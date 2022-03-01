Новий формат

У попередньому номері «УЦ» у матеріалі «І міна на тортику» про зірвану 22 лютого сесію Кіровоградської обласної ради ми писали про те, що в залі сформувалася нова більшість. Це було ще в мирний час, але війна внесла свої корективи, і сесію довелося терміново збирати 24 лютого.

Цього дня більшість в обласній раді таки сформувалася, та така, на яку ніхто не міг розраховувати, і сталося це внаслідок прямої агресії РФ проти України. На початку засідання, яке проходило в змішаному варіанті, оскільки кілька депутатів брали участь в режимі онлайн, голова обласної ради Сергій Шульга оголосив порядок денний, який складався з одного питання – зміни до бюджету на поточний рік. Голова обласної державної адміністрації Марія Чорна, яка в зв’язку з введенням воєнного стану стала головою Кіровоградської обласної військової адміністрації, повідомила про заходи оборонного характеру, які реалізуються на території області – встановлення блокпостів, особливо на Миколаївському напрямку.

Вона також зазначила, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками всіх політичних сил, представлених у Верховній Раді, від яких отримав одностайну підтримку. Тому обласних депутатів довго вмовляти не довелося, і вони одноголосно підтримали рішення про спрямування вільних залишків коштів на оборонні потреби. Керівник фракції «Європейська солідарність» Сергій Коваленко розповів журналістам деталі: «Сьогоднішнє рішення стосувалося 65,5 мільйона гривень, 2 мільйони було виділено на територіальну оборону, а 65,5 – це додаткові кошти, які облдержадміністрація запропонувала внести до бюджету й спрямувати на інші цілі, які були визначені до початку агресії. Після оголошення воєнного стану голова військової адміністрації прийняла рішення скерувати ці кошти до резервного фонду, щоб оперативно реагувати на виклики, які будуть виникати. Тому депутати передали цей ресурс і право ним розпоряджатися голові адміністрації та комісії ТЕБ та НС для ефективного й оперативного реагування для потреб воєнного стану. Хотів би зазначити, що цим рішенням також передані кошті, які планувалися для збільшення заробітної плати лікарям, на харчування в госпіталі, тому ці питання будуть вирішені іншим чином, зокрема будемо формувати цей ресурс з інших джерел, тому не постраждають ні працівники галузі охорони здоров’я, і не погіршиться харчування в госпіталі. Усі інші видатки на цей час почекають. Кошти будуть використовувати на все, що потрібно в умовах воєнного стану, а це і територіальна оборона, і підтримка військових частин, а також інші цілі».