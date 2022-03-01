Екстремальні хрестини

Бувають обставини, коли функції священника може виконати звичайний, без духовного сану, християнин. Зокрема, провести обряд хрещення. Про це у зв’язку з війною нагадав Євстратій Зоря (Іван Зоря), архієпископ Чернігівський і Ніжинський.

В екстремальних умовах, пише він у Facebook, обряд хрещення може здійснити будь-який чоловік чи будь-яка жінка. Але ця людина має бути хрещена в православній церкві. Для обряду потрібна чиста вода. Якщо є – свята, але не обов’язково. Присутність хрещених батьків теж не обов’язкова. Воду треба злити тричі долонею правої руки на голову особи, яка приймає хрещення, і промовити формулу: «Охрещується раб Божий (або раба Божа – і назвати ім’я того, хто приймає хрещення) в Ім’я Отця (злити трохи води на голову), амінь, і Сина (злити трохи води на голову), амінь, і Святого Духа (злити трохи води на голову). Амінь».

«Після цього людина вважається охрещеною. Коли небезпечні обставини минули, слід звернутися до священика, щоби він доповнив Таїнство Хрещення (прочитавши установлені молитви) і здійснив Таїнство Миропомазання», – пише архієпископ.

Звісно ж, й священники Кіровоградщини знають про цю процедуру. Зокрема, журналістові «УЦ» про такий обряд розповів Віталій Ігнатьєв, протоієрей Спасо-Преображенського собору в Кропивницькому.