Sport Bet24 – реальные отзывы о прогнозах Ивана Парамонова

Особенности проекта Sport Bet24, виды прогнозов от Ивана парамонова и стоимость, реальные отзывы пользователей о проекте.

Беттинг может стать источником стабильного пассивного дохода. Причем игрокам даже необязательно разбираться в терминологии ставок или спорте. Нужно найти хорошего прогнозиста. Реальные отзывы о Sports Bet24 подтверждают надежность каппера.

Особенности проекта

Иван Парамонов предлагает клиентам прогнозы на разные дисциплины. В итоговый список попали:

хоккей;

футбол;

большой теннис.

Прогнозист работает через собственный сайт и социальную сеть ВКонтакте. Комментарии в группе открытые. Любой пользователь площадки может оставить собственное мнение о качестве работы каппера.

Функциональность сайта стандартная. На портале посетители могут ознакомиться с анонсом ближайших событий, статистикой прогнозов и комментариями других клиентов. Сложностей с использованием сервиса не возникнет, навигация интуитивно понятная.

Прогнозы от Ивана Парамонова

Аналитик предоставляет прогнозы для рынков 1х2, тоталов и фор. Чаще попадаются материалы по голам. Однако иногда каппер включает в обзор и статистику. На сайте можно найти прогнозы по тоталам угловых, ударов в створ, штрафных. Игра на смолмаркетах позволяет повысить шансы на обход букмекера, так как аналитики компаний рассматривают эти рынки хуже.

Цены

Расценки доступные. Стоимость услуги зависит от продолжительности подписки. В сутки эксперт старается давать не менее 2 аналитических материалов. Цены такие:

подписка на 1 день обойдется в 600 рублей;

подписка на 7 дней стоит 2500 рублей;

за подписку на месяц придется заплатить 6000 рублей.

Плюсом проекта можно назвать работу с разными видами ставок. Каппер предлагает ординары и экспрессы. В первом случае котировки расположены в диапазоне от 1.6 до 2.5. «Паровозы» доходнее. При победе беттер может увеличить ставку в 2.5-4.5 раза.

Проходимость достигла 65 %. Информация подтверждена сторонними сайтами. При такой точности захода событий заработать с этим порталом труда не составит.

Мнения пользователей

Реальные отзывы о Sport Bet24 положительные. Пользователям ресурса нравится скорость обратной связи с разработчиком. Иван Парамонов на сообщения клиентов отвечает быстро. Общение дружелюбное.

В личном кабинете клиенты могут ознакомиться с авторской программой распределения банка. Такие советы помогут минимизировать возможные потери.

Плюсом каппера подписчики называют отсутствие завышенных обещаний. Эксперт не сулит нереальные цифры проходимости. Работа честная и открытая.