Номер тижневика «УЦ» від 27 січня 2022 року
Райкович: «Такого ще не робили в Кропивницькому»
Дай боже не скористатися укриттями…
Розподіл газу: все, про що запитували
Неможливого немає, або Шлях до Британії
Виноградов та Купчевський: майже святі
Номер еженедельника «УЦ» от 27 января 2022 года
Райкович: «Такого еще не делали в Кропивницком»
Земля – народу! Или еще кому-нибудь?
Дай боже не воспользоваться укрытиями…
Распределение газа: все, о чем спрашивали
Невозможного нет, или Путь в Британию
Виноградов и Купчевский: почти святые
Александр Шулешко: «Фотография рождается в голове»
С припиской: написанному – не верить
З припискою: написаному – не вірити