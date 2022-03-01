Історія одного укриття

Більше 50 бомбосховищ є в Кропивницькому. Одне з найбільших, на півтори – дві тисячі людей, розташоване на вулиці Волкова, 13-Б. Ось що написала 26 лютого в Facebook про його відновлення директор ТОВ «Друкмаш-Центр», відома в області меценатка Людмила Шубіна:

«Багато хто звертається до мене з питання щодо бомбосховища колишнього заводу “Друкмаш”. Це приміщення для захисту людей, збудоване майже 50 років тому за всіма стандартами на випадок атомної війни, після зупинки заводу залишилося безгоспним і не було передане місту. Я неодноразово зверталася до керівників різного рівня, але це нікому не потрібно.

Нині, коли прийшла велика біда, а це приміщення – таке необхідне, я зателефонувала голові Кіровоградської обласної ради Сергію Шульзі, пояснила ситуацію й сказала, що МНС має терміново провести хімічну розвідку в бомбосховищі та визначити його безпечність, а все інше я постараюся швидко зробити.

Через годину хлопці-МНСники були у нас, зробили всі виміри та сказали, що приміщення абсолютно безпечне.

Тепер ми з хлопцями тягнемо туди світло, завезли бутильовану воду, аптечки, вогнегасники, лопати, ломи, сокири та ін. Ви вже не нарікайте, але там стільки сміття залишили мародери! Все розграбовано, зрізано дроти, викрадено насоси для забору повітря, вентилятори та інше обладнання!

Але головне (дай Бог, щоб цього не сталося), можемо прийняти 1,5 – 2 тисячі людей у разі повітряної тривоги!

Там роботи не на місяць, та й грошей треба накопичити на відновлення всього розграбованого. Але там – безпечно!»