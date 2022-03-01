Для сімей військових, медиків, правоохоронців

У Кропивницькому дітей працівників критичної інфраструктури приймають 8 садочків.

Як повідомила начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко, визначені дошкільні заклади, які прийматимуть дітей працівників критичної інфраструктури — військових, медиків, правоохоронців тощо.

– Це дитячі садочки №14, №15, №35, №37, №47, №63, №74 та №65. ДНЗ №65 «Лукомор’я» працює в цілодобовому режимі. Вибір, до якого саме з перерахованих закладів приводити дітей, залишається за батьками, – підкреслила Лариса Костенко.

В усіх інших дошкільних закладах за потреби розміщуватимуться біженці та родини, які втратили житло.

У школах запроваджені вимушені двотижневі канікули.