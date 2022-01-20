Александра, Виктория, Эмилия, добро пожаловать в этот мир!

Семья Константина и Надежды Гельфандбейн из Долинской стала трижды счастливой: благополучно появились в нашем мире три девочки. Девочкам надо набрать достаточный вес, после чего их выпишут из перинатального центра и отправят домой. Домой – это в однокомнатную квартиру, в которой живут Надя и Костя. Вернее, жили вдвоем, теперь будут впятером…

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