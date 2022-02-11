Золотые браслеты на волне стиля

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Соб. инф.
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14:47
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Когда нет возможности примерять роскошное колье или блеснуть кольцами на помощь приходит золотой браслет. Его можно надеть в офис, соблюдая все требования дресс-кода, или обновить повседневный образ для шопинга. Модели с подвесками помогут стать королевой вечера, а вставка из ювелирного камня привлечет удачу.

Все это станет возможным, если купить золотой браслет. И тогда каждое движение украшенной руки привлечет внимание, выразит чувства, настроит на успешное начало дня. Трудности отступают перед уверенными женщинами – а что еще поможет поверить в себя, как не браслет из золота на тонком запястье.

Браслет золотой: тогда и сейчас

Первые украшения именно на руку появились в глубокой древности. Но как только женщины начать носить платья с коротким рукавом – поняли, что без нового аксессуара не обойтись. Браслет, золото для которого обрабатывалось вручную, становился настоящим произведением искусства.

Теперь же подобные изделия изготовляются быстро и качественно. Самый популярный материал – золото 585 пробы. Оно бывает красным, белым, желтым, зависимо от наличия в сплаве меди, серебра, палладия. Без этих металлов никак нельзя, ведь золотые браслеты на руку должны быть достаточно прочными. У них есть несколько особенностей, позволяющих определить тип и назначение украшения:

  • изначально браслеты даже делались жесткими, многим такой дизайн нравится до сих пор,
  • мягкие состоят из отдельных звеньев, часто содержат цепочку со вставками или подвесками,
  • фантазийные изделия сочетают необычную форму, камни, авторские идеи.

Доступность всех этих материалов позволяет легко золотой браслет купить. Ведь это не только массивные вечерние украшения, а также сдержанные нити в этническом стиле, плетения из бусин, жемчуга, шармов. Даже одна лишь застежка или вставка из драгоценного металла придает браслету достоинства.

 

Как выбрать золотой браслет на руку

Чем сложнее выглядит украшение – тем более солидным должен быть повод его надеть. Офисные модели, наоборот, лаконичные, современные, стильные. А если присутствует что-то необычное, сохраняя привычное удобство, то такие браслеты из золота считаются молодежными, иначе говоря – кэжуал.

Как же сориентироваться в таком многообразии? Следуя намеченной цели! И если желаемый дизайн уже известен, стоит обратить внимание на важные детали.

  1. Размер украшения равняется обхвату запястья плюс полтора сантиметра. Запас необходим для безопасного надевания, ведь рука может отекать в течение дня.
  2. Золотая цепочка на руку может быть украшена подвесками, вес которых наполовину меньше, чем у самого браслета.
  3. Не надо забывать про часы – их стиль должен сочетаться с ювелирными изделиями.
  4. Если избран массивный браслет, не надо подбирать к нему тяжелые кольца и сережки.
  5. Самые надежные застежки – шпрингельная для легких украшений и карабин для тех, что побольше.
  6. Изящным девушкам подойдут тонкие золотые браслетики на руку, а дамам высокого роста или впечатляющего телосложения нужны более заметные модели.
  7. Нельзя смешивать золото и серебро в одном образе.

При выборе следует прислушиваться не только к советам, доводам, идеям. Решающее слово за сердцем – если какое-то украшение очень понравилось, оно точно найдет для себя время и место. В отпуске, на прогулке, на торжественном приеме или просто при встрече с друзьями обновка точно добавит приятных воспоминаний.

А если браслет станет подарком, тогда каждый день будет наполнен заботой со стороны близкого человека. Одно простое украшение поможет обрести оригинальность, почувствовав себя на высоте.