В Израиле ситуация с коронавирусом напоминает качели. То рост заболеваемости, то спад, то снова рост…

В целом здесь продолжают делать упор на всеобщую вакцинацию и одновременное сокращение ограничений для граждан. Но количество заболевших постоянно вносит свои коррективы. Сейчас наблюдается очередной рост заболеваемости, и заговорили о вероятности новой волны эпидемии. Причины называют разные. Это и полеты граждан в Европу, где сейчас снова отмечается вспышка эпидемии. Это и начало холодов, способствующее заболеваемости. Это и безалаберность граждан на фоне послаблений ограничений.

Также, несмотря на то, что большинство населения уже привито полгода назад и успело недавно получить третью дозу вакцины, – около миллиона израильтян все еще не получили бустер. Врачи говорят, что 76% новых случаев – среди полностью невакцинированных, плюс еще 12% – это люди, которые были вакцинированы давным-давно и не получали ревакцинацию. Итого, почти 90% – это люди, которых Израиль не считает вакцинированными.

Сейчас в Израиле вакцинируют детей от 12 лет и на днях готовятся начать вакцинацию детей возрастом от 5 лет. Правительство обещает не устанавливать особых ограничений для не привитых детей и вообще не собирается давить на родителей самых младших. Премьер-министр пообещал, что привьет своего младшего сына сразу, как только начнется вакцинация. В правительстве считают, что вакцинация этой возрастной группы также поможет притормозить начавшийся рост эпидемических показателей.

Надежда Бъчварова, Варна, Болгария:

– Ситуация с коронавирусом в стране практически не улучшается. Очень много заболевших – настолько много, что иногда в переполненную больницу можно попасть только в тяжелейшем состоянии и, как у нас раньше говорили, по блату. Люди, побывавшие там, рассказывают, что больные часто лежат, а то и сидят в коридорах. Кислородного оборудования не хватает. В общем, спасение заболевших – дело рук самих заболевших. Я тоже переболела, но, слава Богу, дома. 10 дней не было никаких сил, даже движение глазами вызывало страшную головную боль. О кашле я вообще молчу, до сих пор не вылечила. За все дни болезни смогла впихнуть в себя только 4 яйца всмятку – не было ни сил, ни желания ни на что, даже кофе сварить…

Отдельно хочу сказать о вакцинации. Такой массовой агитации я не видела даже во время выборов. Интернет забит сообщениями против вакцин, в почтовые ящики пачками кладут всякие агитки, в которых такой бред пишут, что даже неграмотный засомневается. И народ на это ведётся. И я тоже сначала не хотела прививаться, потому что выхожу только в магазин и аптеку, которые расположены на первом этаже моего дома. Потом решилась, но не успела – заболела. Хуже всего то, что среди антиваксов есть даже врачи. Хорошо, что у невестки хороший адекватный доктор, который назначил мне лечение. Кстати, у нас, как и у вас, тоже лечение теперь в основном по телефону.

Что касается карантинных ограничений – ничего практически не соблюдается. Большинство людей без масок, продавцы без масок, о социальной дистанции речь вообще не идёт, все открыто – гуляй не хочу. Очевидно, все ждут, что ситуация сама «рассосётся»…

Римма Давыдовская, Франкфурт-на-Майне, Германия:

– Ситуация с коронавирусом в Германии сложная. Количество заболеваний и госпитализаций растёт. Бундестаг принял новые правила борьбы с коронавирусом. Действуют так называемые правила 3G (по-русски 3П): привит, переболел или протестирован. Только такие люди допускаются к работе, им разрешён проезд в общественном транспорте. Работодатели обязаны обеспечить своим сотрудникам работу в Homeoffice, если, конечно, это возможно. Работодатель должен предоставить минимум два теста в неделю. Все граждане имеют право бесплатно протестироваться в специальных центрах один раз в неделю. Сотрудники больниц и домов престарелых должны быть либо привиты, либо протестированы каждый день, посетители должны иметь с собой негативный тест. Землям предоставляется право вводить дополнительные мероприятия по борьбе с коронавирусом, такие, как обязанность носить маску (например, и на открытом воздухе), запрет на проведение общественных, спортивных и культурных мероприятий, закрытие школ, введение комендантского часа и так далее. Землям также представляется право или, скорее, обязанность вводить так называемое правило 2G, если число госпитализаций будет превышать 3 на 100000 жителей за 7 дней. В этом случае в рестораны, отели, музеи, на выставки, концерты, а также в заведения, предоставляющие персональные услуги (парикмахерские, салоны красоты и т. д.), будут допущены только привитые или переболевшие. Это правило сейчас вступило в силу. Сотрудники домов престарелых обязаны будут сделать прививки.

Правительство продлило срок предоставления финансовой помощи предпринимателям до конца марта 2022 года. Правительство и руководство земель поддержат также всех предпринимателей, которые пострадают из-за введенных ограничений на рождественских базарах. В некоторых местах их вообще отменили.

В Германии полностью привито 67,9 процента населения. В закрытых помещениях действует масочный режим. В кино билеты продаются через ряд и через сиденья: если мы идём в кино втроём , то слева и справа от нас сиденья будут пустые. При входе у нас спросили документ о вакцинации и очень тщательно сверили его с удостоверением личности. Все наши знакомые привились, даже те, кто не хотел, потому что иначе очень сложно: даже в кафе в помещении нельзя выпить кофе без предоставления документа о вакцинации, я не говорю уже о путешествиях – в аэропортах документ о вакцинации проверяют очень внимательно. Не представляю, как будут контролировать наличие документа о вакцинации в общественном транспорте. Посмотрим.

Мы не ропщем, прилежно исполняем все требования. У нас к правительству в этом смысле претензий нет. Я по-человечески им даже сочувствую: им приходится принимать сложные решения, о последствиях которых они не могут знать.

На фирме, где я работаю, традиционного рождественского празднования не будет, как и в прошлом году. Некоторые фирмы будут проводить рождественские празднования, но с ограничениями: например, только руководящий состав…

Анна Смирнова, Фримонт, США:

– В нашем Фримонте живут законопослушные индусы и китайцы, процентов 90. Все здесь ходят на улице в масках. Многие люди даже в машинах ездят в маске. Хотя законом предусмотрено, что нужно в масках быть только в ресторанах (когда они открыты). Дети ходят в школу тоже все время в масках. В принципе все восстановилось – кинотеатры, театры, филармония в Сан-Франциско, все это восстановилось. Но нужно иметь сертификат о прививке и все время все равно ходить в масках.

Тестирование на ковид делается на территории школ раз в неделю, например, для детей. Все это достаточно быстро и для тех, у кого страховка, взрослых, бесплатно. Эти вагончики по тестированию везде стоят по городу, и там же можно сделать прививку. Всех очень активно призывают делать прививки. Прививочные центры расположены в крупных торговых центрах, магазинах или в аптеках крупных, и ты можешь записаться на определенное время, прийти и все это сделать. Я уже сделала. То есть люди вакцинируются, в моих кругах – все, кого я знаю.

Люди в принципе настроены спокойно. Была паника, у меня тоже была, я помню, боялись всего. А сейчас из-за того, что у меня есть вакцина и уже знаю, что делать, я бы сказала, что жизнь стала похожа на норму сейчас, как было еще до ковида. Ну кроме того, что все ходят в масках.

Александр Крыс, Токио, Япония:

– Что сказать – в Токио уже больше месяца ежедневно заразившихся меньше 50 человек, на всю страну – меньше 200 при населении около 125 миллионов. Карантин внутри страны снят с начала октября, но по-прежнему действует для приезжих, туристы давно отсутствуют как класс. Экономика зализывает раны и поднимается навстречу новому рассвету, надо полагать. Очевидно, что сработала вакцинация населения и дисциплинированное ношение масок, мытьё рук и другие гигиенические меры. Кстати, люди продолжают носить маски в общественных местах, а большинство и на улице. Надеюсь, хотя бы в Японии с эпидемией покончено. Ждём остальной мир.

Юдит Берлин, Иерусалим, Израиль:

– Непривитые постепенно подтверждают теорию Дарвина про естественный отбор. Израиль победил четвертую волну инфекции трижды привитым большинством. Власти поощряют «гринпасечников» свободным входом везде и всюду и неприкосновенностью. Все новопреставившиеся – непривитые. Массовые проверки детей и преследование нарушителей тоже возымело действие.

В стране начинается массовое исследование новой таблетки «Файзера». Добровольно. Маски в помещениях пока носим, но привитые все чаще гордо их приспускают.

Также исследования показали, что массовые прививки пошли на пользу беременным. Больше никаких смертей в утробе и задыхающихся при этом матерей на ИВЛ. А у новорожденных уже образуются антитела концентрацией в два раза больше, чем у родительниц. И все здоровы, тьфу-тьфу.

Наталия Демьянова, Казань, РФ:

– Вот уже практически два года Татарстан, как и весь мир, живет в состоянии пандемии по ковиду. Наработан большой опыт в его лечении, и, тем не менее, COVID-19 таит в себе много неизвестного. Сравнивая ситуации в 2020 и 2021 году, мои коллеги-медики отмечают более тяжелое течение болезни. Почти вдвое выросла заболеваемость среди беременных. Это очень серьезно в плане осложнений и смертности. Стали чаще болеть молодые в тяжелой форме. Заболевание Дельта-штаммом протекает агрессивно. Порой лечение имеет низкую эффективность. Очень тревожит, что стали болеть дети.

Ситуация чрезвычайно тревожная в нашей республике, впрочем, как и во всей РФ. Главным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Прививка значительно снижает риск тяжелого течения и самого заражения. Вакцины доступны, разнообразны, пункты вакцинации в более чем достаточном количестве, некоторые работают круглосуточно. Но… как и везде, у нас много антипрививочников. Я считаю, что только жесткие меры смогут хоть как-то усмирить антиваксеров, в том числе и в среде медиков.

С 22 ноября в Татарстане (в первом регионе РФ) вводятся крайне жесткие меры. Проезд пассажиров старше 18 лет на всех видах транспорта (кроме такси) только по QR-кодам о вакцинации (действует 1 год), о перенесённом заболевании (действует 6 мес.) или о противопоказании от вакцинации. Противопоказания крайне ограничены.

Приостановлено действие транспортных карт для лиц старше 60 лет без QR-кодов. Запрещена продажа билетов на автовокзалах, железной дороге (решается вопрос с авиатранспортом) без QR-кода. Запрет на вход в театры, кинотеатры, цирк, концертные залы, кафе и рестораны, спортивные мероприятия без соответствующих документов. Штрафы до 50 тысяч для физлиц. В общем, теперь без QR-кода можно попасть в аптеку, маленький продуктовый магазин и… к себе домой.

На 19.11.21 в Татарстане вакцинировано 62,2% взрослого населения. Вот так обстоят дела у нас в республике. А в общем, живем, дети учатся, предприятия работают, выпал снег…

Дорогие мои земляки, огромная просьба к вам – думайте не только о себе и своих близких, думайте об окружающих вас людях и, конечно, о медиках. Эти люди спасают вас и нас, но они просто хотят жить нормальной жизнью, растить детей. Давайте все вместе помогать им бороться с коронавирусом! Прививайтесь! Будьте живы и здоровы, кировоградцы!

Юлия Гур, Вена, Австрия:

– Уже несколько недель эпидемиологическая ситуация в Австрии остается неблагоприятной, некоторые страны уже внесли Австрию в список «красных» зон.

В связи с ростом количества зараженных, с 15-го ноября был уже введен на территории Австрии жесткий локдаун для тех, кто не привился от коронавирусной инфекции COVID-19. Это значит, что люди, которые не были привиты ни одним компонентом вакцины или не переболели не ранее полугода назад, смогут выходить из своего дома только за покупками в магазины, аптеку, на помощь тем, кто в этом нуждается, на работу и прогулку. В остальных случаях покидать дом нельзя, не помогут даже маска и правило социального дистанцирования.

С понедельника 22 ноября введён полный локдаун на территории всей страны. Канцлер Австрии Александр Шалленберг сказал, что локдаун пока введен на 20 дней, а с 1 февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной (она недавно стала обязательной для всех мед­работников). Канцлер подчеркнул, что правительство долгое время считало, что людей можно убедить сделать прививку, но такой подход оказался безуспешным.

Это четвертая страна в мире, которая вводит обязательную вакцинацию для своих граждан, и первая страна в Европе, которая снова вводит полный локдаун.

Австрийцы опять должны будут работать из дома, все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты, а школы смогут посещать только те дети, которые по разным причинам не могут учиться дистанционно и нуждаются в очных уроках, введен строгий масочный режим с масками класса FFP2 во всех закрытых помещениях. Такие правила будут действовать до 12 декабря, но их пересмотрят через 10 дней. На время локдауна предпринимателям и работникам обещано оказать финансовую помощь. Как объясняют власти, жесткие ограничения вводятся сейчас, чтобы гарантировать для привитых и переболевших возможность свободно встретить рождественские праздники в декабре в случае сокращения заболеваемости.

В последние дни на территории Австрии прошли массовые забастовки против новых антиковидных мер, локдауна и обязательной вакцинации.

На данный момент количество полностью вакцинированных в Австрии составляет примерно 64%, с понедельника 15 ноября началась программа по вакцинации детей от 5 до 12 лет (до этого вакцинировали детей от 12 лет), есть возможность сделать третью вакцину «бустер» уже спустя 4 месяца после второй дозы. Вакцины доступны все (разрешенные ЕС), открыты пункты вакцинации в церквях, супермаркетах, боксы вакцинации во всех районах Вены, а также автобусы, где можно вакцинироваться.

Наталия Швец, Кливленд, США:

– В США сейчас в среднем регистрируется 87000 новых случаев в день (по сравнению с 72000 2 недели назад). Уровень госпитализаций также пополз вверх после пика, связанного с появлением Дельта-штамма вируса в июне этого года. По-прежнему в среднем 1100 смертей от ковида в день по стране.

Вакцинация, доступность тестирования и усовершенствование тестов, появление противовирусных терапевтических «коктейлей» из антител и их доступность в любом госпитале, разработка новых препаратов и «перепрофилирование» старых, известных для борьбы с самим вирусом либо с опасными последствиями ковида, – далеко не полный список средств в борьбе с этой болезнью.

У меня своё мнение насчёт пользы именно массовой вакцинации. Благодаря росту прослойки вакцинированных (а вакцина не гарантирует 100% защиту от заражения) увеличилось число лёгких, стёртых и бессимптомных случаев. Казалось бы, одни плюсы – уменьшилась необходимость в госпитализации и смертность. Но кто упрекнёт человека, которого беспокоит лёгкое недомогание или насморк, если он не побежит тестироваться, а пойдёт на работу, проведать семью, на концерт? А ведь он принесёт с собой вирус и раздаст его ослабленным и незащищённым. Раздаст его также нескольким привитым, кто не заболеет или заболеет легко, и они передадут его дальше… Так эпидемия не остановится еще долго, попутно выкашивая наиболее податливых, со слабым иммунитетом и фоновыми заболеваниями, стариков. Вот эту группу и надо прививать, быстро и максимально полно. В идеале – привить бы ВСЕХ вообще в течение очень короткого периода времени (сравнимого с инкубационным периодом вируса), но это невозможно, даже в Штатах с их огромными ресурсами.

Американцы, устав от предосторожностей и ограничений свободы за 2 года, стали массово их игнорировать. Многие штаты ужесточают меры предосторожности. Однако во Флориде, несмотря на отсутствие карантина даже на пике эпидемии, смертность и госпитализация самые низкие по стране, что является доказательством сомнительной эффективности жёстких мер. Ковид-инфекция новая и всё еще мало изученная, несмотря на усилия учёных и значительную статистику.

В Штатах последних двух лет, вследствие острых политических разногласий между демократами и республиканцами, есть причины сомневаться в объективности научных результатов и рациональности многих запретов. С 5 декабря прививка становится обязательной для всех, прописаны штрафные санкции за отказ без медицинских противопоказаний, приём непривитых на работу, неувольнение отказников. Результат – люди массово увольняются, экономика всё еще держится только на инерции (но вряд ли продержится долго). Уже закрываются больницы без медработников и пожарные станции без пожарных.

Скажу напоследок, что я привита и получила бустер (3-ю), «Файзер». Это мой выбор, потому что у меня есть член семьи с дыхательными проблемами. Вакцины «сырые», протокол их испытаний смят (я работала в клинических испытаниях лекарств и знаю, о чём говорю). Треть медработников в стране еще не привиты – и я верю, что они знают, что делают. Вакцинация детей бессмысленна и даёт тяжёлые побочные эффекты. Старики и ослабленные привиты (до 75% по стране), и это таки спасло немало жизней. Маски бессмысленны, если это не KN95 (задерживающие вирус, их-то и надо носить). Американцы совсем не против вакцин и защитных средств, они против лишения их свободы выбора. Нужна максимально полная и свободная от политических перекосов информация, чтобы каждый мог принять решение, –тогда и драконовские меры на федеральном уровне не понадобятся.

Анна Кузнецова, Стокгольм, Швеция:

– Сейчас в Швеции все спокойно. Первая и вторая волна вакцинации, добровольной, бесплатной, прошла летом. Вакцинировали по году рождения – приходила информация, какой год «открыт» и где можно принять свои дозы. К началу осени процентов 70-75 населения были провакцинированы «Файзером» и «Модерной». Теперь начали в школах вакцинировать детей – от 12 лет и старше. Люди преклонного возраста получают приглашения на третью прививку. Никакой медиакампании ни в пользу вакцинации, ни против нее нет. Подавляющее большинство моих знакомых однозначно за прививки.

В сентябре сняли все ограничения. Последние пострадавшие – кафе и рестораны – вернулись к обычному режиму работы.

Въезд в страну открыт. Выезд – тоже. Но вот для поездок во многие страны требуется, к сожалению, PCR-тест, сделанный в специальной лаборатории. Эту безумно болезненную процедуру мне придётся скоро пройти ещё раз, потому что Рождество мы планируем встретить на Ямайке, а там европейские вакцин-паспорта нелегитимны.

Всем здоровья и спокойной зимы!

Дмитрий Кононченко, Мейшань, КНР:

– Привет из Китая! Ситуация с ковидом здесь, по большому счету, стабильная вот уже на протяжении почти полутора лет. И этому есть ряд причин. Китай, наверное, на данный момент является одной из наиболее закрытых для въезда стран мира. Туристические визы не выдаются, и въехать можно только по семейным или рабочим, но и в этом случае наличие даже действительной визы – далеко не гарантия того, что вы все-таки окажетесь в Поднебесной.

Ограничений очень много. Даже если вы и пройдете все проверки и регистрации на границе, то дальше вас ожидает карантин. На данный момент – это 14 дней в госпитале по прилету плюс потом ещё 14 в месте вашего проживания. И, конечно же, вы должны быть привиты и сдать тест за 48 часов до въезда.

Эти ограничения, наверное, и есть главная причина низкой заболеваемости внутри страны. Конечно, локальные случаи есть, но они носят незначительный характер. К примеру, сейчас в Ченду, самом крупном городе провинции Сычуань, подтвердили 60 случаев заболевания, и это уже рассматривается как крупная вспышка. Для борьбы с ней блокируются целые районы и массово тестируют почти всех жителей города. А это 14 млн человек…

В остальном средства борьбы и профилактики не меняются уже полтора года – это и маски в общественных местах, и QR-коды, которые нужно сканировать почти везде, и тесты, и вакцинация. Перед началом этого учебного года здесь провакцинировали учащихся школ. Люди послушно выполняют все предписания правительства и очень гордятся тем, что считают себя самой безопасной по уровню заболеваемости ковидом страной в мире. Изменения коснулись всех сфер жизни, и страна очень сильно поменялась с начала всей этой «дивной, новой истории»…

Олег Сусленский, Бремен, Германия:

– Четвертая волна коронавируса довольно сильно ударила по Германии, несмотря на то, что две трети ее жителей уже полностью вакцинированы. Почему так?

Эффект невакцинированных. На данный момент полностью вакцинировано 67% населения ФРГ, что однозначно мало и с недостатком ограничений позволяет вирусу распространяться почти исключительно среди невакцинированных. По данным института Роберта Коха, случаев госпитализации с COVID-19 невакцинированных пациентов от 18 до 59 лет сейчас в 4,5 раза больше, чем вакцинированных. Для возрастной группы 60+ их больше, чем в шесть раз.

Ослабление иммунитета. Известно, что после вакцины можно заболеть. И через 6-8 месяцев ее защита от симптомного ковида снижается до 60%, т.е. 4 из 10 вакцинированных – это потенциальный резервуар для циркуляции вируса.

Если 30 млн вакцинировано 6 месяцев назад, то 12 млн – это очень приличный ареал для Дельты, где он может циркулировать. Тут есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – вакцинированные в основном болеют бессимптомно или в легкой степени. Плохая – в первые дни даже они раздают очень высокую вирусную нагрузку, которая потом падает, но за это время они с большой вероятностью находят невакцинированного.

Дельта-вариант более заразен. Важно помнить, что трансмиссивность у Дельты – как у ветрянки, к тому же она любит холод. Т.е. если не применять никаких действий, то один инфицированный Дельтой будет заражать 6 новых (R=6). Введение масочного режима снижает этот показатель на 50%, а социальное дистанцирование – ещё на 25%, но и этого мало! Чтобы эпидемия пошла на спад, R должен быть меньше единицы. А значит, нужны дополнительные противоэпидемические мероприятия, контактные ограничения или – самое плохое – локдаун.

Что делать и кто виноват? Тут мы подходим к самому важному аспекту нынешней ситуации. С появлением мощнейшего оружия против ковида – вакцин – эстафета ответственности перешла от науки к политикам. Они должны решать, что с этим делать. Увы, многие люди не понимают цели и задачи медицины как науки.

Медицина – это не борьба добра и зла, не черное и белое и не раздача гарантий и индульгенций. Медицина – это сопоставление рисков и вероятностей, математический выбор наименьшего из зол. Поэтому медик не может что-то требовать, он может лишь разъяснять и рекомендовать – выбор всегда за пациентом!

Применительно к ковиду я могу лишь советовать всем вакцинироваться и делать бустерную прививку. Если мы срочно не увеличим процент вакцинированных, то потом будет крайне сложно держать ситуацию под контролем. Вакцины очень эффективны с разных аспектов. Они не дают разрушаться экономике из-за бесконечных локдаунов, они не позволяют заполняться всем больницам только ковидными пациентами, чтобы нековидные также могли получать помощь. В конце концов, они в сотни раз увеличивают ваши шансы сохранить жизнь и не страдать от лонг-ковид. И выбор не делать прививку – это не выбор не рисковать; это выбор пойти на другой, куда более серьезный риск.

Оксана Мирошник, Ньон – Кропивницкий, Швейцария – Украина:

– Все лето и начало осени в Швейцарии было относительно спокойно. Люди занимались обычной жизнью, четко соблюдая масочный режим, дистанцию между людьми и частую дезинфекцию рук.

На сегодня началась 5-я волна эпидемии в стране. Но, несмотря на рост числа инфекций, Федеральное правительство Швейцарии хочет избежать возврата к локдауну и более жестким мерам, чем нынешние. Отдельные кантоны сами будут регулировать уровень защиты в зависимости от развития ситуации.

В настоящее время в Швейцарии полностью вакцинировано 65% населения (или 74% населения страны старше 12 лет). Люди продолжают жить более-менее спокойно, не боясь оказаться на грани смерти, т.к. вакцинация защищает 90% людей от тяжелых форм протекания болезни.

На сегодня большинство швейцарских политиков требуют также быстродоступности для всех желающих третьей, бустерной дозы вакцины, разработанной компанией Johnson&Johnson и предназначенной специально для аллергиков.

Ещё одним методом улучшения эпидемиологической ситуации в стране является возможность с 16-го ноября сдать серологический тест, подтверждающий необходимый уровень антител в крови. Это даёт право на получение Covid-сертификата сроком на 90 дней. И это очень хорошо для переболевших, но не вакцинированных людей, давая им возможность вернуться к нормальной жизни без жестких ограничений.

И ещё одной важной мерой, предупреждающей распространение инфекции в стране, является контроль за состоянием приезжающих в Швейцарию невакцинированных и не переболевших людей. Все въезжающие в страну должны заполнить специальную онлайн-форму, что позволяет вести контроль за прохождением второго ковид-теста невакцинированными и не переболевшими людьми.

И в Швейцарии есть люди, с недоверием относящиеся к вакцинации и антиковидным мерам правительства. Из последнего – 20 ноября были митинги в Цюрихе и Лозанне против правительственных мер по сдерживанию пандемии. Но в целом, согласно последнему опросу общественного мнения, народ поддерживает меры безопасности, введённые правительством.

Все члены моей семьи вакцинированы. Мы считаем, что в данный момент у человечества нет другой возможности побороть эту инфекцию.

В ноябре моя мама, проживающая в Кропивницком, заболела ковидом. Ей 82 года, и у неё список всех хронических заболеваний, которые ее ставят в группу огромных рисков . К счастью, она уже выздоровела. И доктор сказал, что это было возможно только благодаря двум прививкам, которые она сделала летом.

Я сейчас в Украине и могу сказать, что испытала шок от того, как безграмотно организованы здесь противоковидные меры. Просто ничего не сделано со стороны властей против распространения инфекции и быстрого выявления инфицированных больных.

Но не меньше меня удивило и отношение к проблеме самих жителей, их нежелание вакцинироваться и соблюдать противоковидные меры. Я понимаю, что недоверие к власти привело к недоверию к вакцинации, которую эта власть предлагает бесплатно. Но на сегодня нет другого способа, чтобы сохранить свои жизни и жизни родных и близких, особенно учитывая состояние медицинской системы в Украине. Украинцам предлагают те же вакцины, что и в европейских странах. Воспользуйтесь этой возможностью, будьте благоразумны!

Меня поразил факт огромного числа купленных сертификатов о вакцинации. Кого вы обманываете? Это же просто позор! В Швейцарии туристам с поддельными сертификатами грозит уголовная ответственность. Нескольким швейцарским врачам, выдавшим поддельные сертификаты о вакцинации, грозит лишение свободы на 7 лет.

Берегите себя и своих близких!

Подготовили Ольга Березина, Ефим Мармер, «УЦ».