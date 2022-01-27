№4 (1467)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 27 січня 2022 року

То що – без паніки?

Скандал у радикальній родині

Велике харчування

Райкович: «Такого ще не робили в Кропивницькому»

Краса по-олександрійськи

Перевірка з підтекстом

Земля – народу! Чи ще комусь?

Дай боже не скористатися укриттями…

Розподіл газу: все, про що запитували

Не минуло й п’яти років…

Не задекларував «Оку»

Потрійне щастя

З почесним званням!

Залиште хвору дитину вдома

Неможливого немає, або Шлях до Британії

Бідненко й два Поліщуки

Виноградов та Купчевський: майже святі

Наш Висоцький

Колонізація, якої не було

 

Номер еженедельника «УЦ» от 27 января 2022 года

Ну что – без паники?

Скандал в радикальной семье

Большое питание

Райкович: «Такого еще не делали в Кропивницком»

Красота по-александрийски

Проверка с подтекстом

Земля – народу! Или еще кому-нибудь?

Дай боже не воспользоваться укрытиями…

Распределение газа: все, о чем спрашивали

Не прошло и пяти лет…

Не задекларировал «Оку»

Тройное счастье

С почетным званием!

Невозможного нет, или Путь в Британию

Бидненко и два Полищука

Виноградов и Купчевский: почти святые

Наш Высоцкий

Колонизация, которой не было

Александр Шулешко: «Фотография рождается в голове»

С припиской: написанному – не верить

 