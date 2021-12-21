Летом прошлого года в соцсетях, а затем в СМИ, были обнародованы детали конфликта между экс-министром здравоохранения Ульяной Супрун и генеральным директором Кировоградского онкоцентра Константином Ярыничем. Отношения выяснялись в судах…

Супрун на своей страничке в Фейсбуке тогда написала, что Ярынича, который являлся кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья, «недавно поймали на вымогательстве взятки у онкопациентов» Кировоградского областного клинического онкологического центра, где он работает главным врачом…

«Она (Супрун. – Авт.), наверное, просто не понимает: за все в этой жизни придется отвечать перед людьми и судом. Я не позволю Супрун оскорблять врачей, не имея даже малейшего представления об этой тяжелой и благородной профессии. По объективным причинам, частично изложенным в документе, я подал заявление в суд. За лживую клевету и безосновательные обвинения нужно платить. Время все расставит по своим местам», – заявил в августе 20-го Константин Владимирович и подал иск в суд.

Согласно исковому заявлению, Ярынич требовал признать обнародованную информацию недостоверной, наносящей вред его чести и достоинству и порочащей его деловую репутацию. Он потребовал возмещения морального вреда в размере 1 гривни.

В сентябре уже этого года стало известно о решении, вынесенном Печерским районным судом Киева: «Иск Ярынича Константина против Супрун Ульяны о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении материального ущерба оставить без удовлетворения». Константин Владимирович подал апелляционную жалобу.

«Нет больше у Супрун одной гривни!», – написал гендиректор онкоцентра в соцсетях на прошлой неделе. Как оказалось, 14 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил его иск. «Я не играю в игры, я врач и всю свою жизнь посвятил этой профессии. Кто-то решил, что может безнаказанно распространять свою несуразную ложь. Мне не нужны ее деньги, не это было целью иска. Я получил то, к чему стремился, – правду», – заявил Константин Ярынич.

В комментарии «УЦ» Константин Владимирович сказал, что гривню еще не получил: «Ожидаю. Еще есть время на то, что пани Супрун обжалует в кассационном порядке в Верховном Суде постановление суда. Думаю, что этого не будет, хотя от нее всего можно ждать. Ведь вначале ее адвокаты пытались доказать, что в Фейсбуке клевету писала не она, а бот. Все сообщения были удалены. Но мои адвокаты, в свою очередь, много и скрупулезно поработали и доказали, что писала она. Решение другим быть не могло.

С нетерпением жду гривню. Повешу ее в своем кабинете в рамочку под стекло. Это будет эксклюзив. Хотя, с другой стороны, я благодарен пани Супрун за то, что она таким своеобразным способом сорвала мой заход в Национальную службу здоровья Украины на должность руководителя. Я вижу, что нормальному человеку с нормальными принципами, который отстаивает позиции медицины, быть в НСЗУ достаточно сложно, если не сказать невозможно. Ограничение финансирования заставляет тех, кто сидит в этом кресле, быть нечестными по отношению к медикам и пациентам. Поэтому спасибо огромное за то, что таким пусть извращенным способом, но я сохранил свое реноме, свое лицо и свое достоинство».

Сказано и написано по этому поводу много. Но самыми важными являются слова Константина Ярынича: «Будьте все здоровы!»