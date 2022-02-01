На шляху до Пекіну

Чергові зимові Олімпійські ігри, які пройдуть в Пекіні з 4 по 20 лютого, мають стати третіми змаганнями найвищого рівня, на яких мені пощастить працювати. Мабуть, це був найважчий у моїй журналістській кар’єрі етап підготовки до Олімпіади. Але про це поговоримо в наступних матеріалах, коли пощастить дістатися Пекіну. Сьогодні ж у своєрідному олімпійському прев’ю – про те, як столиця Піднебесної зустрічає другі в своїй історії Олімпійські ігри.

Чому саме Пекін?

Міжнародний олімпійський комітет постійно намагається розширювати географію проведення Олімпіад. І недарма в останній час саме азіатські країни з потужною економікою все більше отримують право презентувати себе на найвищому спортивному рівні. Після того, як літню Олімпіаду в 1988-му році прийняв Сеул, пройшов певний проміжок часу, поки головні спортивні змагання сучасності знову завітали до Азії. Зимову Олімпіаду 1998-го року ми побачили в японському Нагано. Потім в 2008-му дійшла черга до Пекіну, який на чудовому рівні провів літні Олімпійські ігри. А за вісім років зимові Ігри завітали до южнокорейського Пхенчхану. І повірте очевидцю – це було дійсно класно організоване спортивне свято. Ну а читачі «УЦ» мали можливість слідкувати за найцікавішими подіями очима свого власного кореспондента на Олімпіаді. Тоді ніхто й представити собі не міг, що то була остання відкрита, без обмежень допандемійна Олімпіада. Адже далі знову в Азії – в Токіо, через рік після запланованого терміну, таки відбулися літні Олімпійські ігри. Але то вже були нові складні та проблемні олімпійські реалії.

А тоді, в 2018-му, на церемонії закриття Олімпійських ігор в Пхенчхані, колеги, які в 2008-му працювали в Пекіні, говорили, що наступні зимові Ігри мають бути ще крутішими. Ми вже знали, що саме Пекін став першим містом в історії, яке прийматиме літні та зимові Олімпійські ігри.

У 2015-му році серед двох міст-претендентів 44 делегати сесії МОК зробили свій вибір на користь стабільності та визначеності, проголосувавши за Пекін. Інший претендент – Алмати – отримав 40 голосів. А уявляєте, якби тоді Олімпіаду віддали Казахстану, який саме в 2022-му сколихнула хвиля протестів? Так що в цьому плані члени МОК виявилися далекоглядними.

Що, де, коли?

Бюджет Олімпійських ігор 2022 року склав 3,9 млрд доларів США. Організатори мали можливості зекономити кошти, адже передбачається використати наявні об’єкти, які були збудовані до Олімпіади 2008-го року, а також безліч сучасних готелів та великий медіацентр. На стадіоні «Пташине гніздо» відбудуться церемонії відкриття та закриття. Плавальний комплекс «Водяний куб» переобладнали під керлінг. У столичному Палаці спорту відбудуться змагання з фігурного катання та шорт-треку. Хокеїсти гратимуть в Державному Палаці спорту та на арені «Укесон». Ще однією родзинкою пекінського кластера стане трамплін «Біг-ейр Шоген», який прийме змагання з фрістайлу та сноуборду. Його особливість у тому, що він збудований на даху сталеливарного заводу Shougang Group, який був закритий перед літньою Олімпіадою 2008 року через побоювання з приводу забруднення повітря.

На новому Національному стадіоні розіграють нагороди у ковзанярському спорті.

Змагання з гірських лиж, бобслею, скелетону та санного спорту пройдуть у Яньціні (75 км від Пекіна), у гірськолижному центрі Сяохайто. Цікаво, що тут розташована найпривабливіша для туристів ділянка Великої китайської стіни.

Олімпійське селище Яньцин було побудовано за проєктом, який відповідає культурним характеристикам гірських сіл на півночі Китаю.

Очікується, що під час зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в селищі перебуватимуть 1430 спортсменів та тренерів, які братимуть участь у змаганнях з гірських лиж, бобслею, скелетону та санного спорту. У самому селищі окрім всього необхідного – місця для проживання, харчування, фітнес-центру, – також є банк, кав’ярня, поліклініка та ліцензований магазин «Пекін-2022».

Кластер Чжанцзякоу знаходиться на відстані 180 км від Пекіна й на висоті більше ніж 1600 метрів над рівнем моря. Та швидкісним поїздом дістатися сюди можна за 45 хвилин. Тут доволі морозно та вітряно. А ще своєрідна структура снігу. Отже всім спортсменам, які не випробували траси, потрібно адаптуватися до незвичних умов. Тут розіграють нагороди біатлоністи, лижники та гірськолижники, стрибуни з трампліну та двоєборці. Лижний центр після Олімпіади перепрофілюють на парк із кемпінгом, а ще тут відкриють льодовий центр. Національний центр стрибунів із трампліну потім залишиться в розпорядженні національної збірної Китаю, а біля трампліну планують збудувати футбольне поле.

У сніжному парку Геньтін працює діючий гірськолижний курорт із 6-ма трасами, на яких проходитимуть змагання з лижного фристайлу та сноуборду.

Головне Олімпійське селище, де мешкатимуть атлети та офіційні особи, знаходиться в Пекіні на відстані близько 200 кілометрів від деяких спортивних об’єктів, тому знадобилася швидкісна залізниця. ЇЇ було введено в експлуатацію 30 грудня 2019 року. Це перша в Китаї високотехнологічна залізниця, зі швидкістю руху поїздів близько 350 км/год. Обіцяють, що шлях від Пекіну до гірських кластерів займатиме не більше 40 хвилин.

Також до Олімпіади створили спеціальні олімпійські дороги загальною довжиною 74,7 кілометра, що охоплюють біля 20 доріг у центрі Пекіна. Олімпійськими шляхами під час найголовніших стартів чотириріччя будуть користуватися 10 тисяч акредитованих спортсменів, офіційних осіб, суддів і журналістів. А ще всі об’єкти зимової Олімпіади вперше в історії Ігор на сто відсотків використовуватимуть зелену енергію.

Ну й уже відомо, що олімпійське меню складається з 678 страв, враховуючи різні культурні походження. Усе розроблене з урахуванням різноманітних харчових потреб спортсменів, а також релігійного різноманіття. Страви подаються по черзі, і біля 200 страв доступні для спортсменів щодня в трьох змагальних центрах: Пекіні, Яньцині та Чжанцзякоу. Зазначимо, що зимові Олімпійські ігри збігаються з фестивалем весни в Китаї.

Оскільки Пекін декларує проведення зелених Олімпійських ігор, то й посуд в обідніх зонах біорозкладний, а задля підвищення доступності буде передбачене меню шрифтом Брайля та безбар’єрний доступ.

Олімпійська символіка та дизайн медалей

Офіційний талісман зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні – це гігантська панда на ім’я Бін Двень Двень (або Бін Дунь Дунь). «Бінг» китайською – лід, але це слово також означає чистоту та силу. Двень Двень символізує дітей. Талісман уособлює силу тіла та волі спортсменів.

Емблема Ігор під назвою «Зимова мрія» ґрунтується на ієрогліфі «зима». Вона зображує ковзаняра нагорі та лижника внизу. Посередині можна побачити мальовничі гори, лижні траси та льодові ковзанки, які приймуть Ігри.

Медалі XXIV зимових Олімпійських ігор в Пекіні-2022 отримали назву Tong Xin, що означає «разом, як одне ціле». У центрі на лицьовій її стороні вигравіровано п’ять олімпійських кілець та повну назву Ігор-2022 англійською мовою, а також візерунки у вигляді хмар та сніжинок. На звороті – емблема змагань та повна назва Олімпіади китайською мовою.

Медаль увігнута, що перегукується з традиційним дизайном нефритової підвіски. Неглибокі різьблені малюнки на них засновані на традиційних китайських візерунках.

Сама форма золотих, срібних і бронзових медалей проста та класична, нагадує медалі літньої Олімпіади-2008, а також презентує Пекін як місто, що приймає як літні, так і зимові Ігри.

Що новенького?

На Олімпіаді атлети виборюватимуть 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. Найбільше комплектів нагород буде розіграно в ковзанярському спорті (14), фристайлі (13) та лижних перегонах (12). Також на Олімпіаді визначаться олімпійські чемпіони та призери в таких змаганнях: біатлон (11), гірськолижний спорт (11), сноубординг (11), шорт-трек (9), фігурне катання (5), стрибки на лижах з трампліна (5), бобслей (4), санний спорт (4), керлінг (3), лижне двоборство (3), скелетон (2), хокей (2).

Цього року до програми зимових ігор буде включено 7 нових дисциплін: жіночі одиночні змагання з бобслею, чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу в дисципліні біг-ейр, змішана естафета в шорт-треку, змішані командні змагання з фрістайлу в акробатиці, стрибки на лижах з трампліну та сноуборд крос. На Олімпійських іграх у Пекіні виступатимуть атлети, які представлятимуть 91 Національний олімпійській комітет. Спортсмени з Гаїті та Саудівської Аравії – абсолютні дебютанти зимових Олімпіад. Після перерви знову виступлять збірні Американського Самоа, Перу, Трінідада і Тобаго та Віргінських островів.

А що ж там українці?

Як повідомили в Національному олімпійському комітеті, нашу державу в Пекіні представлятимуть 45 атлетів (у Пхенчхані було 33), а також 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу. Українці будуть змагатися в 12 спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Відзначимо, що вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд із фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).

Після перерви у два олімпійських цикли до складу нашої збірної повернулися представники шорт-треку – і одразу з двома перепустками на Ігри, фігуристи у командних змаганнях та естафетна команда у лижниць. Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на Іграх у Ванкувері в 2010 році. І ось через 12 років в олімпійському Пекіні ми побачимо виступ одразу 3-х наших спортсменів.

Фристайлісти збільшили своє представництво у порівнянні з минулими Іграми з 2-х до 5-ти спортсменів.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує чотири олімпійські чемпіони: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також три призери юнацьких Олімпійських ігор – фігуристи Олександра Назарова, Максим Нікітін та Іван Шмуратко.

Склад збірної України

Біатлон: чоловіки – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко; жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко, Ірина Петренко.

Лижні перегони: чоловіки – Олексій Красовський, Руслан Перехода, жінки – Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Валентина Камінська, Дар’я Рубльова.

Фігурне катання: Іван Шмуратко (чоловіки), Анастасія Шаботова (жінки), Олександра Назарова та Максим Нікітін (танці на льоду), Софія Голіченко та Артем Даренський (команда в спортивній парі).

Санний спорт: чоловіки – Антон Дукач, Андрій Мандзій; жінки – Олена Стецків, Юліанна Туницька; парний екіпаж – Ігор Стахів/Андрій Лисецький.

Фристайл: чоловіки – Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, жінки – Анастасія Новосад, Ольга Полюк (усі – лижна акробатика).

Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко, Євген Марусяк, Антон Корчук.

Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва.

Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, Анастасія Шепіленко.

Сноубординг: Аннамарі Данча (паралельний гігантський слалом).

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Бобслей: Лідія Гунько.

Що стосується українських шансів на нагороди, то, на нашу думку, найбільшими вони є в командних і особистих змаганнях у акробатичних стрибках фристайлістів. Але Олімпіада – це такі змагання, на яких можливі будь-які несподіванки та сенсації.

Які загальні прогнози?

Аналітики Gracenote, які традиційно роблять медальні прогнози напередодні Олімпіад, не залишилися осторонь і цього разу. На жаль, для України ці прогнози невтішні, адже в них нам не дають жодної нагороди.

Перемогу ж у медальному заліку віддають команді Норвегії – 22 золотих, 13 срібних та 10 бронзових нагород. До трійки найкращих також увійдуть Германія – 12, 10, 3 та збірна Російського олімпійського комітету (Росія знову виступає без прапора та гімну) – 11, 12, 9. А четверте та п’яте місце спортивні оракули віддають командам США – 7, 5, 10 та Канади – 6, 6, 10. Усього ж, за прогнозами аналітиків Gracenote, медалі в Пекіні здобудуть спортсмени 27-ми країн.

А що там ковід?

29 вересня 2021 року МОК оголосив протоколи біозахисту для Ігор. Усі спортсмени повинні будуть залишатися в межах біологічно захищеної так званої «бульбашки» на весь час їхньої участі в змаганнях, що включає й щоденне тестування на коронавірус. При цьому їм дозволяється пересуватися лише до місць, пов’язаних з Іграми, та назад.

Якщо певні спортсмени, тренери та інші представники команд не пройшли повну вакцинацію або не мають чинного медичного звільнення, то всі вони повинні будуть перебувати на карантині протягом 21 дня після прибуття до країни. МОК також оголосив, що лише жителям Китайської Народної Республіки буде дозволено відвідувати Ігри як глядачам.

17 січня 2022 року, на тлі посилення карантину в Китаї та першого виявленого випадку коронавірусного штаму Omicron у Пекіні, було оголошено, що продаж квитків для широкої публіки буде скасовано, а обмежена кількість глядачі буде допущена на спортивні арени лише за запрошеннями.

Уболівальникам, які потраплять на змагання, дозволено аплодувати, але заборонена голосова підтримка учасників Ігор. А після повернення з Олімпіади вболівальники з інших регіонів Китаю будуть зобов’язані провести тиждень у контрольованому карантині, а потім ще два тижні – у режимі домашньої самоізоляції.

Слід також додати, що 22 грудня 2021 року Національна хокейна ліга офіційно заявила, що через зростання кількості випадків зараження коронавірусом у Лізі хокеїсти, які виступають в НХЛ, не братимуть участі в Олімпіаді.

Що ж стосується останньої інформації з Пекіна, то з 23 січня було виявлено вже 105 випадків COVID-19. Не пощастило й головному тренеру чоловічої збірної з біатлону Юраю Санітрі та його помічникові Ігорю Ященко. Вони відправилися на самоізоляцію, допоки два поспіль тести не будуть негативними. У чоловічій українській команді залишився лише один здоровий тренер – Сергій Кравченко.

Відповідно до правил, усі акредитовані на Олімпіаді особи проходять щоденні тести на наявність коронавірусу. Цією інформацією ми й завершуємо перший олімпійський огляд.

Висловлюємо щиру вдячність справжнім меценатам Сергію Максимову, Руслану Згривцю, Миколі Грицаю, Олександру Павленку, Олександру Дануці, Олексію Олійнику, Тіграну Хачатряну, Андрію Табалову, завдяки яким стала можливою поїздка собкора «УЦ» на Олімпійські ігри до Пекіна.