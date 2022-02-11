Золотые браслеты на волне стиля

Когда нет возможности примерять роскошное колье или блеснуть кольцами на помощь приходит золотой браслет. Его можно надеть в офис, соблюдая все требования дресс-кода, или обновить повседневный образ для шопинга. Модели с подвесками помогут стать королевой вечера, а вставка из ювелирного камня привлечет удачу.

Все это станет возможным, если купить золотой браслет. И тогда каждое движение украшенной руки привлечет внимание, выразит чувства, настроит на успешное начало дня. Трудности отступают перед уверенными женщинами – а что еще поможет поверить в себя, как не браслет из золота на тонком запястье.

Браслет золотой: тогда и сейчас

Первые украшения именно на руку появились в глубокой древности. Но как только женщины начать носить платья с коротким рукавом – поняли, что без нового аксессуара не обойтись. Браслет, золото для которого обрабатывалось вручную, становился настоящим произведением искусства.

Теперь же подобные изделия изготовляются быстро и качественно. Самый популярный материал – золото 585 пробы. Оно бывает красным, белым, желтым, зависимо от наличия в сплаве меди, серебра, палладия. Без этих металлов никак нельзя, ведь золотые браслеты на руку должны быть достаточно прочными. У них есть несколько особенностей, позволяющих определить тип и назначение украшения:

изначально браслеты даже делались жесткими, многим такой дизайн нравится до сих пор,

мягкие состоят из отдельных звеньев, часто содержат цепочку со вставками или подвесками,

фантазийные изделия сочетают необычную форму, камни, авторские идеи.

Доступность всех этих материалов позволяет легко золотой браслет купить. Ведь это не только массивные вечерние украшения, а также сдержанные нити в этническом стиле, плетения из бусин, жемчуга, шармов. Даже одна лишь застежка или вставка из драгоценного металла придает браслету достоинства.

Как выбрать золотой браслет на руку

Чем сложнее выглядит украшение – тем более солидным должен быть повод его надеть. Офисные модели, наоборот, лаконичные, современные, стильные. А если присутствует что-то необычное, сохраняя привычное удобство, то такие браслеты из золота считаются молодежными, иначе говоря – кэжуал.

Как же сориентироваться в таком многообразии? Следуя намеченной цели! И если желаемый дизайн уже известен, стоит обратить внимание на важные детали.

Размер украшения равняется обхвату запястья плюс полтора сантиметра. Запас необходим для безопасного надевания, ведь рука может отекать в течение дня. Золотая цепочка на руку может быть украшена подвесками, вес которых наполовину меньше, чем у самого браслета. Не надо забывать про часы – их стиль должен сочетаться с ювелирными изделиями. Если избран массивный браслет, не надо подбирать к нему тяжелые кольца и сережки. Самые надежные застежки – шпрингельная для легких украшений и карабин для тех, что побольше. Изящным девушкам подойдут тонкие золотые браслетики на руку, а дамам высокого роста или впечатляющего телосложения нужны более заметные модели. Нельзя смешивать золото и серебро в одном образе.

При выборе следует прислушиваться не только к советам, доводам, идеям. Решающее слово за сердцем – если какое-то украшение очень понравилось, оно точно найдет для себя время и место. В отпуске, на прогулке, на торжественном приеме или просто при встрече с друзьями обновка точно добавит приятных воспоминаний.

А если браслет станет подарком, тогда каждый день будет наполнен заботой со стороны близкого человека. Одно простое украшение поможет обрести оригинальность, почувствовав себя на высоте.